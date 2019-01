Diretta di Palermo – Salernitana. Successo degli ospiti che ribaltano le sorti dell’anticipo di campionato grazie ad Anderson e al neo entrato che approfitta di un contropiede concesso in pieno recupero

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: PALERMO - SALERNITANA 1-2 SECONDO TEMPO Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per un grande weekend di live con il meglio della Serie A e B 51' si chiude la sfida dell'anticipo. Successo dei campani in pieno recupero 49' prova il tutto per tutto la squadra di casa che però perde palla a centrocampo. Quindi prezioso fallo conquistato da Casasola, davvero decisivo il suo ingresso nel finale 48' CASASOLAAA!!! VANTAGGIO DELLA SALERNITANA IN PIENO RECUPERO! contropiede travolgente con padroni di casa scoperti e Di Tacchio che smarca il compagno in area. Diagonale con il destro chirurgico e palla che si infila alla destra di Brignoli 45' saranno ben 6 i minuti di recupero 45' angolo per i rosanero dalla destra battuto da Falletti, allontana la difesa 42' prova gli ultimi assalto la squadra di casa che nella ripresa ha smarrito un pò di lucidità in fase di possesso palla 41' gioco fermo con due giocatori ospiti a terra dopo uno scontro di gioco. In campo i sanitari, niente di grave per entrambi 40' dall'altra parte Jallow prende il posto di Djuric 39' in campo Salvi per Accardi 38' giallo a Di Tacchio 37' salvataggio sulla linea di Puscas di testa in occasione dell'angolo e dall'altra parte Rispoli non chiude bene un ottimo contropiede calciando debole su Micai! 36' cross di Casasola per Jallow che non arriva sulla sfera e qualche istante più tardi lo stesso giocatore prova a riscattarsi e dopo una finta calcia a giro da appena dentro l'area. Palla che supera di poco la traversa dopo un tocco di Brignoli! 35' in campo Casasola per D. Anderson 34' giallo anche a Chochev, fallo tattico su Anderson 30' fermato in offside Puscas, Salernitana che concede molto meno in questa ripresa 28' in campo dunque Minala che in pratica entra a freddo a posto dello sfortunato compagno 27' a terra Akpa Akpro che nell'occasione si era scontrato con un avversario e aveva avuto la peggio. Il giocatore viene portato in barella a bordo campo. Probabile infortunio alla caviglia per lui 25' scontro di gioco tra Jallow e Jajalo con quest'ultimo punito con il giallo per l'intervento duro 23' sinistro dal limite rasoterra di Trajkovski non preciso. Il giocatore nell'occasione poteva aggiustarsi meglio la conclusione 21' quarto angolo per la squadra di casa, difesa che allontana a centroarea quindi Perticone commette fallo su Jajalo e nuovo possesso palla 19' fallo di Accardi al limite su Akpa Akpro e punizione dal vertice destro dell'area. Prova Vitale con il sinistro a giro verso il primo palo ma la palla non si abbassa 17' tentativo in area di Vitale da posizione leggermente defilata al volo ma colpisce male la sfera che non inquadra lo specchio della porta 15' in campo Puscas per Haas 14' giallo a Pirrello che ha allontanato il pallone in modo irregolare 11' tentativo dal limite per Anderson, palla che passa non distante dal palo alla sinistra di Brignoli 9' nell'occasione giallo per proteste a Migliorini e sul tiro dalla bandierina fischiato fallo in attacco a Rispoli 8' contropiede di Moreo che scappa a Perticone, cross rasoterra per Falletti ma ottimo intervento difensivo, palla in angolo 5' Falletti dal fondo rasoterra per Chochev un pò troppo lezioso, finisce per farsi sottrarre il pallone in area 3' in campo Pierrello per Rajkovic uscito un pò malconcio dal campo si riparte con subito una chance dal limite per Akpa Akpro, sfera che non inquadra lo specchio della porta. Nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 45' si chiude il primo tempo sul punteggio di 1-1. Gara aperta da seguire assieme fra pochi minuti con il secondo tempo 44' non ci sarà recupero 41' ANDERSONN!!! PAREGGIO DELLA SALERNITANA! il giocatore dal limite scambio con Vitale bravo a lavorargli un pallone in area e a restituirgli palla. Conclusione rasoterra e angolata che non lascia scambio a Brignoli. Tutto da rifare per i rosanero 40' distrazione difensiva su Anderson e Brignoli costretto a metterci una pezza su Jallow! 39' punizione insidiosa di Jajalo in area, la difesa allontana 36' pescato in offside Jallow, al momento ha rischiato poco la squadra di Stellone sempre molto compatta 35' circolazione palla della Salernitana con Jallow che non riesce a dialogare al limite con Anderson 32' scambio nello stretto tra Falletti e Haas che si fa anticipare al momento della conclusione a centroarea 30' prova a riorganizzarsi la squadra ospite ma al momento c'è solo un leggero possesso palla in più 26' conclusione di Rispoli in area molto insidiosa, Micai salva in angolo! 23' sinistro di Trajkovski dal limite ribattuto con palla che arriva sui piedi di Falletti, conclusione alta sopra la traversa 17' JAJALO! VANTAGGIO PALERMO!!! sugli sviluppi della punizione cross a mezz'altezza della destra verso il centro dell'area dove il centrocampista è bravo a colpire con il mancino in scivolata di piatto e palla che si infila alla destra di Micai 16' intervento di Gigliotti su Falletti, punizione dal vertice destro la squadra siciliana 15' battuta dalla bandierina con palla che ha oltrepassato la linea di fondo prima di arrivare a centroarea, può rinviare Brignoli 13' punizione sul vertice destro dai 25 metri per gli ospiti, sulla respinta della difesa la palla perviene a Vitale che ci prova ma la conclusione viene deviata in angolo 9' cross basso di Haas deviato da Gigliotti per il primo angolo Palermo 5' conclusione debole di Moreo dal limite con il portiere che controlla che la sfera termini sul fondo 4' risposta degli ospiti con un cross dal fondo troppo corto di Jallow, con Brignoli ben appostato a far sua la sfera. Rilancio immediato per Moreo ma Micai lo anticipa al limite 2' chance per Trajkovski che in area conclude sul primo palo ma buona l'opposizione di Micai, quindi Vitale prova a pescare sempre l'attaccante che questa volta viene fermato in offside partiti! calcio d'avvio battuto dalla squadra di casa Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Un saluto ai lettori di Calciomagazine, la Serie B ritorna in questo 2019 con l'anticipo di questa sera tra Palermo e Salernitana che potremo con la webcronaca in tempo reale. Collegamento intorno alle ore 21 per l'ingresso delle due squadre in campo.

