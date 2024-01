Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 10 gennaio 2024: due big match per i quarti di Coppa Italia, derby di Madrid per la Supercoppa e Liverpool-Fulham in EFL Cup

La giornata di mercoledì 10 gennaio è caratterizzata da quattro incontri in primo piano. In Italia dopo la partita Fiorentina a Bologna giocata ieri e vinta dai viola calci di rigore in campo per due nuovi quarti di finale di Coppa Italia. Alle ore 18:00 il derby Lazio – Roma e a seguire alle ore 21 Milan – Atalanta. In Spagna non si gioca la prima semifinale della Supercoppa tra Real Madrid e Atletico Madrid mentre in Inghilterra dopo la gara di andata di ieri tra Middlesbrough e Chelsea (vinta un pò a sorpresa dai padroni di casa per 1-0) si gioca alla seconda semifinale di EFL Cup tra Liverpool e Fulham con fischio d’inizio alle ore 21.

Indice



Entriamo nel dettaglio delle partite dove nella coppa Italia Frecciarossa c’è grande attesa per il derby dell’Olimpico. La squadra di Sarri ha conquistato il quarto di finale grazie al successo contro il Genoa mentre la Roma grazie a quello sempre in casa contro la Cremonese. Lo stato di forma delle due squadre vede meglio i laziali che sono reduci in campionato da tre successi consecutivi mentre i giallorossi hanno chiuso il 2023 con la sconfitta di Torino contro la Juventus e hanno pareggiato nell’ultimo turno in casa contro l’Atalanta, sotto dopo appena 8 minuti. Si tratta del xxi° incontro tra queste due squadre in coppa Italia con 7 successi per la Lazio (il più recente il 1° marzo 2017 per 2-0), due pareggi e 11 successi per la Roma (il più recente del 4 aprile 2017 per 3 a 2). Complessivamente sono 25 i gol realizzati dalla squadra laziale e 30 da quella romanista.

Alle ore 21:00 abbiamo detto si gioca Milan – Atalanta con i rossoneri che arrivano a questa sfida grazie a poker casalingo contro il Cagliari mentre la Dea grazie al successo, sempre tra le mura amiche per 3-1 contro il Sassuolo. Anche questa partita si prevedesse essere molto equilibrata con la squadra di Pioli e ha chiuso bene nel 2023 battendo Sassuolo e aperto bene il 2024 anche con il successo è l’ultimo turno ad Empoli. Dall’altra parte i nerazzurri hanno chiuso l’anno battendo che misura il Lecce e nell’ultimo turno di campionato hanno preso all’Olimpico contro la Roma. Le due squadre non si incrociano in questa competizione dalla lontana stagione 2000-2001. In quell’occasione si disputò sempre un quarto di finale con i rossoneri che ebbero la meglio vincendo 2-4-2 il match a San Siro perdendo 2 a 1 in trasferta. I rossoneri hanno superato i quarti di finale di Coppa Italia in quattro delle ultime cinque occasioni mentre l’Atalanta i quattro occasioni è andata avanti in tre é stata eliminata.

Restiamo in Italia per ricordare che si giocano anche tre quarti di finale di Coppa Italia Primavera a partire dalle ore 12 con Lazio-Napoli mentre alle 13 c’è Fiorentina-Milan e alle 16 Torino-Inter. Due gare anche in Serie D con il recupero di San Luca-Locri 1909 e la ripresa solo del secondo tempo tra Manfredonia e Fidelis Andria.

In Spagna alle ore 20 la prima semifinale di Supercoppa è un derby infuocato tra Real Madrid e Atletico Madrid. I Blancos sono imbattuti da 19 turni in gare ufficiali. Si tratta del 234esimo precedente con 115 vittorie Real, 60 pareggi e 58 sconfitte. Lo scorso settembre però fu la squadra di Simeone ad avere la meglio per 3-1 con la difesa ancora da registrare. Di contro però ha perso le ultime 4 trasferte di Liga e ha perso le ultime due partite di Supercoppa e due stagioni fa fu battuto dall’Athletic Bilbao 2-1.

