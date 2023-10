Elenco delle partite previste per oggi, domenica 22 ottobre 2023: gare casalinghe per Roma e Atalanta, in Liga si gioca Barcellona-Bilbao

Domenica 22 ottobre in primo piano la sfida delle 20.45 tra Milan e Juventus. L’anticipo di ieri che ha visto vincere l’Inter 3-0 in casa del Torino metterà maggiore pressione. Da una parte i rossoneri sono stati scavalcati in vetta dai cugini e vogliono riprendersi la vetta. Dall’altro bianconeri possono farsi sotto e portarsi così a sole due lunghezze. Il finale triller con il Genoa ha da un lato dato entusiasmo per il risultato alla squadra di Pioli ma portano a due squalifiche pesanti come Maignan e Theo Hernandez. Punta alla settima vittoria consecutiva casalinga in Serie A. Un primato assente dal 2013. La squadra di Allegri non faceva una partenza così da 4 stagioni ma deve cercare di far meglio in trasferta dove pesa soprattutto il ko con il Sassuolo.

Indice



La giornata in Serie A parte dalle 12.30 con il lunch match tra Roma e Monza. I giallorossi sono un pò dietro in classifica ma in fiducia con i due successi consecutivi. Anche i bianzoli se hanno avuto un analogo rendimento nelle ultime due uscite ma possono vantare un punto in più. Alle ore 15 da una parte Bologna–Frosinone potrebbe regalare spettacolo ai tifosi con due squadre in salute, dall’altra Salernitana–Cagliari è già uno scontro molto delicato per i futuro delle due squadre che sono ancora a caccia del primo successo stagionale.

L’Atalanta invece ospita il Genoa. Gli scontri diretti con Juventus e Lazio hanno portato appena un punto e questo potrebbe aver un pò ridimensionato le ambizioni o per lo meno fatto fare delle riflessioni al gruppo. Gilardino invece sente ancora la beffa della sconfitta con il Milan che va ad addizionarsi a una serie di incontri dove il finale non ha regalato esiti positivi come anche nel pareggio di Udine con la squadra due volte in vantaggio.

Restando in Italia ricordiamo due incontri di Serie B con Sampdoria-Cosenza alle 16.15 e Reggiana-Venezia alle 18.30 mentre in Serie C si gioca in particolare nel girone B con ben otto incontri a partire dalle ore 14. Oltre al ricco programma di Serie D troviamo anche tre incontri del Campionato Primavera 1 a partire da Juventus-Genoa delle ore 10.30 e la Serie A femminile con Fiorentina-Juventus delle ore 15 in primo piano.

Nel resto d’Europa spicca per la Liga la partita delle ore 21 tra Barcellona e Athletic Bilbao con il Real Madrid che ha rallentato un pò il passo pareggiando in casa del Siviglia mentre in Premier League alle 17.30 si gioca Aston Villa-West Ham. Se in Bundesliga sono solo due le gare previste in Ligue 1 ne troviamo ben sei con Monaco-Metz delle 17.05 da seguire per capire se la capolista dello scorso turno, il Monaco, riuscirà a riprendersi la vetta.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

LIGA

21.00

Barcellona-Athletic Bilbao

LIGUE 1

17.05

SERIE B

SERIE C

14.00

16.15

18.30

SERIE D

14.45

15.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 22 ottobre 2023

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi – Laci 14:00

Din. Tirana – Teuta 17:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Riyadh – Al-Ettifaq 17:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

WS Wanderers – Wellington Phoenix 06:00

Perth Glory – Newcastle Jets 10:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach – Wolfsberger 14:30

Tirol – Austria Vienna 14:30

Rapid Vienna – A. Klagenfurt 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Genk – KV Mechelen 13:30

Cercle Brugge – Gent 16:00

St. Liege – Anderlecht 18:30

Leuven – St. Truiden 19:15

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Smorgon – Gomel 12:00

Belshina – Soligorsk 14:00

Dynamo Brest – Energetik-BGU 18:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Guabira – Libertad Gran Mamore 02:00

