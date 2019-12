Parma-Frosinone 2-1, il tabellino: Ducali agli ottavi di Coppa Italia

Il tabellino di Parma-Frosinone 2-1 il risultato finale: reti di Siligardi e Hernani per i padroni di casa mentre ai ciociari non basta Trotta.

PARMA – Nel match valevole per il quarto turno di Coppa Italia il Parma batte 2-1 il Frosinone staccando il pass per gli ottavi di finale. Primo tempo di marca Ducale con il vantaggio di Siligardi, nella ripresa momentaneo pareggio ciociaro con Trotta e, nel finale di gara, calcio di rigore di Hernani per il successo della squadra di casa. Con questa vittoria, dunque, la squadra di D’Aversa stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Roma.

Parma-Frosinone 2-1: il tabellino del match

PARMA (4-3-3): Colombi; Pezzella, Iacoponi, Dermaku, Laurini, Barillà (63′ Kucka), Brugman, Hernani, Sprocati, Adorante (72′ Kulusevski), Siligardi (90′ Darmian). Allenatore: D’Aversa

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Salvi, Capuano (62′ Brighenti), Szyminski, Eguelfi (89′ Zampano), Haas, Vitale, Tribuzzi,, Paganini, Trotta, Matarese (69′ Citro). Allenatore: Nesta

RETI: 20′ Siligardi (P), 71′ Trotta (F), 92′ Rig. Hernani (P)

AMMONIZIONI: //

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Ennio Tardini