La presentazione del match

PALERMO – Dopo tre settimane di pausa torna la Serie B. Questa sera alle ore 21 andrà in scena Palermo – Salernitana, incontro valevole per la ventesima giornata del campionato cadetto. Da una parte c’è la compagine siciliana che ha chiuso il girone d’andata con il successo in casa del Cittadella e la prima posizione in classifica con 37 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione campana che ha chiuso il 2018 con la sconfitta casalinga contro il Pescara ed in classifica staziona in decima posizione con 24 punti conquistati.

QUI PALERMO – La formazione siciliana dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Salvi e Szyminski sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pirrello e Rajkovic. A centrocampo Jajalo in cabina di regia con Murawski e Chochev mezze ali mentre davanti spazio a Falletti a supporto del tandem offensivo composto da Trajkovski e Moreo.

QUI SALERNITANA – La compagine campana dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Micai a difendere la porta, reparto arretrato formato da Mantovani, Casasola e Gigliotti. A centrocampo Akpa Akpro e Di Tacchio in cabina di regia con Pucino e Vitale sulle corsie esterne mentre davanti Rosina e Anderson alle spalle dell’unica punta Jallow.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Palermo – Salernitana, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su RAI SPORT.

Le probabili formazioni di Palermo – Salernitana

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Pirrello, Rajkovic, Szymiński; Murawski, Jajalo, Chochev; Falletti; Trajkovski, Moreo. A disposizione: Avogadri, Pomini, Accardi, Ingegneri, Rispoli, Fiordilino, Haas, Embalo, Puscas. Allenatore: Roberto Stellone

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Mantovani, Casasola, Gigliotti; Pucino, Akpa, Di Tacchio, Vitale; Rosina, Anderson; Jallow. A disposizione: Russo, Vannucchi, D. Anderson, Migliorini, Perticone, Mazzarani, Minala, Bocalon, Djuric, Orlando, Vuletich. Allenatore: Angelo Gregucci

STADIO: Renzo Barbera