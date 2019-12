Coppa Italia, Parma – Frosinone: ducali dati nettamente favoriti

Coppa Italia, Parma – Frosinone: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma giovedì 5 dicembre dalle ore 18. Per i bookmakers favoriti i ducali

PARMA – Giovedì 5 dicembre si gioca Parma Frosinone, gara valida per il quarto turno di Coppa Italai; calcio d’inizio previsto per le ore 18. Gli emiliani che sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Milan e in classifica sono ottavi con 18 punti. I ciociari provengono dalla larga vittoria casalinga contro l’Empoli e sono noni nel campionato cadetto, a pari merito col Pisa, a quota 20.

Il segno 1 è quotato da 1,80 a 1,85 . Il segno X è offerto da 3,25 a 3,40 mentre il segno 2 è dato da 4,70 a 4,75.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è dato in media a 1,17, l’X/2 è offerto da 1,90 a 1,98 mentre l’1/2 vale da 1,30 a 1,32.

I bookmakers credono che i gol non saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 1,75 a 1,87, l’Over 2,5 da 1,87 a 1,95. Pensano che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,87 a 1,90, il goal da 1,75 a 1,87.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,00 a 6,50) seguito dall’1-0 (da 6,50 a 6,75) e dal 2-1 (da 8,25 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,50 a 4,70.