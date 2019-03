Elenco delle partite previste per domenica 24 marzo, in primo piano le qualificazioni per i prossimi Europei con Olanda-Germania che spicca.

AMSTERDAM – Qualificazioni a Euro 2020 in programma anche quest’oggi con il match principale che si giocherà ad Amsterdam, Olanda-Germania: da una parte ci sono i Tulipani che hanno esordito battendo senza problemi la Bielorussia mentre i tedeschi sono reduci dal pareggio contro la Serbia in amichevole. In campo anche Croazia e Belgio con la Nazionale a scacchi che giocherà in casa dell’Ungheria mentre la Nazionale Belga farà visita a Cipro. Impegno casalingo per la Polonia che se la vedrà contro la Lettonia. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

Pronostici per oggi 24 marzo 2019

Calcio in TV 24 marzo 2019

EUROPA: Europei – Qualificazione

15:00

Galles – Slovacchia

Kazakistan – Russia

18:00

Israele – Austria

San Marino – Scozia

Ungheria – Croazia

20:45

Cipro – Belgio

Irlanda del Nord – Bielorussia

Olanda – Germania [Cronaca Diretta]

Polonia – Lettonia

Slovenia – Macedonia del Nord

AFRICA: African Nations Cup – Qualificazione

14:00

DR Congo – Liberia

Zimbabwe – Congo

15:00 Central African Rep. – Guinea

16:00

Benin – Togo

Capo Verde – Lesotho

Tanzania – Uganda

18:00 Libia – Sudafrica

EUROPA: Europei U21 – Qualificazione

17:00 Irlanda U21 – Lussemburgo U21

ITALIA: Serie C – Gruppo B

14:30

Fermana – Vis Pesaro

Gubbio – Renate

Südtirol – L.R. Vicenza

16:30

AJ Fano – FeralpiSalò

Giana Erminio – Teramo

Imolese – Monza

Ravenna – AlbinoLeffe

Ternana – Pordenone

Triestina – Sambenedettese

Virtus Verona – Rimini

ITALIA: Serie C – Gruppo C

14:30

Catanzaro – Sicula Leonzio

Paganese – Casertana

Reggina 1914 – Catania

Rende – Cavese

Viterbese – Vibonese

16:30

Monopoli – Virtus Francavilla

Potenza – Bisceglie

MONDO: Amichevoli Nazionali

04:00 Figi – Mauritius

11:00 Cina Taipei – Isole Salomone

12:30 Giappone U18 – Repubblica Ceca U18

13:00 Macedonia del Nord U21 – Lettonia U21

15:00

Kazakistan U21 – Estonia U21

Kosovo U21 – Turkmenistan U21

Lettonia U19 – Armenia U19

21:00 Francia U21 – Danimarca U21

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF Nations League – Qualificazione

01:00 Guadeloupe – Martinica

03:00 El Salvador – Giamaica

20:00 Isole Vergini Britanniche – Bonaire

21:00 Portorico – Grenada

22:00 Repubblica Dominicana – Bermuda

23:00 Canada – Guiana Francese

23:30 Haiti – Cuba

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Rayo Majadahonda – Numancia

16:00 Gimnastic – Malaga

18:00 Cadice – Cordoba

20:00 Granada – Las Palmas

20:45 Gijon – R. Oviedo