Independiente Petrolero – Universitario de Vinto 22:00

BRASILE SERIE A

Botafogo RJ – Athletico-PR 02:00

Atletico-MG – Cruzeiro 21:00

Flamengo – Vasco 21:00

Internacional – Santos 21:00

Bragantino – Fluminense 23:30

Corinthians – America MG 23:30

Coritiba – Palmeiras 23:30

BULGARIA PARVA LIGA

Hebar – Slavia Sofia 13:00

Levski – Cherno More 15:30

Arda – Ludogorets 18:00

CINA SUPER LEAGUE

Qingdao Hainiu – Tianjin Jinmen Tiger 09:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

U. Magdalena – Bucaramanga 01:10

Junior – Once Caldas 03:20

Chico – Atl. Nacional 23:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Cartagines – Saprissa 01:00

Sporting San Jose – Guanacasteca 01:00

San Carlos – Alajuelense 03:30

Herediano – Puntarenas FC 04:00

CROAZIA HNL

Istra 1961 – Rijeka 15:00

Hajduk Split – Osijek 18:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Lyngby – Aarhus 14:00

Viborg – Nordsjaelland 16:00

Randers – Brondby 18:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Barcellona SC – Libertad 01:00

Gualaceo – Aucas 19:30

Guayaquil City – Ind. del Valle 22:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Arab Contractors – ZED 15:00

Future FC – Pyramids 18:00

Ismaily – Pharco 18:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Paide – Kuressaare 13:30

Harju JK Laagri – Flora 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Lorient – Rennes 13:00

Lilla – Brest 15:00

Nantes – Montpellier 15:00

Tolosa – Reims 15:00

Monaco – Metz 17:05

Lione – Clermont 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Karlsruher – Schalke 13:30

Norimberga – Hertha 13:30

Rostock – Kiel 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Colonia – Monchengladbach 15:30

Heidenheim – Augusta 17:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Wolfsburg D – Hoffenheim D 14:00

Eintracht Frankfurt D – Duisburg D 16:00

RB Lipsia D – Bayern D 18:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Asteras T. – AEK 15:00

Kifisias – OFI Crete 15:00

PAOK – Atromitos 17:30

Olympiakos – Panathinaikos 18:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – APERTURA

Coatepeque – Guastatoya 19:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA

UPNFM – Vida 01:00

Real Sociedad – Olancho 23:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – West Ham 17:30

IRLANDA PREMIER DIVISION

UC Dublin – Cork City 16:00

Shamrock Rovers – Drogheda 21:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Juventus U19 – Genoa U19 10:30

Cagliari U19 – Verona U19 13:00

Empoli U19 – Monza U19 14:00

ITALIA SERIE A

Roma – Monza 12:30

Bologna – Frosinone 15:00

Salernitana – Cagliari 15:00

Atalanta – Genoa 18:00

Milan – Juventus 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Milan D – Pomigliano D 12:30

Fiorentina D – Juventus D 15:00

Sampdoria D – Roma D 17:00

ITALIA SERIE B

Sampdoria – Cosenza 16:15

Reggiana – Venezia 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Fermana – Entella 14:00

Juventus U23 – Perugia 14:00

Torres – Pontedera 14:00

Gubbio – Olbia 16:15

Lucchese – Pescara 18:30

Pineto – Cesena 18:30

Rimini – Ancona 18:30

Vis Pesaro – Recanatese 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Brindisi – Casertana 14:00

Catania – Taranto 16:15

Avellino – Monterosi Tuscia 18:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Albenga – Alba 15:00

Alcione Milano – Derthona FbC 15:00

Asti – Sanremese 15:00

Borgosesia – Pinerolo 15:00

Bra – Chisola 15:00

Citta di Varese – Fezzanese 15:00

Lavagnese – Gozzano 15:00

Ticino – Ligorna 15:00

Vado – PDHA 15:00

Vogherese – Chieri 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Varesina 14:45

