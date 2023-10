Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 11 ottobre 2023: l’Italia U19 affronta la Serbia, giallorossi per l’accesso alla Women’s Champions League, tre recuperi in Lega Pro

Tra i temi di mercoledì 11 ottobre troviamo le nazionali che iniziano a scaldare in motori tra amichevoli e qualificazioni agli Europei U19. Giornata di spareggi in Women’s Champions League per la Roma che gioca la sua gara d’andata alle ore 14.30 contro le ucraine del Vorskla Poltava.

Le giallorosse sono l’unica squadra italiana ancora in corsa dopo l’eliminazione nel turno precedente della Juventus. Il tecnico Alessandro Spugna ha parlato alla vigilia del match sottolineando come in organico le avversarie hanno ben nove nazionali ucraine: “È una squadra fisica, sicuramente una squadra fisica, ma questo a livello internazionale ormai è un dato di fatto. È difficile trovare squadre poco fisiche, quindi anche dobbiamo fare la nostra gara, prestare attenzione soprattutto alle palle inattive perché loro hanno una calciatrice che calcia molto bene. Però, ripeto, è una partita che sicuramente con le nostre qualità possiamo. Possiamo giocarcela alla grande”.

Restiamo in Italia per ricordare come sono in programma tre recuperi del campionato di Serie C. Per il girone B alle 16.15 troviamo SPAL-Lucchese, gara che era stata rinviata per pioggia al 12′ del secondo tempo sul punteggio di 2-1 per gli ospiti in virtù delle reti di Peda al 30′ del primo tempo, di Guadagni al 43′ sempre del primo tempo e di Benassai al 9′ della ripresa. Alle 20.45 in programma due incontri: da una parte c’è sempre per il girone B il derby abruzzese Pineto-Pescara e dell’altra la sfida per il girone C tra Messina e Casertana. Per la Coppa Italia Primavera alle ore 15 si gioca Como-Reggiana mentre per la Coppa Italia femminile sono in programma ben 5 incontri a partire dalle ore 12.30 con Napoli-Como e Parma-Sassuolo.

Numerose le gare amichevoli in programma per le nazionali in particolari giovanili. Tra queste c’è alle ore 18 Serbia-Italia under 19. Alle ore 20.45 invece giocano Galles-Gibilterra. Diversi sono gli incontri di qualificazione per gli Europei U19 già dalle ore 13 con Norvegia-Gibilterra mentre in Spagna e Turchia giornata di Coppa.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

WOMENS’ CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICAZIONI

14.30

SERIE C



16.15

20.45

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite dell’11 ottobre 2023

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Belgrano – Boca Juniors 01:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Petrolera – Bucaramanga 03:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE

Roma D (Ita) – Vorskla Poltava D (Ukr) 14:30

Apollon D (Cyp) – Benfica D (Por) 15:00

Subotica D (Srb) – Rosengard D (Swe) 15:00

Slavia Praga D (Cze) – Ol. Cluj D (Rou) 18:00

Hacken D (Swe) – Twente D (Ned) 18:30

Real Madrid D (Esp) – Vålerenga D (Nor) 20:00

Zurigo D (Sui) – Ajax D (Ned) 20:00

Glasgow City D (Sco) – Brann D (Nor) 20:35

EUROPA EUROPEI U19 – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Norvegia U19 – Gibilterra U19 13:00

Finlandia U19 – Romania U19 15:00

Galles U19 – Austria U19 15:00

Germania U19 – Kazakistan U19 15:00

Repubblica Ceca U19 – San Marino U19 15:00

Macedonia del Nord U19 – Polonia U19 16:00

Lettonia U19 – Ungheria U19 17:00

Inghilterra U19 – Montenegro U19 18:00

GRECIA COPPA DI GRECIA

Diagoras – Panetolikos 15:00

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Napoli D – Como D 12:30

Parma D – Sassuolo D 12:30

Pomigliano D – Sampdoria D 15:00

Ternana D – Fiorentina D 15:00

Verona D – Milan D 15:00

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Como U19 – Reggiana U19 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Spal – Lucchese 1-2 (Recupero)

Pineto – Pescara 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Casertana 20:45

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Isole Salomone – Vanuatu 04:00

Papua Nuova Guinea – Nuova Caledonia 07:00

Portogallo U19 – Faerøerne U19 12:00

Croazia U19 – Estonia U19 15:00

Danimarca U18 – Norvegia U18 15:00

Grecia U19 – Bulgaria U19 15:00

Inghilterra U18 – Belgio U18 15:00

Slovenia U16 – Austria U16 15:30

Inghilterra U17 – Norvegia U17 16:00

Irlanda U19 – Scozia U19 16:00

Croazia U18 – Olanda U18 18:00

Serbia U19 – Italia U19 18:00

Galles – Gibilterra 20:45

SPAGNA COPA DEL REY

Pradejon – Atletico de Lugones 19:30

Mijas Las Lagunas – Chiclana 20:00

Ceuta 6 de Junio – CD Bunol 21:00

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Eynesil – Erbaaspor 12:00

Kastamonuspor – Sebat Genclikspor 12:00

Musspor – Kucukcekmece 12:00

Zonguldak – Tokat 12:00

Altinordu – Burdur Mehmet 13:00

Arnavutkoy Bl. – Silivrispor 13:00

Etimesgut – Mardin BB 13:00

Inegolspor – Dogubayazit 13:00

Menemenspor – Bursa 13:00

Nazillispor – Hacettepe 1945 13:00

Sapanca Genclikspor – Talasgucu 13:00

Sariyer – Karabuk Idmanyurdu 13:00

Serik Bld. – Arguvan 13:00

Usakspor – Aliaga 13:00

Diyarbekirspor – Tepecik 14:00

Denizlispor – Burhaniye 16:30

Afyonspor – Adana 19:00

URUGUAY COPA URUGUAY

Terremoto – Miramar 16:00

Basanez – Cerrito 23:00