Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 30 ottobre 2024: Juve, Inter e Atalanta protagoniste del giorno in massima serie, prosegue la fase finale della Carabao Cup

Procede spedito il primo turno infrasettimanale di questa stagione di Serie A. In evidenza quest’oggi mercoledì 30 ottobre troveremo infatti altre quattro partite valide per il decimo turno di massima serie, oltre ad un’altra carrellata di sfide che contribuiranno a definire il quadro di giornata anche in Serie B e in Serie C. Dopo i primi match di ieri, ci soffermeremo inoltre brevemente sulle coppe nazionali di scena in Europa, così come sulle due semifinali di ritorno valide per la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana.

Indice

Anche questa volta, per motivi di vicinanza territoriale, la nostra analisi inizia dalle quattro partite valide per la decima di Serie A. In attesa degli ultimi posticipi di domani, si partirà anche oggi dalle due sfide delle 18.30: quella del Castellani tra Empoli e Inter e quella del Penzo tra Venezia e Udinese. Per quanto riguarda il primo match, riparte la missione rimonta in classifica dei nerazzurri dopo il pirotecnico 4-4 maturato tre giorni fa contro la Juventus. Il Napoli capolista di Antonio Conte corre veloce e lo testimoniano le due gare di vantaggio in termini di punti accumulate fin qui sui nerazzurri. Quasi nullo dunque il margine di errore dei meneghini, ben consapevoli che la battaglia sarà ancora molto lunga, ma allo stesso tempo che saranno vietati altri passi falsi di qui in avanti. Chi invece sta sorprendendo oltremodo in questo primo scorcio di stagione è sicuramente la squadra di D’Aversa che, forte di un rassicurante decimo posto in classifica a quota 11, potrà presentarsi al Castellani senza l’assillo del risultato a tutti i costi. Un cammino del tutto inaspettato grazie anche a una difesa d’acciaio.

Da monitorare le condizioni di Acerbi e Calhanoglu

Il termometro è dato dalle sei reti incassate sinora. Numeri da capogiro per una squadra, quella toscana, che mira ad una salvezza senza affanni. Per quanto riguarda le formazioni, sponda Inter mister Inzaghi dovrà monitorare le condizioni di Acerbi e Calhanoglu, entrambi potenzialmente recuperabili per la gara. In caso negativo possibile conferma per De Vrij al centro della difesa e per Zielinski nel ruolo di regista con Barella e Mkhitaryan mezzali. Sulle fasce Darmian riprenderà il posto occupato da Dumfries contro la Juve, mentre Dimarco giocherà dal primo minuto vista anche l’indisponibilità di Carlos Augusto. Nessuna rivoluzione invece in casa Empoli. Via libera quindi ancora ad Anjorin e Grassi in mediana. In attacco alle spalle di Colombo prenotano una maglia sia Solbakken che Fazzini.

Passando alla seconda gara citata, non vuole più fermarsi l’Udinese dopo le due vittorie centrate nelle ultime tre uscite. Un cospicuo bottino di punti che, assieme ad un primo quarto di campionato decisamente sopra le righe, rischia adesso di spostare la lancetta delle ambizioni dei friulani un po’ più avanti. Certo, sembra ancora presto per tracciare un primo bilancio. Ma la settima posizione occupata in classifica permette ora ai bianconeri di guardare con estremo ottimismo al futuro, a differenza della scorsa annata quando riuscirono a conquistare la permanenza nella categoria solo al fotofinish. Match da dentro o fuori dall’altra parte per il team veneto.

Due ballottaggi tra i lagunari

La penultima posizione in graduatoria inizia a farsi pesante e allo stesso tempo si avverte l’esigenza di un assoluto bisogno di punti. La sola vittoria centrata dagli arancioneroverdi non può infatti bastare per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione: servirà una forte inversione di rotta. Uomini migliori in campo dunque per il tecnico dei lagunari Di Francesco, che in questa partita torna a giocarsi la panchina. Due i soli ballottaggi in atto. In porta Stankovic e Joronen si giocano una maglia. Stesso discorso in avanti tra Oristanio e Yeboah. In casa bianconera occhio invece al possibile turn over di mister Runjaić. Sulle corsie esterne Zemura chiede spazio: potrebbe lasciarglielo Kamara con Ehizibué che scalerebbe così a destra. A metà campo scalpitano Lovric, Karstrlom e Payero. In attacco fiducia al tandem Lucca-Davis.

Attenzione poi anche alle due gare della sera: alle 20.45 in agenda abbiamo Juventus-Parma ed Atalanta-Monza.

