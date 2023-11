Elenco delle partite previste per oggi, domenica 19 novembre 2023: si chiude l’ultima giornata di qualificazione per i Gruppi A, F, G e J

Ultima giornata di qualificazioni ai prossimi europei per quattro Gruppi. Si gioca in tre differenti fasce d’orario a partire dalle ore 15. Proprio in questa prima fascia che troviamo la partita clou ovvero Ungheria–Montenegro. La squadra ospite gioca contro un avversario già qualificato ma che vorrà chiudere per lo meno senza sconfitta davanti al proprio pubblico. Finale differente immaginano gli ospiti che si cullano della speranza di spuntare nel rush finale. Non sarà sufficiente vincere però perchè per superare la Serbia dovranno augurarsi un’incredibile sconfitta casalinga contro la Bulgaria. Uno scenario sulla carta poco probabile anche se l’obiettivo per i bulgari è di evitare di chiudere a secco di successi in questa fase eliminatoria e diventare la prima a farlo dal 1960. Di contro c’è da dire che nel rocambolesco 2-2 con l’Ungheria la vittoria è sfumata solo in pieno recupero e su autorete.

Indice



Nella fascia delle ore 18 troviamo in campo gruppo F con Belgio–Azerbaigian e Svezia–Estonia. Giochi già fatti con Austria e Belgio anticipatamente qualificati. Le uniche cose che possono cambiare è il primo posto nel Gruppo e terzo posto. Il resto del programma si gioca alle ore 20.45. Nel Gruppo A già qualificate Spagna e Scozia affronteranno rispettivamente Georgia e Norvegia mentre nel Gruppo J non ci sono gare che possono influire sull’esito finale visto che Portogallo e Slovacchia risultano qualificate. Si giocano tre incontri da sapore di amichevole visto che anche il terzo posto risulta blindato dal Lussemburgo che farà visita al Liechtenstein. In programma anche cinque incontri di qualificazioni mondiali per l’area Africa: trasferta per Nigeria ed Egitto rispettivamente contro Zimbabwe e Sierra Leone.

In Italia prosegue il programma di Serie C con i tre gironi. Tre gli incontri per quello A dove Mantova e Padova sono impegnati in casa contro Trento e Pro Vercelli per innescare una possibile corsa a due, Triestina permettendo. Nel girone B fari puntati sul Cesena che ospita la Lucchese mentre la Carrarese cerca di spodestare il terzo posto del Perugia nel turno casalingo con la SPAL. Nel C turno casalingo per Juve Stabia con il Sorrento e Avellino nel derby con il Giugliano; c’è anche il Benevento impegnato in casa del Monopoli. Diversi sono gli incontri di cartello che seguiremo in Serie D mentre per la Serie A femminile troviamo alle 12.30 Sassuolo-Roma quindi alle 16.00 fari puntati su Juventus-Inter e alle 18 Pomigliano-Napoli. Nel resto d’Europa si va completando il turno di Liga 2 in Spagna con cinque partite.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

15.00

18.00

Belgio-Azerbaigian

Svezia-Estonia

20.45

SERIE C

14.00

Mantova-Trento

Novara-Pergolettese

Padova- Pro Vercelli

Fermana-Arezzo

Monterosi Tuscia- Virtus Francavilla

16.15

18.30

SERIE D

14.00

Budoni-Cavese

14.30

15.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 19 novembre 2023

AFRICA MONDIALI – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Burundi – Gabon 14:00

Mozambico – Algeria 14:00

Zimbabwe – Nigeria 14:00

Sierra Leone – Egitto 17:00

Sudan – DR Congo 17:00

ALGERIA LIGUE 1

Belouizdad – JS Kabylie 19:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Libertad Gran Mamore – Oriente Petrolero 20:00

Wilstermann – Guabira 22:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Junior – Dep. Cali 01:30

Millonarios – America De Cali 22:00

EUROPA EUROPEI – QUALIFICAZIONE

Serbia – Bulgaria 15:00

Ungheria – Montenegro 15:00

Belgio – Azerbaigian 18:00

Svezia – Estonia 18:00

Bosnia-Erzegovina – Slovacchia 20:45

Liechtenstein – Lussemburgo 20:45

Portogallo – Islanda 20:45

Scozia – Norvegia 20:45

Spagna – Georgia 20:45

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Auch – Romorantin 14:00

Aunis Avenir – Stade Mayennais 14:00

Camon – Chambly 14:00

Chateaugiron – Vitre 14:00

Dives – Dieppe 14:00

Douvres – Choisy Au Bac 14:00

Fabregues – Valincu 14:00

FC Seyssins – Le Puy-en-Velay 14:00

Feurs – Espaly 14:00

Forbach – Geispolsheim 14:00

Jarville – Sarreguemines 14:00

Laon – Racing CFF 14:00

Le Quesnoy – Troyenne 14:00

Morlaas Est-Bearn – Panazol 14:00

Noeux Mines – Avoine 14:00

Noisy Le Sec – Furiani Agliani 14:00

Paimpol – Flers 14:00

Reims Ste Anne – Boulogne 14:00

Roannais – Nimes 14:00

Saint-Philbert – Le Poire Sur Vie 14:00

Schweighouse – Thaon 14:00

St. Michel – Sannois 14:00

Torcy – Fleury-Merogis 14:00

Villenavaise – Isle 14:00

Villers Houlgate – Equeurd Hainnev 14:00

Villerupt Thil – Biesheim 14:00

Ergue-Gaberic – St. Renan 15:00

Pontivyen – Rouen 15:00

Toulouse Metropole – AC Ajaccio 15:00

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Leverkusen D – RB Lipsia D 14:00

