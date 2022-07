Elenco delle partite previste per oggi domenica 24 luglio 2022: nella notte Bayern Monaco – City, Arsenal – Chelsea e Real Madrid – Barcellona

Domenica 24 luglio le amichevoli internazionali diventano incontri imperdibili per gli amanti del bel calcio. Tre grandi sfide nella notte a partire dall’01 con Bayern Monaco – Manchester City mentre alle ore 02 sfida tutta inglese tra Arsenal e Chelsea fino alle ore 05 dove sarà un’alba molto suggestiva con il Clasico Real Madrid – Barcellona. In Italia, dopo aver seguito la vittoria nella prima uscita della Juventus con il Guadalajara, le sconfitte delle milanesi e il pareggio della Roma, troviamo solo un’amichevole per club di Serie A. Sarà il Bologna a scendere in campo alle ore 17 dove in Olanda se la vedrà con l’Alkmaar, squadra militante nell’Eredivisie. Il massimo campionato olandese si aprirà il 7 agosto per questo club con la gara interna contro G.A. Eagles, prima, il 28 luglio la sfida di qualificazione per la prossima Conference League nel ritorno contro il Tuzla City, battuto 1-0 in casa nella gara di andata. I rossoblù invece sono attesi il giorno 8 agosto in Coppa Italia contro il Cosenza, gara secca mentre il 14 agosto in campionato nel difficile esordio con la Lazio all’Olimpico. Per il calcio sud americano troviamo in primo piano la Liga Profesional argentina dall’01.30 con Central Cordoba – Racing Club mentre la Serie A brasiliana vede già in campo Sao Paulo e Goias. Molto ricco il programma della MLS in USA con ben 12 incontri tutti nella notte. In Europa giornata di campionato per Svizzera, Svezia, Romania, Norvegia mentre in Germania prosegue la seconda giornata della 2.Bundesliga. Per gli Europei femminili ricordiamo l’ultima qualificata per la semifinale la Francia, in virtù del successo maturato dopo i tempi supplementari su rigore contro l’Olanda. Il 26 e 27 spazio alle due gare con Inghilterra – Svezia da una parte e Germania – Francia dall’altra.

AMICHEVOLI

02.00

05.00

17.00

Alkmaar-Bologna

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 24 LUGLIO

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP – QUALIFICAZIONE

Burundi – Gibuti 15:00

Mauritius – Angola 15:00

Mozambico – Zambia 15:00

Ghana – Benin 18:00

Liberia – Senegal 18:00

Sierra Leone – Capo Verde 18:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Independiente – Atl. Tucuman Posticipata

Central Cordoba – Racing Club 01:30

Tigre – Platense 18:00

Aldosivi – River Plate 20:30

Gimnasia L.P. – Lanus 23:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Lustenau – Tirol 17:00

Hartberg – Altach 17:00

Rapid Vienna – Ried 17:00

BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Bashundara Kings – Abahani Limited 12:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge – Genk 13:30

KV Mechelen – Antwerp 16:00

Anderlecht – Oostende 18:30

Westerlo – Cercle Brugge 21:00

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slavia Mozyr – Soligorsk 15:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Always Ready – Tomayapo 21:00

The Strongest – Aurora 23:15

BRASILE SERIE A

Sao Paulo – Goias 00:00

Botafogo RJ – Athletico-PR 02:00

Avai – Flamengo 16:00

Fluminense – Bragantino 21:00

Juventude – Ceara 21:00

Palmeiras – Internacional 21:00

Atletico GO – America MG 23:00

Atletico-MG – Corinthians 23:00

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Plovdiv – Hebar 19:30

Slavia Sofia – Levski Posticipata

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd – Atl. Ottawa 20:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton – U. Calera 02:00

O’Higgins – U. De Chile 21:00

U. Catolica – Palestino 23:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Junior – Santa Fe 01:10

Tolima – Atl. Nacional 03:15

America De Cali – Cortulua 21:45

Ind. Medellin – Once Caldas 23:50

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Alajuelense – Guanacasteca 01:00

