Pagelle Lazio-Atalanta del 14 febbraio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Atalanta, per la 25° giornata di Serie A 2025/2026: Zalewski è il migliore del match
LAZIO: Provedel I. 5.5, Marusic A. 5, Gila M. 5.5 (dal 1′ st Patric 5.5), Provstgaard O. 5.5, Tavares N. 5.5, Taylor K. 6 (dal 34′ st Cancellieri M. s.v.), Cataldi D. 5 (dal 22′ st Rovella N. 6), Dele-Bashiru F. 5, Isaksen G. 5 (dal 43′ st Dia B. s.v.), Maldini D. 6, Noslin T. 5.5 (dal 22′ st Ratkov P. 6). A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Dia B., Farcomeni V., Furlanetto A., Hysaj E., Motta E., Patric, Pellegrini Lu., Przyborek A., Ratkov P., Rovella N. Allenatore: Sarri M..
ATALANTA: Carnesecchi M. 7, Scalvini G. 5.5 (dal 2′ st Kossounou O. 6), Djimsiti B. 6, Ahanor H. 4.5 (dal 25′ pt Kolasinac S. 6), Zappacosta D. 6.5 (dal 38′ st Bellanova R. s.v.), De Roon M. 5.5, Ederson 7, Zalewski N. 7 (dal 25′ st Sulemana K. 6), Samardzic L. 5.5 (dal 2′ st Raspadori G. 6), Bernasconi L. 6.5, Krstovic N. 6. A disposizione: Bakker M., Bellanova R., Hien I., Kolasinac S., Kossounou O., Musah Y., Pasalic M., Raspadori G., Rossi F., Scamacca G., Sportiello M., Sulemana K. Allenatore: Palladino R.
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 41′ pt Ederson (Atalanta) , al 15′ st Zalewski N. (Atalanta) .
Ammonizioni: al 33′ st Taylor K. (Lazio) al 10′ pt Scalvini G. (Atalanta), al 11′ pt Ahanor H. (Atalanta), al 29′ st Bernasconi L. (Atalanta), al 45′ st Djimsiti B. (Atalanta).
Recupero: 3′ pt, 5′ st
Assist: –
Gol vittoria: Ederson
Gol da fuori: Zalewski
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: Cataldi
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Rovella, Zalewski