Brema D – Bayern D 18:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Lime Hall Academy – Cavalier 19:00

Mount Pleasant – Harbour View 21:00

Portmore – Molynes 21:00

Treasure Beach – Dunbeholden 21:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – APERTURA

Guastatoya – Xinabajul 00:00

Malacateco – Deportivo Mixco 02:00

Xelaju – Zacapa 04:00

Coatepeque – Antigua 18:00

Coban Imperial – Deportivo Achuapa 22:00

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Sassuolo D – Roma D 12:30

Juventus D – Inter D 16:00

Pomigliano D – Napoli D 18:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Mantova – Trento 14:00

Novara – Pergolettese 14:00

Padova – Pro Vercelli 14:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Fermana – Arezzo 14:00

Carrarese – Spal 16:15

Cesena – Lucchese 16:15

Gubbio – Sestri Levante 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Monterosi Tuscia – Virtus Francavilla 14:00

Avellino – Giugliano 16:15

Foggia – ACR Messina 16:15

Monopoli – Benevento 16:15

Juve Stabia – Sorrento 18:30

Potenza – Audace Cerignola 18:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Alba – Fezzanese 14:30

Chieri – Ligorna 14:30

Chisola – Vado 14:30

Derthona FbC – Asti 14:30

Gozzano – Borgosesia 14:30

Lavagnese – Bra 14:30

PDHA – Ticino 14:30

Pinerolo – Albenga 14:30

Sanremese – Citta di Varese 14:30

Vogherese – Alcione Milano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Legnano 14:30

Castellanzese – Crema 14:30

Ciserano-Bergamo – Arconatese 14:30

Clivense – Ponte San Pietro 14:30

Folgore Caratese – Tritium 14:30

Piacenza – Caldiero Terme 14:30

Real Calepina – Pro Palazzolo 14:30

USD Casatese – Caravaggio 14:30

Varesina – Club Milano 14:30

Villa Valle – Desenzano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Breno – Mori 14:30

Castegnato – Montebelluna 14:30

Chions – Luparense 14:30

Cjarlins Muzane – Adriese 14:30

Este – Bolzano 14:30

Mestre – Portogruaro 14:30

Montecchio Maggiore – Bassano 14:30

Treviso – Dolomiti Bellunesi 14:30

Union Clodiense – Campodarsego 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Aglianese Calcio 14:30

Corticella – SCD Progresso 14:30

Fanfulla – Imolese 14:30

Lentigione – Forlì 14:30

Pistoiese – San Donnino 14:30

Ravenna – Mezzolara 14:30

Sangiuliano City – Prato 14:30

Sant’Angelo – Certaldo 14:30

Victor San Marino – Sammaurese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Figline – Follonica Gavorrano 14:30

Ghivizzano Borgo – Orvietana 14:30

Livorno – SC Cenaia 14:30

Mobilieri Ponsacco – Grosseto 14:30

Pianese – San Donato 14:30

Poggibonsi – Vivi Altotevere 14:30

Real Forte Querceta – Montevarchi 14:30

Sangiovannese – Seravezza Pozzi 14:30

Trestina – Tau 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Atletico Ascoli – AJ Fano 14:30

Campobasso – Fossombrone 14:30

Chieti – Sambenedettese 14:30

L’Aquila – Avezzano 14:30

Matese – Vastogirardi 14:30

Real Monterotondo – S. N. Notaresco 14:30

Roma City – Tivoli Calcio 14:30

Termoli – United Riccione 14:30

Vigor Senigallia – Sora 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Budoni – Cavese 14:00

Ardea – San Marzano 14:30

Flaminia – Anzio Calcio 1924 14:30

Ischia – Cynthialbalonga 14:30

Nocerina – Romana 14:30

Ostia Mare – Cassino 14:30

Sarrabus Ogliastra – Boreale 14:30

Trastevere Calcio – Atletico Uri 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

A.C Nardò – Manfredonia 14:30

Casarano – Santa Maria Cilento 14:30

Gelbison – Bitonto 14:30

Gravina – Paganese 14:30

Palmese 1914 – Gallipoli 14:30

Rotonda – Matera 14:30

Altamura – Citta di Fasano 15:00

Fidelis Andria – Barletta 16:00

Martina Calcio – Angri 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Akragas – Reggio Calabria 14:30

Canicatti – Sancataldese 14:30

Gioiese – Licata 14:30

Real Casalnuovo – Igea Virtus 14:30

Trapani – San Luca 14:30

USD Ragusa – Siracusa 14:30

Vibonese – AS Acireale 14:30

S. Agata – Portici 1906 15:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Atlante – Cimarrones de Sonora 00:05

Leones Negros – Atl. Morelia 02:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Paraguay U23 – Bolivia U23 00:00

Din. Minsk – Russia U21 10:00

Romania U18 – Italia U18 11:00

Olanda U17 – Corea del Sud U16 12:00

Olanda U17 – Corea del Sud U17 12:00

Turchia U16 – Germania U16 13:00

Germania U19 – Norvegia U19 14:00

Danimarca U20 – Svezia U20 15:00

Cipro – Lituania 17:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF NATIONS LEAGUE – LEAGUE B

Guadeloupe – Saint Kitts e Nevis 20:00

Santa Lucia – Sint Maarten 20:00

PARAGUAY COPA PARAGUAY

Guarani – Nacional Asuncion 23:30

SPAGNA LALIGA2

Ferrol – Burgos CF 14:00

Eldense – Mirandes 16:15

R. Oviedo – Eibar 16:15

Cartagena – Albacete 18:30

Villarreal B – Andorra 18:30