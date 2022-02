Elenco delle partite previste per oggi lunedì 14 febbraio 2022: Maiorca – Athletic Bilbao per il posticipo di Liga. In Lega Pro big match tra Reggiana e Pescara

Dopo il big match tra Atalanta e Juventus che ha chiuso la giornata di domenica e il successo del Milan nuova capolista in attesa del recupero dell’Inter, entriamo in una nuova settimana. La giornata di lunedì 14 febbraio si apre con il calcio brasiliano che propone Vasco – Botafogo RJ per il Campeonato Carioca al momento guidato dalla Fluminense che ha una gara in più delle due concorrenti del momento. In campo anche Deportivo Cali – Millonarios per la Primera A in Colombia che Penarol Defensor Sp. per la Primera Division in Uruguay. Centro di interesse per il calcio italiano che in Serie A propone l’interessante posticipo delle 20.45 tra Spezia e Fiorentina mentre nella Liga alle 21 giocano Maiorca e Athletic Bilbao. In Italia c’è anche il big match di Lega Pro Reggiana – Pescara che seguiremo da vicino. Andiamo a vedere assieme le principali sfide nel dettaglio.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

20.45

LEGA PRO

21.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

VIOLA A CACCIA DEL RISCATTO IN CAMPIONATO

La pesante sconfitta al Franchi ad opera di una scatenata Lazio è stata parzialmente digerita dal colpo grosso a Bergamo che ha consentito di conquistare una prestigiosa semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Dall’altra parte un pari con doppia rimonta rimediata a Salerno che da seguito al momento positivo dato dai tre precedenti successi consecutivi. Non sarà di certo una partita come le altre per Vincenzo Italiano che ha trascorso due anni intensi e indimenticabili con il club ligure dove ha riferito di aver conosciuto persone fantastiche. Parlando dell’avversario ha detto: “Dovremo controbattere colpo su colpo, sarà una partita di grande intensità”. Thiago Motta ha ricordato il match di andata a Firenze dove la squadra ha sofferto in particolare dalla fine del primo tempo la squadra viola che sa rendersi pericolosa con il pressing alto. Quindi l’aiuto che arriverà dal pubblico di casa che sicuramente sosterrà la squadra al meglio. Come si affronteranno le due squadre? Da una parte i viola potrebbero proporre nuovamente Piatek al centro dell’attacco affiancato da Sottil e Gonzalez anche se quest’ultimo potrebbe essere sorpassato da Ikoné. Per il resto con le assenze di Torreira e Bonaventura a centrocampo le soluzioni più logiche sembrano quelle di Castrovilli, Duncan e Maleh mentre in difesa non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla formazione tipo. Pochi dubbi di formazione in casa spezzina con conferma in blocco di quella vista a Salerno con tutta probabilità anche se con l’opzione in più di Kovalenko nuovamente a disposizione per il centrocampo.

BIG MATCH DEL GIRONE B IN LEGA PRO

Restiamo in Italia per il secondo match della giornata ovvero Reggiana – Pescara, gara valida come posticipo delle 25esima giornata della Lega Pro girone B. Padroni di casa che hanno perso nello scorso turno la vetta che tutta via possono agguantare in caso di successo mentre per i biancazzurri l’occasione di agganciare Entella ma soprattutto Cesena al terzo posto. Rocambolesco fu per il Delfino il finale nel match d’andata: Siamo al minuto 29 della ripresa quando Lanini trova il 2-2 all’Adriatico quindi 10 minuti più tardi succede l’irreparabile con il doppio giallo a Diambo e il rigore che costa il rosso anche a Di Gennaro e quel rigore che finisce per capovolgere l’esito del match e lanciare i granata verso una cavalcata gloriosa verso la vetta.

