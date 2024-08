Elenco delle partite previste per oggi, domenica 18 agosto 2024: Bologna, Napoli, Lazio e Roma protagoniste di giornata, si scende in campo anche in Serie B e big match in evidenza in Premier League

Serie A, Serie B, tornei minori del nostro Paese e top cinque campionati europei. Si ritorna finalmente alla normalità nel primo week end stagionale calcistico che vede i principali tornei nazionali risaltare a pieno regime. Sono davvero di ogni genere e per tutti i gusti, infatti, le sfide in primo piano quest’oggi, domenica 18 agosto. Andiamo, come al solito, ad effettuare il punto della situazione sul calcio italiano, per poi rivolgere un ampio sguardo su quello estero.

Indice

Partiamo, dunque, dalla Serie A. Dopo quelle di ieri, ci sono in programma altre quattro partite valide per la prima giornata, in attesa dei due posticipi di domani che definiranno il quadro. Andando in ordine cronologico, in programma ci sono i due match delle 18.30: Bologna-Udinese ed Hellas Verona-Napoli.

Altro che salvezza tranquilla. Messa alle spalle una stagione eclatante, con un tragitto che li ha premiati con il quinto posto finale ed un’inaspettata qualificazione alla Champions League, i rossoblù del nuovo tecnico Vincenzo Italiano hanno ora davanti a sé una grande sfida: confermare almeno parte del percorso intrapreso lo scorso anno agli ordini di Thiago Motta. In ogni caso quello del Dall’Ara appare come un match complicato per i padroni di casa che devono fare i conti con molte assenze e una rosa ancora incompleta viste le partenze di big del calibro di Zirkzee e Calafiori. Del tutto diverse, dall’altro lato, le ambizioni dei friulani, reduci da una permanenza nella categoria ottenuta solo al fotofinish, all’ultima giornata. Una squadra che, pur avendo cambiato allenatore, con Runjaić che ha preso il posto di Fabio Cannavaro, si ritrova con un’ossatura molto simile a quella dell’annata passata. L’unica eccezione consistente è rappresentata dal ritorno di Alexis Sanchez che però probabilmente non sarà della partita. Dovrebbero invece rivedersi Samardzic e Thauvin alle spalle di Lucca. Ballottaggio poi tra Ehizuibue ed Ebosele a destra con il primo in leggero vantaggio. Andando sulla sponda felsinea, potrebbe invece avere una chance al centro della difesa la coppia Beukema-Erlic, con quest’ultimo a rilevare l’assente Lucumì. In attacco testa a testa tra il neo arrivo Dallinga e il giovane Castro.

Passando all’altra partita menzionata, c’è grande curiosità di vedere all’opera il primo Napoli di Antonio Conte in una trasferta ostica come quella del Bentegodi. Gli azzurri sono di fatto chiamati a riscattare un’annata a dir poco disastrosa e condita da un decimo posto finale in campionato. Il mercato non sembra tuttavia aver dato ancora la scossa ad un organico che ad oggi pare un cantiere più che aperto. Contro il Modena in Coppa Italia sono di fatto risuonati i primi campanelli d’allarme. Un bagno di realtà, come lo ha definito il nuovo tecnico dei partenopei, che costringerà a non prendere sottogamba il team scaligero, anch’esso fresco di cambio di guida tecnica: Paolo Zanetti avrà di fatto il compito di traghettare la squadra ad una salvezza, possibilmente anticipata rispetto a quanto accaduto a maggio scorso. Per quanto riguarda le formazioni, in attesa di risolvere la grana Osimhen, mister Conte affiderà con ogni probabilità il suo attacco a Raspadori. In dubbio Buongiorno per una distorsione alla caviglia sinistra: non dovesse farcela, arretrerebbe Di Lorenzo con Mazzocchi ad occupare il suo posto sulla fascia. Dall’altro lato Zanetti dovrebbe proporre un 4-2-3-1 con Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz e Okou nella linea difensiva davanti a Montipò. Serdar e Duda pronti ad agire in mezzo al campo con Harroui favorito su Kastanos per il ruolo di trequartista.

In serata quindi, riflettori puntati alle ore 20.45 su Cagliari-Roma e Lazio-Venezia. La missione numero uno per la compagine di Daniele De Rossi in questa nuova annata è quella di alzare l’asticella in campionato e ritrovare finalmente una qualificazione Champions mancante da sei stagioni. Sarà tuttavia importante partire subito col piede giusto e non farsi distrarre da tutto ciò che sta succedendo intorno ad uno degli idoli della tifoseria romanista, Paulo Dybala, dato ormai per partente in direzione Arabia Saudita. Ambizioni diverse, invece, per la rappresentativa rossoblù, pronta a ripartire dalla Domus Arena e dal neo allenatore Davide Nicola, uno che di salvezze se ne intende e chiamato a replicare l’impresa fatta ad Empoli nella stagione appena trascorsa. Saranno molto probabilmente tre gli esordi assoluti in casa giallorossa: Dovbyk guiderà l’attacco assistito da Soulé sulla corsia destra e da Le Fee in mezzo al campo. Cambio di pelle in ottica offensiva anche per il Cagliari, con Nicola pronto a schierare Piccoli dal primo minuto a fianco dell’inamovibile Luvumbo.

