Le partite di oggi 1 febbraio 2019: Lecce-Ascoli in primo piano

Elenco delle partite previste per venerdì 1 febbraio, in primo piano la Serie B con l’anticipo che metterà di fronte Lecce ed Ascoli.

LECCE – Giornata di anticipi in questo venerdì con la Serie B in primo piano. Lecce-Ascoli darà il via alla ventiduesima giornata: da una parte c’è la formazione pugliese che viene dalla grande vittoria di Salerno mentre dall’altra parte ci sono i marchigiani che sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Perugia.

In Liga aprirà la giornata Huesca-Valladolid mentre in Bundesliga impegno in trasferta per il Lipsia che giocherà sul campo dell’Hannover.

FRANCIA: Ligue 1

20:45 Lilla Nizza

GERMANIA: Bundesliga

20:30 Hannover RB Lipsia

ITALIA: Serie B

21:00 Lecce – Ascoli [cronaca diretta]

OLANDA: Eredivisie

20:00 Graafschap – Breda

SPAGNA: LaLiga

21:00 Huesca- Valladolid

ASIA: Coppa d’Asia – Play Off

15:00 Giappone Qatar

FRANCIA: Ligue 2

20:00

Auxerre – Red Star

Chateauroux – Grenoble

GFC Ajaccio – Valenciennes

Le Havre – Brest

Lorient – AC Ajaccio

Metz – Troyes

Niort – Nancy

Paris FC – Orleans

Sochaux – Clermont

GERMANIA: 2. Bundesliga

18:30

Duisburg – Darmstadt

Ingolstadt – Magdeburg

INGHILTERRA: Championship

20:45 Preston Derby

ITALIA: Primavera 1

13:00 Chievo U19 – Sassuolo U19

15:00 Inter U19 – Sampdoria U19

OLANDA: Eerste Divisie

20:00

Dordrecht – Jong Ajax

FC Volendam – Sparta Rotterdam

G.A. Eagles – Eindhoven

Maastricht – Telstar

Nijmegen – Jong Utrecht

Roda – Almere

Twente – Helmond

Waalwijk – Den Bosch

PORTOGALLO: Primeira Liga

21:30 Rio Ave – Tondela

SPAGNA: LaLiga2

21:00 Malaga – Almeria

TURCHIA: Super Lig

18:30 Fenerbahce – Goztepe