Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 18 gennaio 2024: si gioca la prima semifinale di Supercoppa italiana, Atletico-Real e trasferta del Barcellona in Copa del Rey

Il calcio italiano si prepara a vivere una tre giorni da protagonista a Riad, in Arabia Saudita. Giovedì 18 gennaio alle ore 20 ci sarà infatti il primo degli appuntamenti con la nuova formula per la Supercoppa italiana. Alle ore 20 scenderanno in campo Napoli e Fiorentina per la prima semifinale. La vincente affronterà quella tra Inter e Lazio in programma venerdì 19 mentre la finale si giocherà lunedì 22 gennaio.

Ricordiamo che nell’albo d’oro primeggia la Juventus con 9 successi seguita dalle milanesi a 7 mentre la Lazio è a quota 5, Roma e Napoli a 2 e tra quelle a una oltre a Sampdoria e Parma troviamo la Fiorentina. Anche i bookmakers fanno non poca fatica a dare una favorita in questa prima gara. Infatti la squadra campione d’Italia ha attraversato ad oggi una stagione a dir poco burrascosa con diversi intoppi come quelli in campionato, l’ultimo nella sconfitta 3-0 a Torino sanata solo parzialmente dalla vittoria all’ultimo respiro con la Salernitana. Senza considerare l’anticipata uscita dalla Coppa Italia (con l’umiliante 4-0 incassato contro il Frosinone). La Fiorentina invece sta conducendo una buona stagione in campionato dove è attualmente al 4° posto con 34 punti. Anche nelle coppe sta facendo molto bene con il passaggio della fase a girone in Conference League e in Coppa Italia è in semifinale dopo il successo ai rigori con il Bologna. Negli ultimi 5 scontri diretti ben 3 i successi viola, un pari e una vittoria del Napoli.

La Copa del Rey propone alle 21.30 l’interessante derby di Madrid a pochi giorni di distanza da quello che valeva l’accesso alla finale di Supercoppa di Spagna. Adesso la squadra di Simeone proverà a prendersi la rivincita anche se dopo il poker sul Barcellona l’impresa non sembra delle più semplici. Alle ore 19.30 turno ben più abbordabile per il Barcellona ospita dell’Unionistas.

Nella Coppa Italia femminile si gioca alle ore 15 la gara d’andata. dell’ultimo quarto di finale tra Sassuolo e Milan a completare in attesa dei match di ritorno. Capitolo nazionali con la Coppa d’Africa che prosegue la sua fase a gironi: alle ore 15 si parte con Guinea Equatoriale contro Guinea-Bissau quindi alle 18 Costa d’Avorio-Nigeria e alle ore 21 Egitto-Ghana. In Coppa d’Asia stessa fase con tre incontri: si parte alle ore 12.30 con Siria-Australia quindi alle 15.30 India-Uzbekistan e alle 18.30 Palestina-Emirati arabi uniti.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SUPERCOPPA ITALIANA

20.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 18 gennaio 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP

Guinea Equatoriale – Guinea-Bissau 15:00

Costa d’Avorio – Nigeria 18:00

Egitto – Ghana 21:00

ASIA COPPA D’ASIA

Siria – Australia 12:30

India – Uzbekistan 15:30

Palestina – Emirati arabi uniti 18:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Brisbane Roar – Macarthur FC 09:45

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Leuven – Anversa 20:30

Royale Union SG – Anderlecht 20:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Puntarenas FC – Alajuelense 02:00

Liberia – Herediano 03:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FEMMINILE – FASE A GIRONI

Slavia Praga D – St. Polten D 18:45

GRECIA COPPA DI GRECIA

Niki Volos – Levadiakos 18:00

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Sassuolo D – Milan D 15:00

ITALIA SUPERCOPPA

Napoli – Fiorentina 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Celaya – Atletico La Paz 02:05

Dorados – Cimarrones de Sonora 04:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Leon – Tigres 02:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Honduras – Islanda 02:00

Cipro U17 – Georgia U17 13:30

OLANDA KNVB BEKER

Vitesse – AFC 18:45

USV Hercules – Cambuur 21:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Famalicao – Braga 19:45

Vizela – Sporting 21:45

SPAGNA COPA DEL REY

Unionistas – Barcellona 19:30

Atl. Madrid – Real Madrid 21:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Sivasspor – Keciorengucu 11:00

Kayserispor – Genclerbirligi 13:00

Konyaspor – Goztepe 15:00

Trabzonspor – Manisa FK 17:00

Galatasaray – Umraniyespor 19:00