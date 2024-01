Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 22 gennaio 2024: fari puntati sulla finale di Supercoppa italiana, posticipo in Liga e Coppa d’Africa

Lunedì 22 gennaio vede in primo piano la finale di Supercoppa italiana. Alle ore 20 allo stado Al-Awwal Park si affrontano Napoli e Inter. Si gioca per il primo titolo del 2024 in Italia. Entrambe hanno eliminato senza particolari patemi rispettivamente Fiorentina e Lazio anche se quella nerazzurra è apparsa più schiacciante.

Hanno la possibilità di emulare il Milan nella conquista di questa competizione per tre stagioni consecutive. Inoltre raggiungendo otto titoli potrebbero superare proprio i loro cugini e portarsi sotto solo alla Juventus che ne ha in bacheca ben nove. Inzaghi ha parlato di come bisognerà fare molta attenzione agli episodi. Una sfida che ha il gruppo ha avuto due giorni e mezzo per organizzarla. Servirà una partita importante contro i campioni d’Italia in carica anche se in campionato non stanno attraversando un buon momento. Dopo aver battuto nel derby il Milan due edizioni fa e la Juventus la scorsa, c’è una terza squadra che si augura possa essere sconfitta.

Per i posticipi in Europa ricordiamo in Premier League quello delle ore 20.45 tra Brighton e Wolves mentre nella Liga spazio all’Atletico Madrid che alle ore 21 affronta in trasferta in Granada. Complice la sconfitta dell’Atlhetic Bilbao per la squadra di Simeone la possibilità di aggancio in 4° posizione e con una partita da recuperare. In Italia si gioca il posticipo di Serie C, girone C molto interessante tra Benevento e Casertana alle 20.45 mentre per la Serie A femminile alle ore 18 giocano Milan e Como.

In campo le nazionali in Coppa d’Africa e d’Asia. Nella prima competizione al via la terza giornata e gare che si fanno decisive per la conquista degli ottavi di finale. Nel Gruppo A è grande lotta a tre Guinea Equatoria, Nigeria e Costa d’Avorio con la prima e la terza che si affrontano in quello che sembra essere un vero e proprio spareggio. Nel Gruppo B situazione delineate per il primo posto con Capo Verde a punteggio pieno mentre l’Egitto deve guardarsi le spalle da Ghana e Mozambico. Nella seconda competizione analogo discorso con la terza giornata. Qui troviamo il Gruppo A protagonista con Qatar qualificato e a punteggio pieno mentre Cina leggermente avanti a Tagikistan e Libano.

SUPERCOPPA ITALIANA

20.00

SERIE C

20.30

Benevento-Casertana

Programma delle partite del 21 gennaio 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP

Guinea Equatoriale – Costa d’Avorio 18:00

Guinea-Bissau – Nigeria 18:00

Capo Verde – Egitto 21:00

Mozambico – Ghana 21:00

ASIA COPPA D’ASIA

Qatar – Cina 16:00

Tagikistan – Libano 16:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Junior – Bucaramanga 00:10

Atl. Nacional – Alianza 02:20

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Sporting San Jose – Zeledon 01:00

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Arnett Gardens – Molynes 23:00

Tivoli – Cavalier 23:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Genesis – Olimpia 00:00

Motagua – Olancho 02:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Leicester – Ipswich 21:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brighton – Wolves 20:45

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Tel Aviv – B. Jerusalem 19:00

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Milan D – Como D 18:00

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Benevento – Casertana 20:45

ITALIA SUPERCOPPA

Napoli – Inter 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Leones Negros – Atlante 00:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Tigres – Guadalajara 01:00

Santos Laguna – Monterrey 03:05

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Masachapa – Diriangen 02:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Guarani – Libertad 00:30

ROMANIA LIGA 1

FC Voluntari – Otelul 16:00

FCSB – UTA Arad 19:00

SPAGNA LALIGA

Granada – Atl. Madrid 21:00

SPAGNA LALIGA2

Leganes – Burgos CF 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Kayserispor – Istanbulspor 18:00