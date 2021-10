Elenco delle partite previste per oggi lunedì 25 ottobre 2021: in Spagna si gioca il posticipo tra Getafe e Celta Vigo, in Lega Pro quelli del girone A e B

VIGO – Sarà la Spagna a dominare la scena di lunedì 25 settembre e lo farà con il posticipo Getafe – Celta Vigo. La squadra di casa a caccia di punti per invertire la rotta di un campionato che la vede fanalino di coda con appena due punti, frutto pero dei due pareggi nelle ultime due gare, uno in casa della capolista Real Sociedad. Tre punti per agganciare il Levante e per avvicinarsi al gruppetto di 7 punti dove figure appunto l’avversario Celta Vigo reduce da due sconfitte consecutive. In Italia dopo aver vissuto un ricco weekend tra Serie A, B e serie minori troviamo in Lega Pro il posticipo Feralpisalò – Padova per il girone A che è una sfida al vertice della classifica. Infatti la squadra di casa con 3 punti aggancerebbe l’avversario di turno in seconda posizione a un punto dal Sudtirol che però ha una gara in meno. Tre vittorie consecutive sono più che un avviso per gli ospiti che non troveranno terreno facile. Nella sfida del girone B invece troviamo la capolista Reggiana che è ospite del Pontedera a caccia di punti per tirarsi su dalle zone “calde” della classifica.

NAZIONALI – Troveremo impegnate le categorie giovanili dall’Under 19 femminile Lega A e B a l’Under 17 sempre femminile. In quest’ultima categoria impegno per l’Italia contro la Svezia.

EUROPA – In Francia si gioca Auxerre – Bastia per la Ligue 2 mentre nella Superliga danese Aalborg contro Viborg. In programma anche due incontri per la Premier Division in Irlanda con turno casalingo per il St. Patricks, seconda forza del campionato. In Portogallo spazio a due gare di Liga Portugal mentre in Polonia c’è la Division 1 e in Romania la Liga 1 con due posticipi. Per gli amanti del calcio turco da non perdere la sfida tra Besiktas e Galatasaray mentre in Svezia scontro salvezza tra Orebro e Degerfors per la Allsvenskan. Nella Super League in Albania la capolista Tirana ospita il Partizani.

SUD AMERICA E RESTO DEL MONDO – Il programma si apre con le gare di Liga Profesional in Argentina dove sono già in campo Huracan e San Lorenzo. In Brasile invece sfida delicata per la classifica di Serie A tra Bahia e Chapecoense-SC mentre in Cile sono attese tre gare così come in Colombia dove sono già in campo Aguilas e Deportivo Cali. Stesso discorso per Manta – Gayaquil City in Ecuador. Da segnalare ancora gli incontri di Liga MX e Primera Division in Paraguay mentre nella MLS in USA fari puntati sulla trasferta della capolista New England Revolution in casa dell’Orlando Ciy, 4° forza del gruppo est.

FIFA > U23 (F) Amichevoli 2021 > Ottobre

18:00 Norvegia - Svezia

18:45 Olanda - Italia



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 4



17:00



Ungheria - Georgia

Islanda - Estonia



Albania > Kategoria Superiore 2021/2022

19:45 KF Tiranë - FK Partizani



Argentina > Primera División 2021

01:15 Vélez Sarsfield - Boca Juniors



19:30



Aldosivi - Arsenal de Sarandí

Sarmiento de Junín - Newell's Old Boys



21:45



Atlético Tucumán - Patronato de Paraná

Lanús - Talleres de Córdoba



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B

00:00 Gimnasia de Concepción del Uruguay - Chaco For Ever



Azerbaijan > Premyer Liqası 2021/2022

17:00 Səbail FK - Qarabağ FK



Belgio > Reserve Pro League 2021/2022 Group 1



19:30



Sint-Truidense VV II - KV Mechelen II

Standard Liège II - Cercle Brugge II

Sporting Charleroi II - KAA Gent II

RSC Anderlecht II - Royal Antwerp FC II

SV Zulte Waregem II - Club Brugge KV II

20:00 Oud-Heverlee Leuven II - KRC Genk II



Belgio > Reserve Pro League 2021/2022 Group 2



19:30



KV Oostende II - KVC Westerlo II

AS Eupen II - Royal Excel Mouscron II



20:00



K Beerschot VA II - KV Kortrijk II

Excelsior Virton II - SK Deinze II

Lommel SK II - Lierse Kempenzonen II

Union St. Gilloise II - Waasland-Beveren II

20:30 RWDM Brussels FC II - RFC Seraing II



Bolivia > Liga Profesional 2021

01:30 Real Santa Cruz - Bolívar



Brasile > Série A 2021

01:30 Bahia - BA - Chapecoense



Brasile > Série B 2021

01:30 Brusque - SC - Vila Nova - GO



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021 Playoffs > Quarti di finale