Scampata per un pelo la prima sconfitta stagionale nel derby d’Italia, l’obiettivo ora della Vecchia Signora è quello di dare seguito all’Allianz Stadium al filotto di risultati positivi, almeno in campionato. Se infatti è ancora piuttosto fresca la debacle Champions per mano dello Stoccarda, diversa è la situazione in Serie A, vista anche la vittoria di misura casalinga contro la Lazio nell’ultima occasione. Le prime due posizioni occupate da Napoli e Inter – distanti una manciata di punti – sembrano in ogni caso alla portata e, per raggiungerle, i bianconeri potranno sfruttare dalla loro anche il momento non semplice vissuto dai gialloblu.

Tanti dubbi in casa Juve

Troppi i segni X centrati fin qui dagli emiliani, a digiuno di successi addirittura dalla seconda giornata quando superarono 2-1 il Milan al Tardini. Servirà anche in questo caso una svolta per non compromettere una classifica già di per sé deficitaria. Capitolo formazioni. Diversi i dubbi in casa Juve: aumentano le speranze per mister Thiago Motta di recuperare dall’infermeria almeno Douglas Luiz. Cabal si contende una maglia con Savona, mentre a centrocampo Locatelli e Thuram si giocano un posto con Mckennie e Fagioli. Nel Parma il tecnico Pecchia pronto a riproporre Bonny in attacco, nonostante il rigore fallito nella scorsa uscita, con Man e Cancellieri esterni.

Analizzando infine la gara del Gewiss Stadium, sarà derby lombardo tra due compagini in netta ripresa e reduci da un periodo decisamente sì. A star meglio sono sicuramente gli orobici, quarti a quota 16, una delle formazioni più in forma del momento grazie alle tre vittorie delle ultime quattro, tra cui spiccano peraltro due goleade dal punteggio tennistico ai danni di Genoa (5-1) e Verona (6-1). Guai tuttavia a sottovalutare il momento positivo degli ospiti, ancora in piena bagarre per non retrocedere e disperatamente a caccia della seconda vittoria in questa Serie A dopo la netta affermazione del Bentegodi contro l’Hellas.

Ci sarà da lottare con le unghie e con i denti per tentare di raddrizzare un’annata non partita sotto i migliori auspici. Possibile turn over da parte del tecnico dei bergamaschi Gasperini per gestire le energie in vista dei prossimi impegni. Possibile riposo dunque Retegui: al suo posto ok a Lookman, mentre va verso una chance da titolare anche Zaniolo. A centrocampo intoccabili Ederson e De Roon. Può scivolare in panchina Pasalic. Dall’altro lato nessun dubbio per mister Nesta: saranno di nuovo Maldini e Mota ad agire alle spalle di Djuric. A centrocampo via libera a Bianco per rilevare lo squalificato Bondo, espulso contro il Verona.

Si chiude l’undicesima giornata in Serie B

Scendendo di categoria, ricordiamo che tra le 19 e le 20.30, si concluderà pure il secondo turno infrasettimanale di quest’annata di Serie B con gli ultimi quattro incontri validi per la dodicesima giornata. Archiviato il pari di Frosinone, anch’esso in campo al Druso contro i padroni di casa del Südtirol, vuole riprendere la marcia promozione la capolista Pisa, che riceverà all’Arena Garibaldi un Catanzaro apparso rivitalizzato nelle ultime quattro uscite. Cittadella-Sampdoria e Mantova-Palermo, poi, a chiudere il tutto.

Andando ancor più giù di categoria, sarà una giornata ricchissima di incroci anche nei tre gironi di Serie C. In cantiere altri 11 match in palinsesto tra le 15 e le 20.45, aspettando gli ultimi posticipi previsti per domani. Per il primo raggruppamento spazio a Lecco-Alcione Milano, Triestina-Albinoleffe, Union Clodiense-FeralpiSalò e a Padova-Renate. Programma leggermente più corposo nel secondo gruppo, dove si disputeranno Milan Futuro-Pineto, Torres-Perugia, Ascoli-Campobasso, Virtus Entella-Lucchese e Pescara-Pontedera. Sipario, per concludere, sul Girone C con le sole due seguenti gare: AZ Picerno-Giugliano e Trapani-Avellino.

Sempre restando in Italia, ma focalizzandoci questa volta sul calcio giovanile, ricordiamo che in mattinata e nel primo pomeriggio, tra le 11 e le 15, andranno in scena anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Primavera.

Suggestivo Tottenham-City in Carabao Cup

Procedendo con le altre partite in programma nel resto d’Europa, oltre a diversi incontri validi per la Coppa di Germania, segnaliamo di nuovo sia i 64esimi di Copa del Rey, che gli ottavi di finale della Carabao Cup, il terzo trofeo nazionale inglese per prestigio, a cui prendono parte dalle fasi iniziali ben 92 squadre professionistiche affiliate alla Premier League e alla English Football League. Per il momento si giocherà in gara secca. Sei gli incontri questa volta in agenda tra le 20.30 e le 21.15. Tra questi spiccano Brighton-Liverpool, Newcastle-Chelsea ma soprattutto il big match che metterà di fronte due delle big six di Inghilterra: Tottenham-Manchester City.

