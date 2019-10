Pagelle Spezia – Juve Stabia 2-0: Bidaoui imprendibile

Bidaoui il migliore in campo prende 7.5, i due centrali di centrocampo Bartolomei e Mora perfetti si meritano un bel 6,5. Negli ospiti si salva solo Canotto con la sufficienza

LA SPEZIA – Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Italiano che, dopo Pescara, battono in casa la Juve Stabia in un vero e proprio scontro diretto. Primo tempo avaro di emozioni ma il risultato viene sbloccato al minuto 18 con uno slalom vincente di Bidaoui che dal limite dell’area sorprende sul secondo palo il portiere Russo. Il secondo tempo si apre con i padroni di casa che reclamano un rigore per fallo su Ricci, ma al minuto 51 sugli sviluppi di un calcio d’angolo Capradossi di testa mette in rete un perfetto cross di Ricci. Ancora lo Spezia con Bidaoui che egoisticamente spreca il tris non servendo Bartolomei in ottima posizione. Germoni si prende la seconda ammonizione e viene espulso lasciando gli ospiti in dieci uomini. Nel finale ancora lo Spezia a cercare il tris, ma il tiro di Ricci viene neutralizzato dall’ex Russo.

PAGELLE DI SPEZIA – JUVE STABIA

Spezia (4-3-3): Scuffet 6; Vignali 6, Terzi 6.5, Capradossi 7, Ramos 6; Bartolomei 6.5, M. Ricci 6.5, Mora 6.5; F. Ricci 6.5 (26’ st Ragusa 5.5), Gudjohnsen 6 ( 12’ st Gyasi 5.5), Bidaoui 7.5 (36’ st Delano s.v.). A disposizione: Krapikas, Desjardins, Burgzorg, Mastinu, Bastoni, Ferrer, Maggiore, Benedetti, Erlic. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Juve Stabia (4-3-3): Russo 6; Vitiello 5, Mezavilla 5.5, Troest 5.5, Germoni 5; Caló 5.5, Mallamo 5.5 (9’ st Cisse 5.5), Calvano 5.5; Canotto 6 (15’ st Carlini 6), Forte 5, Elia 5.5 ( 20’ st G. Ricci 5). A disposizione: Branduani, Boateng, Melara, Vicente, Rossi, Del Sole, Addae, Fazio, Tonucci. Allenatore: Fabio Caserta.

Reti: 18’ pt Bidaoui (SP) , 7’ st Capradossi (SP)

Assist: Ricci F.

Ammonizioni: M. Ricci (SP), Ramos (SP), Calò (JS), Mora (SP), G. Ricci (JS)

Espulsioni: 18’ st Germoni (JS)

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo.