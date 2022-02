La partita Palermo – Messina di Mercoledì 2 febbraio 2022 in diretta: rosanero avanti per due reti nel primo tempo subiscono un uno due micidiale nella ripresa

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: PALERMO - MESSINA 2-2 SECONDO TEMPO 48' triplice fischio dell'arbitro! Si chiude 2-2 la sfida tra Palermo e Messina. Due gol per tempo con i rososanero rimontati dal doppio vantaggio nella ripresa. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 47' cross di Giron per il colpo di testa in area di Fella ma è centrale, blocca il portiere 46' angolo di Russo, allontana Buttaro quindi rosanero in fallo laterale 45' lancio in area per Brunori, si alza la bandierina a segnalare l'offside 45' 3 minuti di recupero 44' conclusione dal limite di Statella murata dalla difesa e Palermo che conquista una buona punizione sulla trequarti d'attacco 42' Celic deve rifugiarsi in angolo affidato a Giron ma il suo cross sul primo palo è intercettato di testa da Statella e Messina che può distendersi 41' lungo lancio di Felici per Brunori, buona copertura palla della difesa a favorire l'uscita di Lewandowski 40' dentro Konate per Marginean 39' possesso palla Palermo che prova a cambiare gioco sulla sinistra ma Soleri fallisce il filtrante su Giron 38' grande agonismo in campo, tutte e due le squadre vogliono conquistare il derby 35' dall'altra parte trattenuta vistosa di Lancini e giallo anche per lui 35' fermato in offside il Palermo che qualche istante prima ha messo un bel pallone basso in area ma Statella ben posizionato ad allontanare 33' giocata di Buttaro sulla destra, fallo di Statella e giallo inevitabile per lui. Batte la punizione De Rosa, traiettoria lunga, con un pugno allontana Lewandowski 32' involuzione di gioco in questa ripresa per il Palermo che si sta affidando spesso e volentieri a lanci lunghi 30' fuori proprio l'ammonito Concalves per Statella 29' giallo per Concalves, punito un intervento in scivolata. Sulla punizione, mischia in area con la difesa che ha la meglio 28' lancio di Russo, fischiata una carica a Pelagotti 26' tre cambi per Baldini: dentro Giron per Crivello, Fella per Marconi e Perrotta per Valente 25' prova a rimettersi in partita il Palermo, stordito dall'uno due ravvicinato dal Messina 24' intervento in area su Brunori, l'arbitro lascia giocare. E' sembrato sul pallone l'intervento del difensore 21' prova a seminare il panico in area Adorante, serve un terzo difensore per alleggerire in fallo laterale: palla a Piovaccari che non ci pensa due volte a calciare con il destro a giro dal limite ma conclusione larga 20' giallo a Fazzi intervenuto duramente su De Rose 19' scintille in campo! Deve intervenire il quarto ufficiale per evitare che si possa scatenare una rissa quindi l'arbitro porta la calma parlando con alcuni giocatori e dispensa tutti dal cartellino 18' inserimento di Piovaccari che entra in area e batte quasi con la punta di destra, salva Pelagotti con i piedi quindi Marginean fallisce il tap in! 17' dentro Felici per Floriano e Soleri per Luperini 16' PAREGGIO DEL MESSINA!!! MARGINEAN!! Sul corner il giocatore, libero da marcatura, colpisce da due passi di testa nonostante il tentativo di tocco del portiere sulla linea di porta! 15' giallo a Crivello per proteste, angolo per il Messina sulla destra d'attacco: palla che spiove sul primo palo con la difesa nuovamente sul fondo 13' Brunori in profondità per De Rose, cross in area deviato da un difensore a far cambiare la traiettoria con il portiere attento a deviare in corner 9' bello spunto di Floriano che entra in area e conclude sul primo palo, nuovamente un tocco della difesa a sporcare in angolo 8' intervento di Lewandowski su Luperini da due passi sul primo palo e sfera deviata sul fondo! 7' CONVALVES!!! ACCORCIA IL CATANIA!!! Sugli sviluppi del contropiede cross dal fondo di Piovaccari per l'incornata sul primo palo, sfera che si impenna e supera Pelagotti. Tentativo di respinta con i pugni ma palla che ha sorpassato la linea di porta 5' buona giocata di Luperini che serve in area all'altezza del vertice sinistro dell'area Floriano ma diagonale deviato da un difensore sul fondo. Sugli sviluppi palla recuperata dal Messin per il contropiede si riparte con ben tre cambi per il Messina: Fazzi per Angileri, Piovaccari per Damian e Russo per Rizzo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo sul punteggio di Palermo - Messina 2-0 grazie alle reti di Bruneri e Valente. Vi aspettiamo fra pochi minuti per il secondo tempo 44' 1 minuto di recupero 41' VALENTE!!! 