POSTICIPO IN LIGA E ALTRI MATCH

Tra i principali campionati europei domani in campo c’è la Liga con Maiorca – Athletic Bilbao delle 21. Ospiti che si tengono 3 punti sopra la zona pericolante di classifica e vengono dal successo nello scontro diretto con Cadice a interrompere una sfilza di quattro sconfitte consecutive in campionato. Gli ospiti invece cercano il tris di successi consecutivi per potersi portare a una manciata di punti dalla zona Europa. Ricordiamo che in Albania si giocano 3 partite di Super League mentre posticipo La Havre – Bastia per la Ligue 2 francese e West Brom – Blackburn nella Championship inglese. Spazio anche a un posticipo in Liga Portugal e a Ponferradina – R. Sociedad B per la Liga2. Anticipiamo come sarà un’infrasettimanale di grande calcio visto che torna la Champions League e l’Europa e Conference League oltre a esserci il turno infrasettimanale sia in Serie B che in Lega Pro. Ci apprestiamo dunque a vivere al meglio una settimana di calcio molto intensa.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 14 FEBBRAIO 2022

ALBANIA SUPER LEAGUE

Din. Tirana – Laci 16:45

Skenderbeu – Partizani 16:45

Tirana – Egnatia 19:45

ALGERIA LIGUE 1

JS Kabylie – Paradou 17:30

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Boca Juniors – Colon 01:30

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA

Vasco – Botafogo RJ 00:00

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Sao Bernardo – Bragantino 00:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Catolica – U. Espanola 00:30

Nublense – U. Calera 22:00

CIPRO FIRST DIVISION

Anorthosis – Ol. Nicosia 17:00

APOEL – AEK Larnaca 19:15

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Dep. Cali – Millonarios 00:05

Jaguares de Cordoba – Tolima 02:10

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ittihad – El Sharkia Lel Dokhan 14:00

El Gounah – Al Ahly Posticipata

Misr Elmaqasah – El Gaish 19:00

EMIRATI ARABI PRESIDENTS CUP

Al Wasl – Al Sharjah 14:25

Al-Wahda – Bani Yas 17:00

FRANCIA LIGUE 2

Le Havre – Bastia 20:45

GRECIA SUPER LEAGUE

Giannina – Aris 18:30

INDONESIA LIGA 1

Barito Putera – Persipura 09:15

Persik Kediri – Persela 09:15

Madura United – Persiraja Aceh 12:15

Persebaya – Persija Jakarta 14:45

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

West Brom – Blackburn 21:00

IRAQ SUPER LEAGUE

Al Karkh – Zakho 11:30

Al Naft – Newroz 12:00

Al Sinaah – Al-Qassim 12:00

Al Najaf – Al Talaba 13:45

Al Shorta – Al Kahraba 16:00

Al Minaa – Naft Al-Basra 18:15

ISRAELE LIGAT HA’AL

Kiryat Shmona – M. Haifa 19:15

ITALIA SERIE A

Spezia – Fiorentina 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Reggiana – Pescara 21:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Cimarrones de Sonora – Leones Negros 04:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Diriangen – Ocotal 01:00

Jalapa – Ferretti 01:00

Managua FC – Export Sebaco 02:00

OLANDA EERSTE DIVISIE

Jong PSV – Jong Utrecht 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Nacional Asuncion – Cerro Porteno 00:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca – Maritimo 21:15

ROMANIA LIGA 1

Botosani – Academica Clinceni 16:30

Univ. Craiova – U Craiova 1948 18:55

SERBIA SUPER LIGA

Sp. Subotica – Radnik 13:00

Vojvodina – Napredak 15:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA

Ruzomberok – Zilina 15:00

SPAGNA LALIGA

Maiorca – Ath. Bilbao 21:00

SPAGNA LALIGA2

Ponferradina – R. Sociedad B 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Baroka – Mamelodi 18:30

TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor – Besiktas 18:00

Hatayspor – Goztepe 18:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Penarol – Defensor Sp. 00:00

Wanderers – Cerro Largo 23:15