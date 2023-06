Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 28 giugno 2023: terza giornata anche nel Gruppo C e D, in campo Inghilterra-Germania, Israele-Repubblica Ceca e Svizzera-Francia

Il programma di questo mercoledì 28 giugno si apre con il calcio sudamericano che vede già in campo alcune squadre sia per la Copa Libertadores che Sudamericana. In entrambe le competizioni di troviamo alla sesta giornata della fase a gironi. Prima giornata di Gold Cup del Nord e Centro America invece per Canada-Guadeloupe con fischio d’inizio all’01 e per Guatemala-Cuba dalle ore 02.45.

In primo piano la 3° e ultima giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21. Ieri sera abbiamo avuto i responsi per il Gruppo A con Georgia prima e Portogallo secondo e per il B con Spagna prima e Ucraina seconda. Alle ore 18 troveremo per il Gruppo C da una parte Inghilterra–Germania e dell’altra Israele–Repubblica Ceca. La situazione vede gli inglesi già qualificati forti dei 6 punti in classifica mentre grande lotta per il secondo posto. La Repubblica Ceca sulla carta è quella che può giocare con più tranquillità avendo quasi due risultati su tre a disposizione sempre che la Germania non riesce a battere l’Inghilterra mettendo tutto in gioco. Alle ore 20.45 si chiude il cerchio per scoprire tutte le nazionali che approdano ai quarti di finale con il Gruppo D. L’Italia dopo aver vinto con la Svizzera dovrebbe avere i favori del pronostico con la Norvegia ancora a quota zero ma non può non tener presente cosa succederà in Svizzera–Francia perchè se è vero che i francesi hanno due risultati su tre a proprio favore, un risultato positivo degli svizzeri potrebbe inguaiare la situazione e con tutte e sei punti sarebbe la differenza reti a dire chi potrà andare avanti. Nicolato ha sottolineato in conferenza stampa come sia un girone molto equilibrato con squadre molto forti. Da evitare gli errori commessi nella ripresa contro la squadra elvetica che hanno rischiato di vanificare il doppio vantaggio costruito nella prima frazione di gioco. Importante non sottovalutare l’impegno: “una bella squadra, ben allenata e con dei principi di gioco. Con tutto il rispetto per le altre, ha delle conoscenze che sono di livello superiore. Mi piace, ha un buon palleggio: stava vincendo la prima gara con la Svizzera, che poi ha perso, e ha tenuto testa tranquillamente alla Francia, in un incontro in cui ci sono state poche occasioni da rete da entrambe le parti. Ci aspettiamo una partita di livello”.

EUROPEI U21

18.00

20.45

Programma delle partite del 28 giugno 2023

BIELORUSSIA COPPA DI BIELORUSSIA

Baranovici – Neman 17:00

Miory – BATE 17:00

Lida – Zhodino 17:30

Zhodino Yuzhnoe – Din. Minsk 19:00

CINA SUPER LEAGUE

Cangzhou – Henan Songshan Longmen 13:35

Shanghai Shenhua – Nantong Zhiyun 13:35

Tianjin Jinmen Tiger – Qingdao Hainiu 13:35

Wuhan Three Towns – Dalian Pro 13:35

Zhejiang Professional – Meizhou Hakka 13:35

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry – Future FC 18:00

Pyramids – Smouha 20:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Tallinna Kalev – Harju JK Laagri 17:00

Levadia – Flora 18:00

EUROPA EUROPEI U21

Inghilterra U21 – Germania U21 18:00

Israele U21 – Repubblica Ceca U21 18:00

Italia U21 – Norvegia U21 20:45

Svizzera U21 – Francia U21 20:45

GIAPPONE J1 LEAGUE

Urawa – Shonan 12:30

LITUANIA A LYGA

Siauliai FA – Hegelmann 18:00

MONDO AMICHEVOLI INTERNAZIONALI – FEMMINILE

Estonia U17 D – Lettonia U17 D 13:00

Lettonia U19 D – Estonia U19 D 18:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Finlandia U17 – Lettonia U17 15:00

Lituania U17 – Estonia U17 17:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Dun. Streda (Svk) – Rapid Bucarest (Rou) 11:00

