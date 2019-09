Fantacalcio, pagelle 5° giornata di Serie B 2019-2020

La quinta giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

ASCOLI PICENO – Nella quinta giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 l’Ascoli travolge lo Spezia 3-0, supera Benevento ed Entella ed è la nuova capolista; a segno Ninkovic su rigore, Da cruz e Ardemagni.

Il Benevento non va oltre l’1-1 a Pordenone; avanti con Kragl si fa raggiungere da Camporese. L’Entella incorre nella sua prima sconfitta stagionale, in casa sotto i colpi del Venezia: reti di Capello e Bocalon. Bene il Perugia che si impone sul Frosinone; i ciociari passano in vantaggio con Paganini dopo soli due minuti ma si fanno rimontare dalla doppietta di Iemmello e nel finale Koaun sigilla il risultato. L’Empoli si aggiudica al fotofinish il derby toscano contro il Pisa; decide Frattesi in pieno recupero, doppiette di Mancuso e Marconi. Il Crotone vince contro lo Juve Stabia nell’extra time grazie alle reti di Mustacchio e Benali. Il Pescara cade sul campo del Cittadella; per i veneti a segno Vita e Diaw, di Machin il gol del momentaneo pareggio. Fonisce 1-1 tra Cosenza e Livorno: a Marsura riponde Pierini al 94′.



Mancano ancora i posticipi Trapani – Cremonese e Salernitana – ChievoVerona.

