Elenco delle partite previste per oggi, sabato 15 febbraio 2025: in Serie A spazio pure ad Atalanta-Cagliari e a Milan-Verona, in campo pure la Serie B e i top campionati europei

Ci addentriamo sempre di più in un weekend che, come al solito, vedrà gradualmente aumentare le sfide calcistiche da giocarsi in Italia e nel resto d’Europa. A partire da quest’oggi sabato 15 febbraio saranno tantissimi gli impegni calcistici in evidenza nel nostro continente. Protagoniste, manco a dirlo, la Serie A, la Serie B, i tornei minori italiani e i principali campionati europei. Non perdiamo ulteriore tempo e procediamo a fare il punto della situazione sulle gare in programma nel nostro Paese, per poi spostare la nostra attenzione sui tornei esteri.

Indice

Obiettivi Scudetto, Champions e salvezza in palio in Atalanta-Cagliari e Lazio-Napoli

Partiamo dunque dalla Serie A. Tre anche questa volta gli anticipi del sabato, validi però per la 25esima giornata. Andando in ordine cronologico, il palinsesto offrirà innanzitutto due gare: quella delle 15 del Gewiss Stadium tra Atalanta e Cagliari e quella delle 18 dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. All’orizzonte due sfide decisive sia per la parte alta che per quella bassa della classifica, visto che sul piatto ci saranno infatti altri tre punti fondamentali per inseguire i sogni Scudetto, di qualificazione alla prossima Champions League e perfino salvezza. Al primo obiettivo punteranno con decisione la squadra partenopea e quella orobica, rispettivamente prima e terza della classe e divise da appena 5 punti in classifica.

Un gap modesto che la Dea proverà ulteriormente ad accorciare anche per dimenticare la sconfitta di qualche giorno fa nell’andata del play off di Champions col Brugge, sfruttando il calendario favorevole di giornata e gli impegni proibitivi delle proprie competitors. In attesa del Derby d’Italia e del big match di domani tra Juventus e Inter, il Napoli sarà infatti chiamato ad un’ostica trasferta. E ciò sia per il momento abbastanza delicato in ottica infortuni, come testimoniato dagli infortuni di Olivera, Spinazzola e Neres, sia per lo stato di forma di una compagine, la Lazio, rientrata in piena corsa per la qualificazione alla prossima coppa campioni dopo un inizio di 2025 a rilento e apparsa piuttosto in salute nelle ultime due uscite contro Monza e Cagliari.

Due prove apparentemente semplici ma in realtà dalle mille insidie. Specie quella di due settimane fa contro i sardi, reduci invece da un inatteso 2-1 in casa del Parma, scontro diretto questo importantissimo per creare un primo rassicurante solco di più 4 sui rivali gialloblù e sulla zona rossa della classifica. Un ulteriore incentivo per affrontare senza particolari pressioni la proibitiva campagna in terra bergamasca.

I rossoneri per cancellare la sconfitta europea con il Feyenoord, il Verona per riscattare lo 0-5 contro l’Atalanta

Alle 20.45 spazio poi alla gara di San Siro tra Milan ed Hellas Verona. Mettersi alle spalle il brutto scivolone europeo con il Feyenoord e dare continuità ai recenti risultati guadagnati in campionato per prolungare la risalita in classifica. E’ questa la missione numero uno dei rossoneri, a quota 38 dopo 23 gare disputate e dunque piuttosto in ritardo rispetto a quanto prefissato la scorsa estate. Certo, il mercato di gennaio ha dato una grossa mano e resta inoltre la partita con il Bologna da recuperare, ma l’impressione è che il team di Conceiçao non abbia trovato una quadra definitiva.

La rincorsa al quarto posto, pur possibile e alla portata dei meneghini, al momento appare fin troppo ottimistica. E ciò a prescindere dal fatto che questa sera i rossoneri si ritroveranno di fronte un ostacolo tutt’altro che insormontabile. Non se la passa infatti benissimo il Verona, ancora frastornato dallo 0-5 incassato nello scorso turno per mano dell’Atalanta. Ennesima goleada subita tra l’altro in una stagione che resta lunghissima: ci sarà infatti da lottare con le unghie e con i denti per una salvezza difficile e da conquistare probabilmente al fotofinish, nonostante le attuali tre lunghezze di margine sulla terzultima piazza del Parma.

In Serie B prosegue il duello a distanza per la disputa dei play off tra Spezia e Cremonese

Scendiamo di categoria. Prosegue anche lo spettacolo della 26esima giornata di Serie B. Cinque come al solito le gare del sabato, quattro in contemporanea alle ore 15 ed una alle 17.15, in attesa degli ultimi posticipi della domenica. Prove di fuga in vetta per il Sassuolo, pronto ad ospitare al Mapei il Brescia per inanellare il terzo successo di fila e portarsi provvisoriamente a più 8 sul Pisa secondo. Rimane poi una sfida a distanza sentitissima quella tra Spezia e Cremonese. I bianconeri faranno infatti visita al Modena per tentare di incrementare il margine di 9 punti sui grigiorossi, gap che invece i grigiorossi proveranno a ridurre in tresferta a Bari per consentire lo svolgimento dei play off al termine della regular season ed evitare la promozione diretta in massima serie dei rivali. Le sfide in chiave play out Carrarese-Salernitana e Südtirol-Sampdoria, infine, a chiudere il tutto.