MTK Budapest (Hun) – Ivancsa (Hun) 11:00

Pribram (Cze) – Dukla Praga (Cze) 11:00

Tychy (Pol) – Skra (Pol) 11:00

Zlin (Cze) – Zilina (Svk) 11:00

Katowice (Pol) – FC Voluntari (Rou) 13:00

Aluminij (Slo) – Din. Bucuresti (Rou) 14:00

DVTK (Hun) – Putnok VSE (Hun) 14:00

Piast (Pol) – Stezyca (Pol) 14:00

Rijeka (Cro) – Domzale (Slo) 14:00

Vasas (Hun) – Komarno (Svk) 14:00

Zeljeznicar (Bih) – Sutjeska (Mne) 14:00

Botev Plovdiv (Bul) – Poli Iasi (Rou) 16:00

Michalovce (Svk) – FK Humenne (Svk) 16:00

Ceske Budejovice (Cze) – Vlasim (Cze) 16:30

Banska Bystrica (Svk) – Povazska Bystrica (Svk) 17:00

Beroe (Bul) – Dobrudzha (Bul) 17:00

Hradec Kralove (Cze) – Vyskov (Cze) 17:00

Jablonec (Cze) – Jelenia Gora (Pol) 17:00

Kosice (Svk) – Ruzomberok (Svk) 17:00

Lok. Sofia (Bul) – Belasitsa (Bul) 17:00

Maritsa Plovdiv (Bul) – Svoge (Bul) 17:00

Ostrava (Cze) – Myjava (Svk) 17:00

Plzen (Cze) – Taborsko (Cze) 17:00

Podbeskidzie (Pol) – Plock (Pol) 17:00

Univ. Craiova (Rou) – Drita (Kos) 17:00

Din. Bucuresti (Rou) – Slaven Belupo (Cro) 17:30

Hajduk Split (Cro) – Trnava (Svk) 17:30

SC Weiche-08 (Ger) – Aarhus (Den) 17:30

Servette (Sui) – Xamax (Sui) 17:30

Beltinci (Slo) – Mura (Slo) 18:00

Elmenhorst (Ger) – Rostock (Ger) 18:00

Javor (Srb) – Mladost (Srb) 18:00

Legia (Pol) – Botosani (Rou) 18:00

Meppen (Ger) – Fortuna Colonia (Ger) 18:00

Rantzau (Ger) – Kiel (Ger) 18:00

Rudes (Cro) – Gorica (Cro) 18:00

Zerbst (Ger) – Magdeburg (Ger) 18:00

Zurigo (Sui) – Dietikon (Sui) 18:00

Dornbirn (Aut) – St. Gallen (Sui) 18:30

Ketsch (Ger) – Karlsruher (Ger) 18:30

Ramlingen-Ehlershausen (Ger) – Hannover (Ger) 18:30

Buchbach (Ger) – VfB Hallbergmoos-Goldach (Ger) 19:00

Eckernforder SV (Ger) – Kiel II (Ger) 19:00

Leuven (Bel) – Tienen (Bel) 19:00

Oudenaarde (Bel) – Kortrijk (Bel) 19:00

Thes Sport (Bel) – St. Truiden (Bel) 19:30

Cove Rangers (Sco) – Dunfermline (Sco) 20:30

Ruthin (Wal) – Llanuwchllyn (Wal) 20:30

Glentoran (Nir) – St. Mirren (Sco) 20:45

NORD E CENTRO AMERICA GOLD CUP

Canada – Guadeloupe 01:00

Guatemala – Cuba 02:45

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – FASE A GIRONI

Athletico-PR (Bra) – A. Lima (Per) 00:00

Libertad (Par) – Atletico-MG (Bra) 00:00

Atl. Nacional (Col) – Patronato (Arg) 02:00

Fluminense (Bra) – Sporting Cristal (Per) 02:00

Olimpia Asuncion (Par) – Melgar (Per) 02:00

River Plate (Arg) – The Strongest (Bol) 02:00

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – FASE A GIRONI

Palestino (Chi) – Fortaleza (Bra) 00:00

San Lorenzo (Arg) – Estudiantes M. (Ven) 00:00

Sao Paulo (Bra) – Tigre (Arg) 02:30

Tolima (Col) – Puerto Cabello (Ven) 02:30