Carnesecchi salva la sua squadra da una possibile goleada e prende 7,5. Per gli ospiti i migliori sono Stulac, Frattesi e Bajrami che prendono un bel 6,5. Insufficienza per gli attaccanti dell’Empoli

TRAPANI – L’Empoli pregustava la vittoria, ma con un autogol di Veseli allo scadere regala un punto ai siciliani che rimangono in penultima posizione in classifica. Partono subito forte gli ospiti e al minuto 8 trovano il gol con Bajrami ben servito con un passaggio rasoterra da Frattesi. Poco dopo subito due occasioni dello stesso Frattesi ma le due conclusioni finiscono sul fondo. Al minuto 22 pareggia il Trapani con Moscati lesto a mettere in rete con il piattone alla sinistra di Brignoli, l’azione era partita da Pettinari che crossa basso in mezzo, Maietta devia la sfera che finisce sul palo opposto dove c’è il centrocampista che non sbaglia. Per poco il Trapani non passa in vantaggio, viene lanciato Mbala Nzola che si fa tutto il campo, si trova a tu per tu con Brignoli che respinge la sua conclusione, arriva Moscati per il tap-in ma spedisce il pallone alto sulla traversa. Nella ripresa subito gli ospiti con un cross di Dezi, viene deviata la sfera dalla difesa ed arriva a Bajrami che di prima intenzione tira sul primo palo ma Carnesecchi salva in tuffo sulla linea deviando la palla. Ancora Carnesecchi salva su Piscopo, subito dopo una punizione di Taugourdeau, Brignoli respinge con difficoltà. Ma gli ospiti al minuto 62 passano in vantaggio con una conclusione dai 20 metri che rimbalza davanti a Carnesecchi e la sfera finisce in porta; ha segnare è stato Stulac. Ancora l’Empoli con Piscopo, respinge Carnesecchi e Mancuso di tap-in manda il pallone a sbattere sul palo. La partita volge al termine ma in pieno recupero da un’azione su punizione la respinta in tuffo di Brignoli fa carambolare la sfera sui piedi di Veseli che commette l’autogol.

PAGELLE DI TRAPANI – EMPOLI

TRAPANI (4-3-1-2): Carnesecchi 7.5; Del Prete 6.5, Pagliarulo 6, Scognamillo 6, Da Silva 5.5 (1’st Jakimovski 6); Taugourdeau 6, Colpani 5.5 (20’st Golfo 6), Luperini 5.5 (26’st Scaglia 6.5); Moscati 6; Nzola 5.5, Pettinari 6.5. A disp.: Dini, Stancampiano, Candela, Canino, Cauz, Fornasier, Minelli, Aloi, Tulli. All. Baldini.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli 6; Veseli 5.5, Maietta 6 (36’st Nikolaou s.v.), Romagnoli 6.5, Balkovec 6; Bajrami 6.5, Frattesi 6.5; Stulac 6.5, Dezi 6 (25’st Gazzola 6); Piscopo 5.5 (10’st La Gumina 5.5), Mancuso 5.5. A disp.: Perucchini, Provedel, Antonelli, Pirrello, Fantacci, Laribi, Cannavò, Merola. All. Bucchi.

Reti: 8’pt Bajrami, 23’pt Moscati, 17’st Stulac, 45’+ 7’st aut. Veseli

Assist: Frattesi

Ammonizioni: Balkovec (E), Pettinari (T)

Espulsioni: –

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 8′ minuti nel secondo tempo.