Il migliore in campo è l’attaccante umbro che trova il pareggio nel finale, per lui 7 in pagella. Anche Kiyine 7 in pagelle, sempre letale nei calci di rigore ed in più se lo procura lui. Da rivedere Dragomir che prende 5, mai entrato in partita

SALERNO – Beffa nel finale per gli uomini di Ventura che si rilassano e perdono due punti. Il primo tempo è di marca Salernitana, ma ad iniziare bene è il Perugia con Iemmello che scambia con Fernandes e tira in porta, ma Micai è superlativo nella deviazione in angolo. Subito dopo tocca alla Salernitana con Jallow che serve l’inserimento in area di Lopez, ma il suo tiro di sinistro finisce sul fondo. Stava per commette un pasticcio Vicario sul pressing di Giannetti, ma il portiere recupera mandando in angolo. Nella ripresa partono subito forte i padroni di casa con una triangolazione Kiyine – Jallow che manda il capitano campano in area di rigore e viene atterrato dall’intervento di Di Chiara. Lo stesso Kiyine dal dischetto è preciso e porta in vantaggio i suoi. Ci prova il Perugia da un cross su punizione sul secondo palo per Gyomber che tocca verso la porta ma Micai è attento. Nuovamente il Perugia da una punizione dal limite Di Chiara tira direttamente in porta, Micai devia ma a Iemmello non riesce il tap-in. Subito un capovolgimento di fronte con Lombardi che crossa sul secondo palo arriva Lopez che di un soffio manda sul fondo, facendo gioire i tifosi di casa per l’illusione del gol. Ma proprio nel finale il Perugia trova il pareggio, azione personale di Rosi che entra in area e la mette in mezzo per l’inserimento proprio di Bonaiuto che con un tiro teso ed angolato fa riacciuffare ai suoi il meritato pareggio.

PAGELLE DI SALERNITANA – PERUGIA

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai 6.5; Karo 6, Migliorini 6, Jaroszynski 6; Kiyine 7 (29’ st Lombardi 5.5), Akpa Akpro 6.5 (30’ st Maistro 6), Di Tacchio 6.5, Lopez 6.5; Odjer 6; Djuric 5.5, Jallow 6 (43’ st Cerci s.v.). A disposizione: Vannucchi, Gondo, Kalombo, Pinto, Dziczek. Allenatore: Ventura

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario 6; Rosi 6.5, Gyömbér 6, Sgarbi 6, Di Chiara 6; Falzerano 5.5, Balic 5.5 (17’ st Melchiorri 6), Dragomir 5; Fernandes 5.5 (40’ pt Kouan 6), Capone 6 (25’ st Buonaiuto 7); Iemmello 6. A disposizione: Fulignati, Albertoni, Nzita, Rodin, Mazzocchi, Falcinelli, Nicolussi, Caviglia. Allenatore: Oddo

Reti: 10’ st Kiyine rig (S) , 45’ st Buonaiuto (P)

Assist: Rosi

Ammonizioni: Lopez (S), Capone (P)

Espulsioni: –

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 6′ minuti nel secondo tempo.