2-0 PALERMO! Sugli sviluppi dell'angolo, palla fuori dove il giocatore controlla e calcia molto bene con il destro dal limite e diagonale che si infila all'angolino sinistro con il portiere coperto dai difensore a vedere la sfera all'ultimo momento 40' uscita di Lewandowski che non riesce a bloccare la palla dentro l'area nell'inerzia del tuffo. Giallo per lui e punizione praticamente dal limite dell'area sulla sinistra d'attacco. Batte la punizione Valente sul primo palo e alzata di testa sopra la traversa da un difensore 38' fuori gioco di rientro di De Rose 37' punizione dalla destra, palla verso il secondo palo dove colpisce più alto di tutti Carillo, mira errata. Dall'altra parte Buttaro crossa in area, dopo un rimbalzo arriva Floriano che fallisce il bersaglio da buona posizione! 32' fermato in posizione di fuori gioco Valente 31' angolo per il Messina dalla destra d'attacco, traiettoria molto lunga per tutti 28' Valente prova a l'imbucata per Brunori che non taglia nella stessa direzione e azione che sfuma 27' lungo lancio ancora una volta fuori misura per Marginean, ci arriva prima Pelagotti 24' lancio di Fofana per Adorante, anticipato appena dentro l'area da Pelagotti 20' si riprende con un contropiede pericoloso con Marginean anticipato ai 25 metri da Pelagotti, rapido a capire il pericolo e ad anticiparlo in scivolata! 18' verticalizzazione per Brunori che si scontra con Lewandowski, contrasto tra i due e gioco fermo per verificare le condizioni in particolare del portiere, molto coraggioso nell'uscita quasi al limite dell'area 15' nuovo angolo per la squadra di casa e sugli sviluppi Angileri incerto con il petto ad appoggiare sul portiere e Lewandowski deve fare gli straordinari per murare il tentativo sotto porta! 13' BRUNORI!!!! VANTAGGIO DEL PALERMO!!! Incomprensione tra Rizzo e Carillo, palla a Valente, cross basso per il compagno bravo a inserirsi sul primo palo e con il destro batte sulla suo palo Lewandowski 10' apertura di De Rose per Floriano, filtrante un pò troppo forte verso il primo palo per il taglio di Brunori che non riesce a tenere la palla in campo. Dall'altra parte Concalves fino al fondo ma non riesce a crossarla, termina il campo 5' ottima chiusura di Celic su Brunori in fallo laterale quindi cross dal fondo di Valente e difesa che con Carillo devia sul fondo: sul corner colpo di testa in area di Luperini murato dalla difesa 3' salvataggio di Trasciani quasi sulla linea! Sulla diagonale in area di Valente ottima risposta di Lewandowski quindi è il numero 23 a evitare un tap in a due passi 2' cross deliziosi di Crivello per la testa di Luperini che a centroarea fallisce di poco il bersaglio ma tutto fermo per offside Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Palermo in maglia rosanera, Catania in maglia a sfondo bianco Prima del fischio d'inizio si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare Maurizio Zamparini Ci siamo! Palermo e Messina finalmente in campo, tutto pronto all'inizio del match Cari lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Palermo - Messina. Fischio d'inizio alle ore 18 per l'atteso derby di Sicilia che commenteremo in tempo reale. TABELLINO PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi (dal 26' st 33 Perrotta), 6 Crivell (dal 26' st 3 Giron)o; 21 Damiani, 20 De Rose (cap.); 30 Valente (dal 26' st 23 Fella), 17 Luperini (dal 17' st 27 Soleri), 7 Floriano (dal 17' st 75 Felici); 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 77 Doda. Allenatore: Baldini. MESSINA: 22 Lewandowski, 19 Angileri (dal 1' st 26 Fazzi), 23 Trasciani, 18 Celic, 13 Carillo, 3 Concalves (dal 30' st 77 Statella), 91 Rizzo (dal 1' st 7 Russo), 6 Fofana, 10 Damian (dal 1' st 99 Piovaccari), 24 Marginean (dal 40' st 14 Konate), 9 Adorante. A disposizione: 12 Caruso, 5 Fantoni, 8 Simonetti, 11 Balde, 16 Camilleri, 21 Rondinella, 28 Giuffrida. Allenatore: Raciti Reti: al 13' pt Brunori, al 41' pt Valente, al 7' st Concalves, al 16' st Marginean Ammonizioni: Lewandowski, Fazzi, Statella, Lancini Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello; 21 Damiani, 20 De Rose (cap.); 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 4 Accardi, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

MESSINA: 22 Lewandowski, 19 Angileri, 23 Trasciani, 18 Celic, 13 Carillo, 3 Concalves, 91 Rizzo, 6 Fofana, 10 Damian, 24 Marginean, 9 Adorante. A disposizione: 12 Caruso, 5 Fantoni, 7 Russo, 8 Simonetti, 11 Balde, 14 Konate, 16 Camilleri, 21 Rondinella, 26 Fazzi, 28 Giuffrida, 77 Statella, 99 Piovaccari. Allenatore: Raciti.

