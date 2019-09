Pagelle 5° giornata Serie A 2019 – 2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 5° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

VERONA – La quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con il pari a reti inviolate tra Hellas Verona e Udinese. Gioca bene la squadra di Juric, crea occasioni da gol ma i friulani riescono ad evitare la quarta sconfitta consecutiva grazie ad una serie di interventi di Musso. Vince in rimonta la Juventus a Brescia; i padroni di casa passano in vantaggio dopo oli quattro minuti con Donnarumma ma i bianconeri li raggiungonograzie a una autorete di Canchelor e superano con gol di Pjanic.

Mercoledì si disputano sette partite. Alle 19 la Roma, vincitrice in extremis in quel di Bologna, ospita l’Atalanta, reduce dal pareggio al Franchi. Alle 21 scendono in campo tutti gli altri. Match clou tra la capolista Inter, unica squadra ancora punteggio pieno, e Lazio, che proviene dalla vittoria casalinga di misura sul Parma. Dopo l’1-4 di Lecce, il Napoli riceve il Cagliari, rinfrancato da due successi consecutivi. A caccia della prima vittoria stagionale, la Fiorentina attende la Sampdoria, che invece ha appena ottenuto i suoi primi tre punti contro il Torino. Il Genoa, dopo due ko di fila, cerca riscatto, contro il Bologna, che contro la Roma ha perso ma ha ben figurato fino all’ultimo istante. Derby emiliano tra Parma – Sassuolo: i ducali provengono dalla sconfitta all’Olimpico contro il Parma, i neroverdi dalla netta vittoria contro la Spal. La squadra di Semplici ospita il Lecce, che deve dimenticare la bastota rimediata in casa dal Napoli.

Chiude il programma il posticipo Torino – Milan: una sfida tra due squadre reduci da una sconfitta, rispettivamente, contro Sampdoria (che va aggiungersi a quella interna contro il Lecce) e Inter.

Dove e quando trovare le pagelle della quinta giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da mercoledì 25 settembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta.

Martedì 24 settembre

19.00

Verona-Udinese (pagelle – tabellino)

21.00

Brescia-Juventus (pagelle – tabellino)

Mercoledì 25 settembre

19.00

Roma-Atalanta (pagelle – tabellino)

21.00

Fiorentina-Sampdoria (pagelle – tabellino)

Genoa-Bologna (pagelle – tabellino)

Inter-Lazio (pagelle – tabellino)

Napoli-Cagliari (pagelle – tabellino)

Parma-Sassuolo (pagelle – tabellino)

Spal-Lecce

Giovedì 26 settembre



21.00

Torino-Milan (pagelle – tabellino)