21:00 São Paulo FC - Athletico Paranaense



Bulgaria > Parva Liga 2021/2022

17:30 Botev Plovdiv - PFC Ludogorets Razgrad



Cile > Primera División 2021

01:00 Huachipato - Audax Italiano

17:30 Santiago Wanderers - Antofagasta

21:00 Palestino - La Serena



Cile > Primera B 2021

17:00 Santiago Morning - Iquique



Cipro > First Division 2021/2022



18:00



Anorthosis Famagusta - AEK Larnaca

PAEEK - Omonia Nikosia



Colombia > Primera A 2021 Clausura

01:05 América de Cali - Atlético Nacional

03:10 Atlético Huila - Santa Fe



Colombia > Primera B 2021 Clausura

22:00 Cortuluá - Boyacá Chicó



Costa Rica > Primera División 2021/2022 Apertura

00:00 Deportivo Saprissa - CS Cartaginés



Danimarca > Superligaen 2021/2022

19:00 Aalborg BK - Viborg FF



Ecuador > Serie A 2021 Segunda Etapa

01:30 Emelec - Barcelona



Egitto > Premiership 2021/2022

15:00 National Bank SC - Tala'ea El Gaish SC

17:30 Smouha Sporting Club - Ittihad El Iskandary

20:00 Future FC - Pharco FC



Francia > Ligue 2 2021/2022

20:45 AJ Auxerre - SC Bastia



Francia > National 2021/2022

20:45 Red Star FC - Le Mans FC



Germania > 3. Liga 2021/2022

19:00 MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern



Gibilterra > Premier Divison 2021/2022

20:45 Lynx FC - Lincoln Red Imps



Honduras > Liga Nacional 2021/2022 Apertura



00:00



Motagua - Real Sociedad

Lobos UPNFM - Real España



Indonesia > Liga 1 2021/2022

10:15 Persipura Jayapura - PS Barito Putera

15:30 Persela Lamongan - Persik Kediri







PSS Sleman - Persipura Jayapura

PS Barito Putera - Persik Kediri



Inghilterra > National League North 2021/2022

20:45 Bradford Park Avenue - Blyth Spartans



Inghilterra > National League South 2021/2022

20:45 Chelmsford City - Dartford FC



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2021/2022

20:00 Blackburn Rovers U23 - Liverpool FC U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2021/2022

14:00 West Bromwich Albion U23 - Stoke City U23



20:00



Newcastle United U23 - Wolverhampton Wanderers U23

Reading FC U23 - Southampton FC U23



Inghilterra > U23 Professional Development League 2021/2022

15:00 Swansea City U23 - Watford FC U23



Iran > Persian Gulf Pro League 2021/2022

14:30 Havadar - Paykan FC



16:30



Fajr Shahid Sepasi - Gol Gohar FC

Tractor Sazi - Sanat Naft FC

FC Zob Ahan - Esteghlal



Irlanda > Premier Division 2021



20:45



Bohemian FC - Waterford FC

St Patrick's Athletic - Dundalk FC



Irlanda del Nord > Premier League 2021/2022

20:45 Larne FC - Linfield FC



Israele > Ligat ha'Al 2021/2022

19:15 Maccabi Tel Aviv - FC Ashdod

19:45 Maccabi Haifa - Maccabi Netanya



Italia > Serie C Girone A 2021/2022

21:00 FeralpiSalò - Calcio Padova



Italia > Serie C Girone B 2021/2022

20:00 Pontedera - Reggiana



Messico > Primera División 2021/2022 Apertura

02:00 Atlético San Luis - Atlas Guadalajara

02:06 Santos Laguna - Deportivo Toluca

04:00 CF Pachuca - FC Juárez



Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura

00:00 Atlético Morelia - Tepatitlán



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura

19:00 CF Pachuca - FC Juárez



Nicaragua > Liga Primera 2021/2022 Apertura



03:00



UNAN Managua - Walter Ferretti

Diriangén - Managua FC

Real Madriz - Deportivo Ocotal



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021

19:30 IL Hødd - Vålerenga IF II



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021

16:30 Flekkerøy IL - Rosenborg BK II

19:00 Odds BK II - Kjelsås Fotball



Paraguay > Primera División 2021 Clausura

01:15 Libertad - Club Nacional



Polonia > I Liga 2021/2022

18:00 OKS Stomil Olsztyn - Sandecja Nowy Sącz



Qatar > Qatar Stars League 2021/2022



16:20



Al Shamal SC - Al Duhail SC

Al Ahli Doha - Al Arabi

18:45 Qatar SC - Al Wakrah



Romania > Liga 1 2021/2022

16:30 Academica Clinceni - UTA Arad

19:30 CFR Cluj - Sepsi OSK



Russia > Premier Liga 2021/2022

18:00 Lokomotiv Moskva - PFC Sochi



Scozia > FA Cup 2021/2022 > 2. Giornata

20:45 Clydebank FC - Elgin City



Spagna > Primera División 2021/2022

21:00 Getafe CF - Celta Vigo



Spagna > Segunda División 2021/2022

21:00 Girona FC - Real Zaragoza



Svezia > Allsvenskan 2021

19:00 Örebro SK - Degerfors IF



Svezia > Superettan 2021

19:00 IFK Värnamo - Falkenbergs FF



Turchia > SüperLig 2021/2022

19:00 Beşiktaş - Galatasaray



Uruguay > Primera División 2021 Clausura

01:30 Nacional - Rentistas

15:15 Progreso - Sud América

18:45 Cerro Largo - Plaza Colonia

21:00 River Plate - Fénix



USA > Major League Soccer 2021

01:30 Orlando City - New England Revolution



USA > USL Championship 2021

00:00 San Diego Loyal - Oakland Roots

01:30 Miami FC - New York RB II

02:00 El Paso Locomotive - OKC Energy FC



Uzbekistan > Super League 2021

12:15 Andijon PFK - Nasaf Qarshi