Sporting San Jose – AD Santos 02:00

Herediano – Guadalupe 04:00

Cartagines – Puntarenas FC 19:00

Grecia – Saprissa 22:00

CROAZIA HNL

Hajduk Split – Rijeka Posticipata

Lok. Zagreb – Osijek 21:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Aarhus – Viborg 14:00

Randers – Odense 14:00

Brondby – Nordsjaelland 16:00

Aalborg – FC Copenhagen 18:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Aucas – Ind. del Valle 00:30

Guayaquil City – Emelec 03:00

Mushuc Runa – Tecnico U. 21:00

U. Catolica – LDU Quito 23:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ahly – El Gounah 18:30

Ismaily – Pyramids 18:30

Zamalek – Smouha 21:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

KuPS – HIFK 15:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Rostock 13:30

Bielefeld – Regensburg 13:30

Karlsruher – Magdeburg 13:30

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Valmiera – Metta/LU 13:00

RFS – Auda 17:00

Riga FC – Spartaks 19:00

LITUANIA A LYGA

Banga – Hegelmann 16:55

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Toluca – Santos Laguna 00:00

Cruz Azul – Puebla 02:05

Tijuana – Club America 03:05

Tigres – Atlas 04:05

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Alkmaar (Ned) – Bologna (Ita) 17:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Mornar – Decic 21:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Jalapa – UNAN-Managua 02:00

Ocotal – Diriangen 03:00

Sport Sebaco – Esteli 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Haugesund – Sarpsborg 08 18:00

Kristiansund – Odd 18:00

Sandefjord – Molde 18:00

Vålerenga – Viking 18:00

Strömsgodset – Ham-Kam 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Olimpia Asuncion – Guairena FC 01:15

General Caballero JLM – Libertad 22:30

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Melgar – Huancayo 01:00

ADT Tarma – Cienciano 22:00

U. de Deportes – Carlos Stein 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Slask – Pogon Szczecin 17:30

ROMANIA LIGA 1

Sepsi Sf. Gheorghe – FC Arges 11:00

U Craiova 1948 – CFR Cluj 15:00

U. Cluj – Univ. Craiova 17:30

Rapid Bucarest – FCSB 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki – Nizhny Novgorod 14:00

Din. Mosca – Torpedo Moscow 16:30

Akhmat Grozny – F. Voronezh 19:00

Lok. Mosca – FK Rostov 19:00

SERBIA SUPER LIGA

Cukaricki – Napredak 21:00

FK Vozdovac – Mladost GAT 21:00

Mladost – Stella Rossa 21:00

Vojvodina – Sp. Subotica 21:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Koper 17:30

Tabor Sezana – O. Ljubljana 17:30

Mura – Domzale 20:15

SVEZIA ALLSVENSKAN

Helsingborg – Sundsvall 15:00

Värnamo – AIK Stockholm 15:00

Hacken – Djurgarden 17:30

Kalmar – Elfsborg 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea – Servette 14:15

Grasshoppers – Lugano 16:30

Sion – Young Boys 16:30

URUGUAY COPA URUGUAY

Potencia – La Luz 20:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – TORNEO INTERMEDIO

Montevideo City – Fenix 15:15

Defensor Sp. – Plaza Colonia 20:00

Nacional – Boston River 23:00

USA MLS

New York City – Inter Miami 01:00

Cincinnati – Nashville SC 01:30

Columbus Crew – New England Revolution 01:30

Orlando City – Philadelphia Union 01:30

Toronto FC – Charlotte 01:30

DC United – CF Montreal 02:00

Houston Dynamo – Minnesota 02:30

Sporting Kansas City – Los Angeles FC 02:30

Real Salt Lake – FC Dallas 04:00

Seattle Sounders – Colorado Rapids 04:00

Vancouver Whitecaps – Chicago Fire 04:00

Portland Timbers – San Jose Earthquakes 04:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Metropolitanos – Portuguesa 01:15

Lara – Aragua 23:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Gia Lai – Thanh Hoa 12:00

Hong Linh Ha Tinh – Hanoi FC 13:00

Sai Gon FC – Nam Dinh 14:15

Viettel – Ho Chi Minh 14:15