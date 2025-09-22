Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Roma, per la 4° giornata di Serie A 2025/2026: Konè è il migliore del match

ROMA – Il derby della Capitale si tinge di giallorosso. All’Olimpico, la Roma di Gasperini supera la Lazio 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini e a una prestazione solida e matura. Il protagonista assoluto è Bamba Konè, che domina il centrocampo con intensità, qualità e personalità. La Lazio, in inferiorità numerica nel finale, non riesce a reagire e incassa la seconda sconfitta stagionale.

Nel derby più sentito della stagione, Bamba Konè si prende la scena con una prestazione da centrocampista moderno e dominante. Sempre nel vivo del gioco, il classe 2002 imposta, recupera, verticalizza e pressa con intensità e lucidità.

Nel primo tempo, è lui a spezzare le trame biancocelesti, anticipando Rovella e Belahyane con letture intelligenti. Dopo l’espulsione di Belahyane, Konè alza il baricentro e diventa il regista occulto della Roma: detta i tempi, apre il campo e si inserisce con continuità. Non sbaglia un passaggio sotto pressione e guida il pressing con personalità.

Nel secondo tempo, con la Lazio in dieci, Konè gestisce il possesso e protegge la difesa. È il primo a ripiegare e l’ultimo a mollare. La sua crescita è evidente, e Gasperini lo ha ormai reso centrale nel progetto tecnico. In un derby teso e nervoso, Konè è stato il faro.

Roma

Konè M. – Voto 7.5 Prestazione totale: recuperi, verticalizzazioni e ritmo. Il motore del centrocampo giallorosso.

Rensch D. – Voto 7 Spunta costante sulla fascia, bravo anche in copertura.

Pellegrini Lo. – Voto 7 Segna il gol decisivo e guida la manovra con eleganza.

Soule M. – Voto 6.5 Assist per il gol, sempre nel vivo del gioco.

Ndicka E. – Voto 6.5 Solido e preciso, guida la difesa con autorità.

Lazio

Cataldi D. – Voto 6.5 Entra e cambia volto alla squadra, l’unico a dare ordine e ritmo.

Romagnoli A. – Voto 6 Tiene botta in difesa, prova a guidare i compagni nel momento difficile.

Pedro – Voto 6 Prova a inventare qualcosa, ma è troppo solo.

Prova a inventare qualcosa, ma è troppo solo. Castellanos T. – Voto 6 Buon impatto dalla panchina, si muove bene tra le linee.

I migliori per squadra

LAZIO: Provedel I. 6, Marusic A. 5.5, Gila M. 5.5, Romagnoli A. 6, Tavares N. 4.5 (dal 1′ st Pellegrini Lu. 6), Guendouzi M. 6, Rovella N. 5.5 (dal 1′ st Cataldi D.6.5), Dele-Bashiru F. s.v. (dal 14′ pt Belahyane R. 4.5), Pedro 6 (dal 34′ st Noslin T. s.v.), Dia B. 5 (dal 17′ st Castellanos T. 6), Zaccagni M. 5.5. A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Castellanos T., Cataldi D., Farcomeni V., Furlanetto A., Hysaj E., Isaksen G., Mandas C., Noslin T., Patric, Pellegrini Lu., Pinelli P., Provstgaard O. Allenatore: Sarri M..

ROMA: Svilar M. 6, Celik Z. 6.5, Mancini G. 6, Ndicka E. 6.5, Rensch D. 7, Kone M. 7.5, Cristante B. 6.5 (dal 36′ st El Aynaoui N. s.v.), Angelino 6 (dal 36′ st Tsimikas K. s.v.), Pellegrini Lo. 7 (dal 28′ st Pisilli N. 6), Soule M. 6.5 (dal 28′ st Baldanzi T. 6), Ferguson E. 5.5 (dal 21′ st Dovbyk A. 5.5). A disposizione: Baldanzi T., Buba Aboubacar, Dovbyk A., El Aynaoui N., El Shaarawy S., Ghilardi D., Gollini P., Pisilli N., Tsimikas K., Vasquez Llach D. S., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G.

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 38′ pt Pellegrini Lo. (Roma) .

Ammonizioni: al 43′ st Gila M. (Lazio) al 38′ st Ndicka E. (Roma).

Espulsioni: al 41′ st Belahyane (Lazio), al 52′ st Guendouzi (Lazio) non dal campo

Recupero: 4′ pt, 6′ st

Assist: Soulé



Gol vittoria: Pellegrini Lo.



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Cataldi, Konè.