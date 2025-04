Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 10 aprile 2025: viola e biancocelesti si rituffano nell’avventura continentale per avvicinare le semifinali rispettivamente di Europa e Conference League

Tre giorni europea quasi giunta al capolinea. Dopo le emozioni dei quarti di finale della Champions League, quest’oggi giovedì 10 aprile ci attenderà un’altra ricca tornata di sfide valide per l’Europa e la Conference League. Anche in questo caso siamo giunti alla fase dei quarti di finale, dove la Lazio e la Fiorentina, le uniche due italiane in gara, proveranno a portare avanti e in alto la bandiera del nostro Paese per avvicinare le semifinali. Traguardo sulla carta non così complesso, visto il tenore delle avversarie.

La Lazio per invertire il trend casalingo positivo del Bodø

La nostra rassegna non potrà dunque che iniziare dalle gare valide per l’andata dei quarti di finale di Europa League, e in particolare da quella che vedrà impegnata la Lazio alle 18.45 fuori casa contro i norvegesi del Bodø/Glimt. All’orizzonte 90′ o poco più per comprendere la vera dimensione dei biancocelesti, tornati in piena corsa per la zona Champions League in campionato e ora determinati ad arrivare in fondo anche in coppa. Il calendario ha riservato avversari sulla carta non così complessi, visto che in caso di passaggio del turno ad aspettare in semifinale ci sarà una tra Eintracht Francoforte e Tottenham, compagini reduci da più di una difficoltà in stagione.

Nel frattempo però servirà non fare troppi voli pindarici con la mente e restare concentrati sull’impegno odierno. La trasferta in Scandinavia ha sempre presentato infatti più di un’insidia alle italiane: chiedere per informazioni alla Roma, battuta due volte su due tre anni fa all’Aspmyra Stadion di Bodo, una addirittura per 1-6. Una “scoppola” memorabile che imporrà di tenere la guardia altissima, anche perché non andrà assolutamente sottovalutato il fattore campo. I norvegesi, complici le condizioni climatiche proibitive, giocano su un terreno sintetitico molto duro e spesso determinante in negativo per gli ospiti: il termometro è dato dalle 8 vittorie delle ultime 9 partite di coppa disputate in casa.

Trend inquietante che però i capitolini faranno di tutto per invertire. A tal proposito, mister Baroni dovrebbe schierare il suo 11 migliore. Tornerà Guendouzi dopo l’assenza per squalifica in Serie A, mentre non sarà disponibile Rovella per l’espulsione rimediata contro il Plzen e i conseguenti due turni di squalifica. Maglia dal 1′ anche per Isaksen e Pedro, che assieme a Zaccagni andranno a rifornire l’unica punta Dia. Via al tridente, al contrario, da parte del tecnico dei gialloneri Knutsen, con Hogh che agirà da prima punta centrale e con Blomberg e Hauge a suo ridosso.

Il resto del panorama di UEL

Passando agli altri match in agenda, in contemporanea alle 21.00 si giocheranno pure Rangers-Athletic Bilbao, Tottenham-Eintracht Francoforte e soprattutto Lione-Manchester United, super confronto tra due nobili decadute della Champions, specie i Red Devils, costretti a concentrare tutti i loro sforzi sull’avventura europea a causa di un’altra stagione fallimentare in Premier.

La Fiorentina punta alla vittoria per curare il ma di trasferta in Conference

Tutto pronto poi anche per l’andata dei quarti di finale di Conference League, dove la Fiorentina tenterà l’approdo alle semifinali per il terzo anno consecutivo. Prima però sarà chiamata ad un doppio confronto con il Celje, con la prima gara fissata stasera alle ore 21 in Slovenia. Di fronte ai viola una delle sorprese del torneo. Una compagine giunta a questo appuntamento dopo aver superato incredibilmente ai play off il ben più quotato Lugano.

Un campanello d’allarme sicuramente da non ignorare, soprattutto alla luce di un dato preoccupante che vede la Fiorentina non vincere fuori casa in Conference da ottobre. Per curare questo mal di trasferta e scacciare i fantasmi, non ci sarà dunque altra strada che la miglior formazione possibile per l’allenatore Raffaele Palladino. Kean e Gudmundsson saranno confermati in avanti, così come Cataldi, Mandragora e Fagioli a centrocampo. Brutte notizie invece per il tecnico spagnolo Riera del Celje, che dovrà rinunciare per infortunio fino al termine della stagione a Kucys, uno dei migliori della banda slovena.

