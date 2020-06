Parma – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Parma – Inter del 28 giugno 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A

PARMA – Domenica 28 giugno alle ore 21.45 andrà in scena Parma – Inter, match valido per il posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla grande vittoria esterna maturata sul campo del Genoa ed in classifica occupano la settima posizione, in coabitazione col Milan, con 39 punti. Dall’altra parte troviamo i nerazzurri che sono reduci dal pazzo pareggio casalingo contro il Sassuolo ed in classifica occupano la terza posizione con 58 punti, -8 dalla Juventus.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PARMA-INTER IN DIRETTA Domenica 28 giugno alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la cronaca diretta dalla partita.

La presentazione del match

QUI PARMA – D’Aversa dovrebbe cambiare poco o nulla rispetto alla formazione che ha stravinto a Genova: 4-3-3 con Sepe tra i pali, pacchetto difensivo composto da Darmian e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Dermaku e Bruno Alves. A centrocampo Hernani in cabina di regia con Kucka e Kurtic mezze ali mentre in attacco tridente delle meraviglie formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

QUI INTER – Qualche cambio per Conte, inevitabile, che manderà in campo i suoi col 3-4-1-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Barella e Borja Valero in cabina di regia con Candrea e Young sulle corsie esterne mentre davanti Eriksen agirà a supporto del tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Parma – Inter, valevole per il posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Parma – Inter

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

STADIO: Ennio Tardini