Pagelle Lazio-Atalanta del 14 febbraio 2026 | Serie A

Posted on 17 Febbraio 2026 at 17 Febbraio 2026 by Redazione Calciomagazine
Lazio Atalanta cronaca diretta live risultato in tempo reale

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Atalanta, per la 25° giornata di Serie A 2025/2026: Zalewski è il migliore del match

LAZIO: Provedel I. 5.5, Marusic A. 5, Gila M. 5.5 (dal 1′ st Patric 5.5), Provstgaard O. 5.5, Tavares N. 5.5, Taylor K. 6 (dal 34′ st Cancellieri M. s.v.), Cataldi D. 5 (dal 22′ st Rovella N. 6), Dele-Bashiru F. 5, Isaksen G. 5 (dal 43′ st Dia B. s.v.), Maldini D. 6, Noslin T. 5.5 (dal 22′ st Ratkov P. 6). A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Dia B., Farcomeni V., Furlanetto A., Hysaj E., Motta E., Patric, Pellegrini Lu., Przyborek A., Ratkov P., Rovella N. Allenatore: Sarri M..

ATALANTA: Carnesecchi M. 7, Scalvini G. 5.5 (dal 2′ st Kossounou O. 6), Djimsiti B. 6, Ahanor H. 4.5 (dal 25′ pt Kolasinac S. 6), Zappacosta D. 6.5 (dal 38′ st Bellanova R. s.v.), De Roon M. 5.5, Ederson 7, Zalewski N. 7 (dal 25′ st Sulemana K. 6), Samardzic L. 5.5 (dal 2′ st Raspadori G. 6), Bernasconi L. 6.5, Krstovic N. 6. A disposizione: Bakker M., Bellanova R., Hien I., Kolasinac S., Kossounou O., Musah Y., Pasalic M., Raspadori G., Rossi F., Scamacca G., Sportiello M., Sulemana K. Allenatore: Palladino R.

CRONACA DELLA PARTITA

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 41′ pt Ederson (Atalanta) , al 15′ st Zalewski N. (Atalanta) .

Ammonizioni: al 33′ st Taylor K. (Lazio) al 10′ pt Scalvini G. (Atalanta), al 11′ pt Ahanor H. (Atalanta), al 29′ st Bernasconi L. (Atalanta), al 45′ st Djimsiti B. (Atalanta).

Recupero: 3′ pt, 5′ st

Assist:

Gol vittoria: Ederson

Gol da fuori: Zalewski

Gol dalla panchina: –

Rigore causato: Cataldi

Rigore parato/sbagliato: –

I Migliori: Rovella, Zalewski