Le altre partite di UECL

Il resto del palinsesto metterà poi a disposizione degli amanti del calcio minore europeo queste altre tre sfide tra le 18.45 e le 21: Legia Varsavia-Chelsea, Djurgårdens-Rapid Vienna e Betis-Jagellonia, quest’ultima gara che interesserà non poco alla Fiorentina dal momento che la vincente potrebbe affrontare proprio i viola nel turno successivo.

Chiudiamo come sempre la rubrica, menzionando i match ufficiali per squadre di club sudamericane. Altra nottata di fuoco in Copa Libertadores e e Copa Sudamericana, dove tra le 00.00 e le 04.00 italiane avanzerà la seconda giornata della fase a gruppi delle due massime rassegna continentali per club panamericani.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

EUROPA LEAGUE

18:45

Bodø/Glimt-Lazio

21:00

Lione-Manchester United

Rangers-Athletic Bilbao

Tottenham-Eintracht Francoforte

CONFERENCE LEAGUE

18:45

Legia-Chelsea

21:00

Betis-Jagiellonia

Celje-Fiorentina

Djurgarden-SK Rapid

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 10 aprile 2025

ALGERIA LIGUE 1

Mostaganem – Olympique Akbou 20:00

Saoura – Belouizdad 20:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Shabab – Al Kholood 17:50

Damac – Al Wehda 18:00

Al-Ittihad FC – Al Orubah 20:00

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Sarmiento Junin – Central Cordoba 02:10

DANIMARCA 1ST DIVISION – GRUPPO PROMOZIONE

Fredericia – Horsens 18:30

ECUADOR LIGA PRO

Vinotinto – Delfin 02:00

Macara – Dep. Cuenca 23:30

EGITTO PREMIER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Enppi – Modern Sport 16:00

Ismaily – Al Ittihad 19:00

EUROPA CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Legia – Chelsea 18:45

Betis – Jagiellonia 21:00

Celje – Fiorentina 21:00

Djurgarden – SK Rapid 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – PLAY OFF

Bodo/Glimt – Lazio 18:45

Lione – Manchester Utd 21:00

Rangers – Ath. Bilbao 21:00

Tottenham – Francoforte 21:00

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – ROUND 2 – LEGA B

Bulgaria U17 – Malta U17 11:00

Lussemburgo U17 – Faerøerne U17 14:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Mount Pleasant – Racing United 22:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Malacateco – Antigua 02:00

Xelaju – Deportivo Mixco 04:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. – Foolad 16:30

LETTONIA VIRSLIGA

Jelgava – BFC Daugavpils 16:30

Super Nova – Grobina 18:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Repubblica Ceca U16 – Italia U16 11:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP

Inter Miami – Los Angeles FC 02:00

U.N.A.M. – Vancouver Whitecaps 04:30

NORVEGIA ELITESERIEN

Brann – Strömsgodset 19:00

Viking – Kristiansund 19:00

PARAGUAY COPA DE PRIMERA – APERTURA

2 de Mayo – Recoleta 23:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Primorje – Bravo 16:00

Mura – Domzale 18:15

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – FASE A GIRONI

Nacional (Uru) – Bahia (Bra) 00:00

Olimpia Asuncion (Par) – Velez Sarsfield (Arg) 00:00

Bolivar (Bol) – Sporting Cristal (Per) 02:30

Flamengo (Bra) – Central Cordoba (Arg) 02:30

Palmeiras (Bra) – Cerro Porteno (Par) 02:30

LDU Quito (Ecu) – Dep. Tachira (Ven) 04:00

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – FASE A GIRONI

Huracan (Arg) – Racing Montevideo (Uru) 00:00

Palestino (Chi) – Union Santa Fe (Arg) 00:00

Cruzeiro (Bra) – Mushuc Runa (Ecu) 02:30

Lanus (Arg) – Melgar (Per) 02:30

U. Espanola (Chi) – Once Caldas (Col) 02:30