Nella EFL Cup troviamo alle ore 21 la gara di andata della seconda semifinale tra Liverpool e Fullham. Pronostico a favore dei Reds che senza Salah ha incassato un 2-0 contro l’Arsenal in FA Cup. A caccia del decimo titolo proverà a sfruttare il terreno dell’Anfield che li ha visti imbattuti da 23 partite con 19 vittorie e 4 pareggi. Nel più recente precedente dello scorso 3 dicembre si imposero per 4-3 in casa mentre l’ultima sconfitta risale al 7 marzo 2021 sempre in casa per 1-0.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

COPPA ITALIA

18.00

21.00

SUPERCOPPA DI SPAGNA

20.00

EFL CUP

21.00

Liverpool-Fulham

SERIE C

18.30

Gubbio-Recanatese

SERIE D

14.30

15.00

Manfredonia-Fidelis Andria

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 10 gennaio 2024

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Humble Lions – Cavalier 21:30

GRECIA COPPA DI GRECIA

Panserraikos – Asteras T. 14:00

Volos – PAOK 16:00

AEK – Aris 18:30

Panathinaikos – Olympiakos 20:30

INGHILTERRA EFL CUP

Liverpool – Fulham 21:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Tel Aviv – M. Haifa 19:30

ITALIA COPPA ITALIA

Lazio – Roma 18:00

Milan – Atalanta 21:00

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Lazio U19 – Napoli U19 12:00

Fiorentina U19 – Milan U19 13:00

Torino U19 – Inter U19 16:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Gubbio – Recanatese 18:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Manfredonia – Fidelis Andria 0-2 (Da finire)

ITALIA SERIE D – GIRONE I

San Luca – Locri 1909 14:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Cimarrones de Sonora – Leones Negros 02:05

Atletico La Paz – Atl. Morelia 04:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

DR Congo – Burkina Faso 15:00

Hong Kong – Arabia Saudita 16:30

Tunisia – Capo Verde 18:30

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Cesar Vallejo (Per) – U. de Deportes (Per) 02:30

Aue (Ger) – Meuselwitz (Ger) 11:00

Slaven Belupo (Cro) – Kapfenberg (Aut) 11:00

Varnsdorf (Cze) – Jablonec (Cze) 11:00

Osijek (Cro) – Zrinski Osjecko (Cro) 12:00

Paks (Hun) – Siofok (Hun) 12:00

LASK (Aut) – Rostock (Ger) 13:00

Rathenow (Ger) – Viktoria Berlin (Ger) 13:00

UTA Arad (Rou) – Ajka (Hun) 13:00

FC Voluntari (Rou) – Turan (Aze) 14:00

Furth (Ger) – Ingolstadt (Ger) 14:00

Monaco 1860 (Ger) – Tirol (Aut) 14:00

Norimberga (Ger) – Club Brugge (Bel) 14:00

Din. Zagabria (Cro) – Triglav (Slo) 14:30

Lok. Zagreb (Cro) – Rudar (Mne) 14:30

Xamax (Sui) – Grasshoppers (Sui) 14:30

Basilea (Sui) – Aarau (Sui) 15:00

Hertha II (Ger) – Babelsberg (Ger) 15:00

KV Mechelen (Bel) – Hertha (Ger) 15:00

Elversberg (Ger) – Antequera (Esp) 15:45

Dresda (Ger) – Kaiserslautern (Ger) 16:00

BFC Dynamo (Ger) – BFC Preussen (Ger) 18:00

Chemie Leipzig (Ger) – Halle (Ger) 19:00

Hansa Rostock II (Ger) – Schwerin (Ger) 19:00

Luckenwalde (Ger) – Tasmania Berlin (Ger) 19:00

St. Pauli II (Ger) – Alsterbruder (Ger) 19:00

Oberhausen (Ger) – Wacker Obercastrop (Ger) 19:30

SC Obersprockhovel (Ger) – Erkenschwick (Ger) 19:30

Drochtersen/Assel (Ger) – Altona (Ger) 20:00

SPAGNA SUPERCOPPA

Real Madrid – Atl. Madrid 20:00

TURCHIA SUPER LIG

Hatayspor – Gaziantep 15:00

Karagumruk – Kayserispor 15:00

Adana Demirspor – Istanbulspor 18:00

Fenerbahce – Konyaspor 18:00