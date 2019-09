Torino-Milan 2-1, il tabellino: doppietta di Belotti, rimonta Granata

Il tabellino di Torino-Milan 2-1 il risultato finale: successo in rimonta per i Granata grazie alla doppietta di Belotti mentre al Milan non basta il rigore di Piatek.

TORINO – Nel match valevole per il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 il Torino batte il Milan 2-1 e sale in quarta posizione. Successo in rimonta per i padroni di casa visto che sono proprio i rossoneri a passare, nel primo tempo, grazie al rigore di Piatek. Nella seconda frazione, però, i Granata ribaltano tutto con la doppietta di Belotti nel giro di cinque minuti. Con questa vittoria, dunque il Toro aggancia Cagliari e Napoli in quarta posizione mentre il Milan resta decimo con 6 punti.

Torino-Milan 2-1: il tabellino del match

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco (58′ Ansaldi), Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ola Aina (82′ Djidji); Verdi (67′ Berenguer); Belotti, Zaza. A disposizione: Ujkani, Rosati, Iago Falque, Bonifazi, Ansaldi, Edera, Berenguer, Millico, Meite, Djidji, Nkoulu, Laxalt. Allenatore: Mazzarri

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer (80′ Rebic), Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao (65′ Bonaventura). A disposizione: Reina, Donnarumma A, Bonaventura, Castillejo, Borini, Conti, Rebic, Biglia, Krunic, Duarte, Gabbia, Rodriguez. Allenatore: Giampaolo

RETI: 19′ Rig. Piatek (M), 72′ Belotti (T), 77′ Belotti (T)

AMMONIZIONI: Lyanco, Zaza, Belotti, Aina (T), Bennacer, Hernandez, Romagnoli, Donnarumma, Musacchio (M)

ESPULSIONI: Reina (M)

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico – Grande Torino