Caravaggio – Real Calepina 15:00

Club Milano – Piacenza 15:00

Crema – Ponte San Pietro 15:00

Desenzano – Castellanzese 15:00

Folgore Caratese – Ciserano-Bergamo 15:00

Legnano – Caldiero Terme 15:00

Pro Palazzolo – Brusaporto 15:00

Tritium – Villa Valle 15:00

USD Casatese – Clivense 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Treviso 15:00

Bassano – Luparense 15:00

Bolzano – Breno 15:00

Campodarsego – Montecchio Maggiore 15:00

Dolomiti Bellunesi – Montebelluna 15:00

Este – Castegnato 15:00

Mestre – Cjarlins Muzane 15:00

Mori – Chions 15:00

Portogruaro – Union Clodiense 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Victor San Marino 15:00

Aglianese Calcio – Corticella 15:00

Certaldo – Prato 15:00

Forlì – Pistoiese 15:00

Imolese – San Donnino 15:00

Mezzolara – Lentigione 15:00

Ravenna – Sangiuliano City 15:00

Sammaurese – Sant’Angelo 15:00

SCD Progresso – Fanfulla 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Grosseto – Sangiovannese 15:00

Montevarchi – Poggibonsi 15:00

Orvietana – Trestina 15:00

Pianese – Ghivizzano Borgo 15:00

Real Forte Querceta – Livorno 15:00

San Donato – Mobilieri Ponsacco 15:00

Seravezza Pozzi – Follonica Gavorrano 15:00

Tau – SC Cenaia 15:00

Vivi Altotevere – Figline 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Matese 15:00

Avezzano – Chieti 15:00

Fossombrone – Termoli 15:00

Roma City – Atletico Ascoli 15:00

Sambenedettese – United Riccione 15:00

Sora – Campobasso 15:00

Tivoli Calcio – L’Aquila 15:00

Vastogirardi – S. N. Notaresco 15:00

Vigor Senigallia – Real Monterotondo 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Budoni – Gladiator 14:00

San Marzano – Atletico Uri 14:00

Sarrabus Ogliastra – Nocerina 14:30

Anzio Calcio 1924 – Latte Dolce 15:00

Ardea – Ostia Mare 15:00

Boreale – Ischia 15:00

Cassino – Romana 15:00

Cavese – Trastevere Calcio 15:00

Cynthialbalonga – Flaminia 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Altamura – A.C Nardò 15:00

Angri – Gravina 15:00

Gallipoli – Manfredonia 15:00

Martina Calcio – Casarano 15:00

Matera – Bitonto 15:00

Paganese – Rotonda 15:00

Santa Maria Cilento – Palmese 1914 15:00

Citta di Fasano – Fidelis Andria 15:30

Barletta – Gelbison 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Gioiese 15:00

Canicatti – Vibonese 15:00

Igea Virtus – USD Ragusa 15:00

Lamezia Terme – Licata 15:00

Locri 1909 – Castrovillari 15:00

Real Casalnuovo – Akragas 15:00

Reggio Calabria – S. Agata 15:00

San Luca – Portici 1906 15:00

Sancataldese – Trapani 15:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Metta/LU – Jelgava 12:00

Super Nova – Valmiera 14:00

LITUANIA A LYGA

Zalgiris – Siauliai FA 16:55

MALTA PREMIER LEAGUE

Marsaxlokk – Valletta 11:00

Hibernians – Balzan 15:00

Gzira – Sirens 17:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Leon – Toluca 01:00

Club America – Santos Laguna 03:00

Queretaro – Tijuana 03:06

Tigres – Cruz Azul 05:10

U.N.A.M. – Monterrey 20:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Diriangen – Managua FC 03:00

Jalapa – Matagalpa 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Lilleström – Vålerenga 14:30

