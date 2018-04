Fantacalcio, pagelle 38° giornata di Serie B 2017-2018

La diciassettesima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B 2017-18. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

VENEZIA – La Serie B torna in campo per affrontare la trentottesima giornata. Fatta eccezione per la leadership acclarata dell’Empoli, che quando mancano cinque giornate al termine della regular season, si trova a +13 dalla terza, tutto è ancora in discussione. Si comincia venerdì 27 aprile con due anticipi. Alle 19 si gioca Venezia-Palermo. I veneti provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Novara e sono quinti mentre gli ospiti sono terzi con sei lunghezze in più e sono reducii dalla vittoria casalinga contro l’Avellino. Alle 21 è il turno di Bari-Virtus Entella. I padroni di casa provengono dal pareggio conquistato in trasferta sul campo del Foggia e in classifica sono sesti con 57 punti. Gli ospiti sono soltanto diciassettesimi ma nel turno precedente hanno vinto contro la Pro Vercelli.

Sabato alle 15 si giocano tutte le altre partite. La capolista Empoli ospita il Novara, a rischio playout, e spera nei tre punti che ne consacrerebbero la matematica promozione nella massima categoria dopo un solo anno di permanenza nella serie cadetta. Trasferta per Frosinone e Parma, impegnati sul campo, rispettivamente, di Cesena e Pro Vercelli.

Il Perugia, reduce dalla sconfitta rimediata in casa dalla Ternana, fa visita all’Ascoli, che proviene dal successo esterno di Cremona mentre il Cittadella ospita un Foggia che vuole vincere per poter continuare a sognare l’ottavo posto. In zona salvezza impegni giocano fuori casa Avellino e Cremonese, rispettivamente, sul campo di Carpi e Spezia. Impegno casalingo per la Salernitana che ospita il Brescia. Chiude il programma lo scontro diretto tra Ternana e Pescara: entrambe le squadre provengono da una vittoria.

Le pagelle delle partite usciranno martedì 1 maggio su www.fantacalcionews.com e ricordiamo ai fantallenatori che il calciomercato sarà riaperto mercoledì 2 maggio alle ore 21.