Convocati del Messina

Portieri: Fusco, Lewandowski.

Difensori: Angilleri, Camilleri, Carillo, Celic, Fantoni, Giuffrida, Goncalves, Rondinella, Trasciani.

Centrocampisti: Damian, Fazzi, Fofana, Konate, Marginean, Rizzo, Simonetti, Statella.

Attaccanti: Adorante, Balde, Piovaccari, Russo.

Presentazione della partita

PALERMO – Mercoledì 2 febbraio 2022, alle ore 18:00 Palermo sfiderà il Messina per la giornata 21 del campionato Serie C – Girone C. Ricordiamo che nell’ultima partita disputata 4 settembre 2021 la stessa era terminata con il punteggio di 1-1. L’incontro si svolgerà nello stadio Stadio Renzo Barbera e sarà diretto dall’arbitro Mattia Pascarella di Nocera Inferiore che sarà coadiuvato da Michele Somma di Castellammare di Stabia e Andrea Nasti di Napoli; quarto ufficiale sarà Enrico Maggio di Lodi. Ha diretto solo una volta i giallorossi quando hanno vinto 2-0 lo scorso 31 ottobre contro il Campobasso mentre nessun precedente con i rosanero. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Palermo e ne quotano la vittoria a 1.42 mentre il pareggio a 4.20 e la sconfitta a 7.30. La squadra rosonera nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte; ha segnato 2 e ha subito 3. Il bilancio dei giallorossi é invece di 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5: 6 reti fatte e 14 subite. Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 18:00, con la consueta diretta testuale. Se andiamo a sfogliare la classifica di Serie C – Girone C attualmente é in testa il Bari con 48 , seguito da Turris, Avellino e Monopoli con 39 quindi la coppia Virtus Francavilla, Palermo a 37.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Palermo – ACR Messina, valida per la giornata 21 del campionato Serie C – Girone C , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Baldini alla vigilia

Il tecnico rosanero nella conferenza stampa della vigilia ha ricordato la figura di Zamparini che ha fatto conoscere il calcio vero alla città, il calcio che conta. La squadra cercherà di vincere il derby e dedicarla a lui. Quindi parlando della partita ha sottolineato come si aspetti più incisività da parte dei suoi giocatori e di costruire più palle gol senza aspettare il secondo tempo come con il Monterosi ma da subito. Ha sottolineato come si aspetta che tutti possano giocare al massimo per cercare così “il vero Palermo”.

Raciti alla vigilia

L’allenatore del Messina in conferenza stampa ha evidenziato come c’è stato poco tempo a disposizione per preparare un incontro così importante e sarà necessario alzare i ritmi. Quindi ha parlato dell’arrivo dei vari Piovaccari, Camilleri, Rizzo e Statella oltre al rientro di Caruso a dare più chance per giocarsela al meglio. Un filotto di incontri importanti visto che seguiranno le sfide con Bari e Foggia: “Si tratta di un trittico tra i più difficili dell’intero campionato, e noi, a parte il potenziale degli avversari, siamo in una fase di nuova costruzione”. Quindi parlando dell’avversario ha parlato di squadra che può lottare per il vertice e che si è ulteriormente rafforzata. Sarà importante non restare ad aspettarli ma alzare il baricento e giocarla più a viso aperto.

Piovaccari nuovo attaccante del Messina

È Federico Piovaccari il nuovo attaccante del Messina. Nato a Gallarate, in provincia di Varese, l’1 settembre 1984, Piovaccari ha collezionato oltre 400 presenze in carriera in tutte le categorie con una lunga esperienza anche all’estero con le maglie di Steaua Bucarest, Eibar, Cordoba sino al campionato australiano. Arriva a Messina dopo aver rescisso il contratto con la Paganese, squadra con cui ha iniziato la stagione realizzando quattro reti in 15 partite. Il calciatore, completate le procedure sanitarie obbligatorie per l’inserimento nel gruppo squadra, sarà a disposizione dello staff tecnico.

Probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Felici; Brunori. Allenatore: Baldini

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Angileri, Celic, Carillo; Rondinella, Rizzo, Damian, Fazzi, Simonetti; Balde, Adorante. Allenatore: Raciti.