Una classica in Eredivisie

Non solo coppe nazionali ma anche campionati. L’Eredivisie fa un passo indietro per recuperare un big match della quarta giornata: alle 18 gli occhi puntati degli amanti del calcio della terra dei tulipani saranno tutti puntati sul De Klassieker Feyenoord–Ajax. A confronto i due team più blasonati della massima serie d’Olanda, attualmente appaiati in terza posizione a quota 19, nonostante il club di Amsterdam abbia una partita in meno dei rivali di sempre. Si prospetta quindi un match da fuoco e fiamme.

Parte finale della nostra rassegna dedicata come sempre alle partite ufficiali per team nord e sudamericani. Si scenderà in campo in MLS, in Colombia, in Brasile, ma soprattutto in Copa Libertadores e Copa Sudamericana: semifinali di ritorno in primo piano e in palio i primi due biglietti per gli ultimi atti delle due principali manifestazioni continentali per club. Per la prima competizione riflettori puntati alle 01.30 italiane su River Plate-Atletico-MG, per la seconda, alle 23, su Lanùs-Cruzeiro.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

18:30

20:45

SERIE B

19.30

20.30

Cittadella-Sampdoria

Mantova-Palermo

Pisa-Catanzaro

LEGA PRO

15.00

18.30

Lecco-Alcione Milano

Milan Futuro-Pineto

Torres-Perugia

Triestina-AlbinoLeffe

Union Clodiense-FeralpiSalò

20.45

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 30 ottobre 2024

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Laci – Egnatia 14:00

Tirana – Vllaznia 14:00

Skenderbeu – Partizani 17:00

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Beerschot VA – RFC Liege 20:00

Beveren – Genk 20:00

Eupen – Royale Union SG 20:00

Gent – Union Rochefortoise 20:00

Kortrijk – Lokeren-Temse 20:00

KV Mechelen – RAAL La Louviere 20:00

Leuven – Seraing 20:00

Club Brugge – Belisia Bilzen 20:30

St. Liege – Lyra-Lierse Berlaar 20:30

K. Lierse S.K. – St. Truiden 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

The Strongest – GV San Jose 2-1 (Interrotta) 14.30

Nacional Potosi – Tomayapo 20:00

Always Ready – Bolivar 21:00

Blooming – Royal Pari 23:00

BRASILE SERIE A BETANO

Internacional – Flamengo 23:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Pasto – Aguilas 00:05

Pereira – Envigado 02:10

CROAZIA COPPA DI CROAZIA

Rudes – Istra 1961 14:00

Zdralovi – Hajduk Split 14:00

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Esbjerg – Aalborg 17:00

Sonderjyske – FC Copenhagen 20:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Haras El Hodood – Smouha 15:00

El Gaish – Al Masry 18:00

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Malta U17 – Lettonia U17 11:00

Spagna U17 – Estonia U17 14:00

Svezia U17 – Inghilterra U17 14:30

Macedonia del Nord U17 – Islanda U17 18:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Haka – SJK 17:00

GALLES CYMRU PREMIER

Connah’s Q. – TNS 20:45

GERMANIA DFB POKAL

Francoforte – Monchengladbach 18:00

Friburgo – Amburgo 18:00

Hertha – Heidenheim 18:00

Paderborn – Brema 18:00

Bielefeld – Union Berlino 20:45

Dresda – Darmstadt 20:45

Hoffenheim – Norimberga 20:45

Magonza – Bayern 20:45

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Dunbeholden – Mount Pleasant 21:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Yokohama M. – Urawa 11:00

INGHILTERRA EFL CUP

Brighton – Liverpool 20:30

Aston Villa – Crystal Palace 20:45

Manchester Utd – Leicester 20:45

Newcastle – Chelsea 20:45

Preston – Arsenal 20:45

Tottenham – Manchester City 21:15

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal Khuzestan – Persepolis 15:30

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Ascoli U19 – Palermo U19 11:00

Benevento U19 – Südtirol U19 11:00

Lecce U19 – Salernitana U19 11:00

Empoli U19 – Cosenza U19 12:00

Venezia U19 – Perugia U19 14:00

Verona U19 – Vicenza U19 14:00

Sampdoria U19 – Parma U19 15:00

ITALIA SERIE A

Empoli – Inter 18:30

Venezia – Udinese 18:30

Atalanta – Monza 20:45

Juventus – Parma 20:45

ITALIA SERIE B

Südtirol – Frosinone 19:30

Cittadella – Sampdoria 20:30

Mantova – Palermo 20:30

Pisa – Catanzaro 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Lecco – Alcione Milano 18:30