Aalesund – Sarpsborg 08 17:00

HamKam – Haugesund 17:00

Rosenborg – Stabaek 17:00

Strömsgodset – Odd 17:00

Viking – Tromsø 19:15

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – Ajax 12:15

Excelsior – Zwolle 14:30

Heracles – Twente 14:30

G.A. Eagles – Sparta Rotterdam 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Cerro Porteno – Resistencia 01:30

Guairena – Nacional Asuncion 23:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Cusco – U. de Deportes 03:00

Carlos Mannucci – Binacional 22:00

Huancayo – Sport Boys 22:00

Union Comercio – Deportivo Garcilaso 22:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Sparta Praga – Ceske Budejovice 15:00

Teplice – Ostrava 15:00

Jablonec – Bohemians 18:00

ROMANIA LIGA 1

Poli Iasi – U Craiova 1948 14:30

Univ. Craiova – Petrolul 17:00

FCSB – FC Voluntari 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural – Sochi 11:00

Sp. Mosca – Pari NN 13:00

Zenit – Samara 15:30

FK Rostov – Akhmat Grozny 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano – Tre Fiori 15:00

San Marino Academy U22 – Virtus 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Hearts – Celtic 15:15

SERBIA SUPER LIGA

Mladost – Radnicki Nis 18:00

Vojvodina – Radnik 18:00

SPAGNA LALIGA

Las Palmas – Vallecano 14:00

Girona – Almeria 16:15

Villarreal – Alaves 18:30

Barcellona – Ath. Bilbao 21:00

SPAGNA LALIGA2

Ferrol – Eldense 14:00

Huesca – Elche 16:15

Albacete – Gijon 18:30

Racing Santander – Burgos CF 18:30

Valladolid – Andorra 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Jeju – Suwon Bluewings 07:00

Seoul – Gangwon 07:00

Daejeon – Suwon FC 09:40

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Winterthur – St. Gallen 14:15

Grasshoppers – Lugano 16:30

Luzern – Yverdon 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor – Kasimpasa 12:30

Istanbulspor – Ankaragucu 15:00

Fenerbahce – Hatayspor 18:00

Samsunspor – Basaksehir 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Veres-Rivne – Rukh Lviv 12:00

Vorskla – Zhytomyr 14:00

Dyn. Kyiv – Dnipro-1 16:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

MTK Budapest – Puskas Academy 13:15

Debrecen – MOL Fehervar 15:30

DVTK – Ferencvaros 17:45

USA MLS

Charlotte – Inter Miami 00:00

Cincinnati – Atlanta Utd 00:00

Columbus Crew – CF Montreal 00:00

Nashville SC – New York Red Bulls 00:00

New England Revolution – Philadelphia Union 00:00

New York City – Chicago Fire 00:00

Toronto FC – Orlando City 00:00

Colorado Rapids – Real Salt Lake 03:00

Los Angeles Galaxy – FC Dallas 03:00

Portland Timbers – Houston Dynamo 03:00

San Jose Earthquakes – Austin FC 03:00

Sporting Kansas City – Minnesota 03:00

St. Louis City – Seattle Sounders 03:00

Vancouver Whitecaps – Los Angeles FC 03:00

USA USL CHAMPIONSHIP – PLAY OFF

Memphis – Louisville City 00:30

Pittsburgh – Detroit 01:00

Tampa Bay – Birmingham 01:30

San Antonio – Colorado Springs 03:00

Sacramento Republic – New Mexico 04:00

Orange County SC – El Paso 04:30

Charleston – Indy Eleven 22:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – GRUPPO FINALE

Portuguesa – Puerto Cabello 01:30

VIETNAM V.LEAGUE 1

Song Lam Nghe An – Viettel 12:00

Nam Dinh – Quang Nam 13:00

Cong An – Binh Dinh 14:15

Ho Chi Minh – Khanh Hoa 14:15