Il focus sulla Serie C e sui tornei minori italiani

Andando ancora di più di categoria, occhi puntati pure sulla 27esima giornata di Serie C. Dieci le gare in agenda nei tre gironi, con fischio d’inizio fissato tra le 15 e le 17.30. Nel Gruppo A spazio a Pergolettese-Novara, Alcione Milano-Arzignano, Pro Patria-Union Clodiense, Pro Vercelli-Triestina e a Renate-Lecco. Nel Gruppo B troveremo in palinsesto invece tre gare: Pianese-Milan Futuro, Pontedera-Carpi e Vis Pesaro-Sestri Levante. Programma ancor più scarno infine nel Girone C dove si disputeranno Benevento-Messina e Cavese-AZ Picerno.

Si giocherà inoltre in Serie A e Coppa Italia Femminile, così come nel Campionato Primavera 1 con la bellezza di sei partite in risalto tra le ore 11 e le ore 15.

Cosa ci attende nel resto d’Europa e in Argentina

Concentriamoci a questo punto sui principali campionati europei, a partire dalla Premier League. Ben sette le gare in agenda e valevoli per il turno numero 25 del massimo campionato inglese. Queste le partite in primo piano tra le 13.30 e le 18.30: Leicester-Arsenal, Aston Villa-Ipswich Town, Fulham-Nottingham Forest, Manchester City-Newcastle, Southampton-Bournemouth, West Ham-Brentford e Crystal Palace-Everton.

Veniamo ora alla Bundesliga tedesca, dove invece sarà di scena la 22esima giornata. Cinque gli incontri in programma, quattro con calcio d’inizio fissato alle 15.30, Bochum-Borussia Dortmund, St. Pauli-Friburgo, Stoccarda-Wolfsburg, Union Berlino-Borussia Monchengladbach ed uno, Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, alle 18.30. Super match questo che probabilmente inciderà sulle sorti del Meisterschale, dal momento che in caso di vittoria i bavaresi porterebbero a 11 le lunghezze di distanza sulle Aspirine, ipotecando quasi definitivamente il titolo.

Breve panoramica sulla Liga spagnola. Dalle 14 alle 21 avremo come sempre in primo piano quattro gare valide per la 24esima della prima divisione iberica: in successione Leganés-Alavés, Osasuna-Real Madrid, Atletico Madrid-Celta Vigo e Villarreal-Valencia.

‘Saturday night’ pure in Ligue 1 francese. Tre in questo caso i match in programma e valevoli per il 22esimo turno: alle 17 spazio a Olympique Marsiglia-St. Etienne, mentre alle 19 e alle 21 a Monaco-Nantes e a Tolosa-Paris Saint Germain.

Terminiamo disamina europea con l’Olanda e il turno numero 23 di Eredivisie. Tre gli cinque incontri in programma dalle 12.15 alle 20: PSV Eindhoven-Utrecht, Breda-Feyenoord e Willem II-Groningen.

Accenno in conclusione di rubrica, come prevedibile, alle partite ufficiali per squadre di club sudamericane. Nella notte e in tarda serata si scenderà ancora in campo per la giornata numero 6 della Fase Apertura della Primera Divisiòn argentina. Cinque i match da disputarsi tra le 00.00 e le 23.15 italiane: Banfield-Boca Juniors, Aldovisi-Estudiantes, Defensa y Justicia-Barracas Central, Central Cordoba-Belgrano e Independiente Rivadavia-Tigre.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15:00

Atalanta-Cagliari

18:00

Lazio-Napoli

20:45

Hellas Verona-Milan

BUNDESLIGA

18:30

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

LIGUE 1

21:05

Tolosa-PSG

PREMIER LEAGUE

13:30

Leicester-Arsenal

16:00

Manchester City-Newcastle

LIGA

16:15

Osasuna-Real Madrid

18:30

Atletico Madrid-Celta Vigo

SERIE B

15:00

Carrarese-Salernitana

Modena-Spezia

Sassuolo-Brescia

Südtirol-Sampdoria

17:15

Bari-Cremonese

LEGA PRO

15:00

Alcione Milano-Arzignano

Benevento-Messina

Pergolettese-Novara

Pianese-Milan Futuro

Pro Patria-Union Clodiense

Pro Vercelli-Triestina

17:30

Cavese-AZ Picerno

Pontedera-Carpi

Renate-Lecco

Vis Pesaro-Sestri Levante