Triestina – AlbinoLeffe 18:30

Union Clodiense – FeralpiSalò 18:30

Padova – Renate 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Milan U23 – Pineto 18:30

Torres – Perugia 18:30

Ascoli – Campobasso 20:45

Entella – Lucchese 20:45

Pescara – Pontedera 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Picerno – Giugliano 15:00

Trapani – Avellino 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Albenga – Chieri 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Cittadella Vis Modena – Forlì 14:30

Corticella – Zenith Prato 14:30

Lentigione – Imolese 14:30

Sammaurese – Tau 14:30

SCD Progresso – San Marino Calcio 14:30

Tuttocuoio – Sasso Marconi 14:30

Fiorenzuola – United Riccione 17:00

Ravenna – Piacenza 18:00

KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

FC Astana – Atyrau 15:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY – IN

Saprissa – Comunicaciones 03:00

OLANDA EREDIVISIE

Feyenoord – Ajax 18:00

PARAGUAY COPA PARAGUAY

Sol De America – Libertad 21:30

POLONIA COPPA DI POLONIA

Lech II – Korona 13:00

Sandecja – Grodzisk M. 13:00

Chojniczanka – Jagiellonia 17:30

Kluczbork – LKS Lodz 18:00

Suwalki – Polonia W. 18:00

Skierniewice – Katowice 19:00

Arka – Piast 20:30

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Benfica – Santa Clara 21:15

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH

Yaroslavl – FK Chayka 15:45

Sochi – S. Kostroma 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Celtic – Dundee FC 20:45

Dundee Utd – Motherwell 20:45

Hearts – Kilmarnock 20:45

Ross County – Hibernian 20:45

St. Mirren – St. Johnstone 20:45

Aberdeen – Rangers 21:00

SERBIA COPPA DI SERBIA

Dubocica – Mladost 13:00

FAP – Radnik 13:00

Graficar Beograd – Zeleznicar Pancevo 13:00

Indjija – Radnicki 1923 13:00

Radnicki S. Mitrovica – Vojvodina 13:00

RFK Novi Sad – Sp. Subotica 13:00

Smederevo – Novi Pazar 13:00

Trepca – Radnicki Nis 13:00

Vrsac – TSC 13:00

Zemun – Javor 13:00

OFK Belgrado – Vozdovac 15:00

Jedinstvo U. – Cukaricki 16:00

Sloboda – Napredak 17:00

Tekstilac Odzaci – Stella Rossa 17:00

Macva – IMT Novi Beograd 18:00

Mladost GAT – Partizan 19:00

SLOVACCHIA NIKE LIGA

Skalica – Slovan Bratislava 16:00

Trnava – Komarno 18:00

SPAGNA COPA DEL REY

CE Europa – Albacete 18:30

Chiclana – Osasuna 19:00

Ciudad de Lucena – Leganes 19:00

Las Rozas – Siviglia 19:00

Olot – Cordoba 19:00

SD Ibiza – Gimnastic 19:00

Xerez CD – Ceuta 19:00

Beasain – Cartagena 19:30

Bergantinos – Marbella 19:30

CD Mostoles – Burgos CF 19:30

Langreo – Orihuela 19:30

Badalona Futur – Huesca 20:00

Cortes – Granada 20:00

Escobedo – Ponferradina 20:00

Laredo – Yeclano 20:00

Lleida – Barakaldo 20:00

Numancia – Gijon 20:00

Pontevedra – Levante 20:00

Salamanca – Alcorcon 20:00

Sant Andreu – Mirandes 20:00

Torremolinos – Zamora 20:00

UD Logrones – Eibar 20:00

Utebo FC – Unionistas 20:00

Cacereno – Gimnastica Segoviana 20:30

CD Coria – Elche 20:30

Conquense – UD Ibiza 20:30

Aguilas FC – Castellon 21:00

CD Extremadura – Girona 21:00

CP Parla – Valencia 21:00

San Sebastian Reyes – Almeria 21:00

UD San Pedro – Celta Vigo 21:00

Atl. Paso – Eldense 21:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

River Plate (Arg) – Atletico-MG (Bra) 01:30

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

Lanus (Arg) – Cruzeiro (Bra) 23:00

SUDAFRICA PREMIERSHIP

Golden Arrows – Supersport 18:30

Magesi – Kaizer Chiefs 18:30

Mamelodi – Cape Town City 18:30

Royal AM – Polokwane 18:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Sion – Zurigo 20:30

St. Gallen – Winterthur 20:30

Young Boys – Basilea 20:30

USA MLS – PLAY OFF

Real Salt Lake – Minnesota 01:50

VENEZUELA LIGA FUTVE – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Dep. Tachira – Caracas 00:00