Prima all’Olimpico anche per la nuova Lazio di Marco Baroni, rivoluzionata di fatto dal mercato viste le partenze di senatori del calibro di Immobile, Anderson e Luis Alberto e gli arrivi di innesti che potrebbero ben figurare come Castrovilli, Tavares, Noslin e Tchaouna, quest’ultimo in fiducia dopo la buona annata disputata a Salerno. Ritrova invece la massima Serie dopo due anni di purgatorio il Venezia, che si è ritrovato costretto a rivoluzionare tutto con l’arrivo di Di Francesco al posto di Paolo Vanoli, passato alla guida del Torino dopo la promozione in A con i lagunari. C’è tanta voglia da parte dei veneti di vendicare il brutto esordio in Coppa Italia (un disastroso 3-1 subito a Brescia) e l’Olimpico potrebbe già dare le prime risposte. Mister Baroni riparte dal 4-2-3-1 e dai nuovi acquisti Tchaouna e Castrovilli dal 1′. In attacco spazio a Castellanos in attesa di Dia. Defezioni importanti, invece, per il tecnico dei lagunari Di Francesco, costretto a rinunciare a Busio e Pojhanpalo, entrambi ai box per infortunio. Chance dal 1’ per i nuovi arrivati Duncan e Oristanio.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. Si chiude il turno numero uno della 93esima edizione della Serie B, con ben cinque gare in agenda e in contemporanea alle 20.30. Impegni subito complicati per le due calabresi Catanzaro e Cosenza, che si apprestano a scendere in campo rispettivamente al “Ceravolo” e al “San Vito-Marulla” contro il neoretrocesso Sassuolo e la Cremonese, due serie candidate alla promozione diretta in massima serie. Sfida tra neopromosse poi quella tra Cesena e Carrarese, mentre il match di cartello di giornata è sicuramente quello tra Frosinone e Sampdoria, formazioni che hanno perso la Serie A nelle ultime stagioni e che mirano a ritrovarla, pur consce che saranno obbligate ad una difficile scalata. Reggiana-Mantova, infine, a chiudere il tutto.

Andando ancora più giù di categoria, troviamo anche la Coppa Italia di Serie C 2024-25. In fase di completamento il secondo turno della kermesse. Ricordiamo che si gioca in gara secca ad eliminazione diretta. Nove gli incontri in agenda in contemporanea alle 21: AZ Picerno-Altamura, Pineto-Perugia, Arezzo-Ascoli, Atalanta U23-L.R. Vicenza, Benevento-Potenza, Catania-Crotone, Giana Erminio-Virtus Entella, Padova-FeralpiSalò e Pro Patria-Pro Vercelli.

Si scende in campo anche nel campionato Primavera 1 con Empoli-Lazio in programma alle 16.30 e Roma-Cagliari alle 17.30.

In assenza di ulteriori partite nei campionati minori italiani, passiamo ora alla disamina delle partite in programma nel resto d’Europa. Partiamo dall’Inghilterra e dalla Premier League, dove è in agenda subito un big match di assoluto livello. Oltre a Brentford-Crystal Palace delle 15, tutto il Regno Unito tratterrà il fiato alle 17.30 per una classica del calcio britannico: Chelsea-Manchester City. Da una parte il Blues del nuovo tecnico Maresca decisi a cancellare annate deludenti vissute galleggiando nell’anonimato di metà classifica. Dalla loro hanno però ancora fame di vittoria i Citizens campioni in carica, smaniosi di conquistare il quinto titolo consecutivo, l’undicesimo della loro storia, il settimo da quando Pep Guardiola siede in panchina.

Sguardo ora alla Liga. Aspettando gli ultimi posticipi previsti per domani, si giocano altri due match nel massima divisione spagnola e validi anche qui per il primo turno: quello tra Real Sociedad e Rayo Vallecano, ma soprattutto quello tra il Maiorca e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, all’esordio in campionato dopo la vittoria in Supercoppa UEFA ai danni dell’Atalanta. Per il primo incontro il fischio d’inizio è fissato alle 19, per il secondo alle 21.30.

Parentesi sul calcio francese. In Ligue 1 sono cinque i match volti a chiudere la prima giornata della nuova annata: alle 15 spazio ad Auxerre-Nizza, alle 17 a Angers-Lens, Montpellier-Strasburgo e Tolosa-Nantes, mentre alle 20.45 a Rennes-Lione.

Capitolo Eredivisie. Anche qui termina il turno numero due del massimo campionato olandese con cinque incontri in agenda alle 12.15 alle 16.45: Heracles-PSV Eindhoven, Willem II-G.A. Eagles, Zwolle-Feyenoord e Breda-Ajax.

Parte conclusiva della nostra rassegna in cui ci occupiamo come sempre di partite per squadre di club nord e sudamericane. Nella notte e in tarda serata in evidenza c’è il consueto ricco palinsesto di partite: si scende in campo negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, in Brasile, ma soprattutto in Argentina, dove dalle 01.00 alle 22.30 italiane sono di scena Talleres Cordoba-Independiente Rivadavia, Vèlez Sarsfield-Instituto, Boca Juniors-San Lorenzo, Atletico Tucumàn-Estudiantes, Sarmiento Junin-Tigre, gare valevoli per il turno numero undici di Primera Divisiòn.

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 18 agosto 2024

