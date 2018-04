Pronostici calcio del 28 aprile 2018: Inter-Juve e Serie B in evidenza

I suggerimenti per le scommesse per le partite di sabato 28 aprile 2018. Bolletta dedicata a Inter-Juventus e alla Serie B

I pronostici per sabato 28 aprile 2018 riguardano l’anticipo di Serie A tra Inter-Juventus e la trentottesima giornata del campionato caddetto. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Ascoli-Perugia gol (ore 15)

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato di serie B. L’Ascoli proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Cremonese e in classifica è quartultimo con 39 punti. Ventotto lunghezze in più per il Perugia, settimo e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dalla Ternana.

Cesena-Frosinone gol (ore 15)

Match valido per la trentottesima giornata del campionato di serie BIl Cesena proviene dal pareggio dal pareggio casalingo con il Perugia e in classifica ora è terzultimo con 39 punti. Il Frosinone è quarto a quota 62 ed è reduce dalla sconfitta romediata in casa dalla capolista Empoli.

Ternana-Pescara gol (ore 15)

Incontro valevole per la trentottesima giornata del campionato di serie B. La Ternana proviene dalla vittoria rimediata in trasferta sul campo del Perugia e in classifica è penultimo con 37 punti. Cinque lunghezze in più per il Pescara, quindicesimo e reduce dalla vittoria casalinga contro lo Spezia.

Inter-Juventus gol ospite (1,27)

Big match della trentacinquesima giornata del Campionato di serie A, importante anche ai fini dell’assegnazione dello scudetto. L’Inter proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Chievo e in classifica è quinta con 66 punti. Diciannove lunghezze in più per la capolista Juventus che dopo la sconfitta rimediata in casa dal napoli è a una sola lunghezza dai partenopei quando mancano quattro giornate alla fine del campionato.

Empoli-Novara 1 (1,47)

Tra le partite in programma per la trentottesima giornata del campionato di serie B c’è anche Empoli-Novara. I padroni di casa con una vittoria otterebbero la matematica promozione nella massima categoria. Il Novara è quintultimo con 40 punti e nel turno precedente ha perso in casa dal Venezia.

Pro Vercelli-Parma 2 (2,05)

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato di serie B. La Pro Vercelli è il fanalino di coda del torneo e nel turno precedente ha perso in casa dell’Entella. Il Parma è secondo a quota 63 ed è reduce dalla vittoria casalinga contro il Carpi.

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 180 euro