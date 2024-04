Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 4 aprile 2024: Blues e Red Devils chiudono il turno infrasettimanale del massimo campionato inglese e ultimo atto della coppa nazionale di categoria tra Fiorentina e Torino

E’ un giovedì 4 aprile con vista su gare di un certo prestigio per gli amanti del calcio nostrano ed internazionale. Dopo quella di Serie C, andata in scena l’altro ieri e vinta dal Catania, altra finale di coppa nazionale in primo piano quest’oggi in Italia. Non solo. Si conclude anche il turno infrasettimanale di Premier League, con le ultime due partite in programma, e in Spagna si disputa un recupero di Liga.

Indice

Effettuiamo la nostra analisi, come al solito, partendo da casa nostra e dall’Italia. Segnaliamo che, alle 20.30, si decide la Coppa Italia Primavera 2023/24: ad affrontarsi nell’ultimo atto ci sono Fiorentina e Torino. Teatro dell’incontro sarà lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Le squadre si contenderanno la coppa in gara singola. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. I viola hanno raggiunto la finale grazie al successo sulla Roma nella doppia gara delle semifinali. I granata, invece, hanno eliminato la Lazio. Un match dall’esito imprevedibile quello odierno, poiché si incrociano le due compagini che hanno iscritto più volte il loro nome nell’albo d’oro della competizione: 9 il Torino, l’ultima volta nel 2018, 7 la Fiorentina, di cui quattro di fila dal 2019 al 2022, prima del k.o, vendicato quest’anno, per mano dei pari età della Roma nella scorsa edizione. E la vittoria del trofeo sembra ormai l’unico modo per rendere meno anonima una stagione, quella dei toscani, che per lunghi periodi ha visto volgere in campionato lo sguardo più dietro che avanti.

Panoramica, ora, sulle gare in agenda nel resto d’Europa. In Inghilterra e in Premier League termina il turno infrasettimanale iniziato nella giornata di martedì. Due, come anticipavamo nell’introduzione, le partite valide per la 31esima giornata, in programma rispettivamente alle 20.30 e alle 21.15. Il primo match è il classico testa-coda di classifica: il Liverpool, a caccia del 20esimo titolo della sua storia, ospita ad Anfield lo Sheffield United ultimo, il cui ritorno immediato in Championship attende solo il timbro di certificazione. L’ultima sfida in agenda è, invece, una classica del calcio britannico, anche se a scontrarsi sono due tra le formazioni più deludenti della corrente annata: allo Stamford Bridge il Manchester United fa visita al Chelsea, entrambe reduci da due pareggi nel weekend di Pasqua. Una stagione a cui sia Red Devils che Blues non hanno quasi più nulla da chiedere: Avevano infatti iniziato il campionato con ambizioni importanti, visto uno scoppiettante mercato estivo. Al momento, tuttavia, si trovano in sesta e undicesima posizione, a distanze siderali dal possibile pass Champions, conteso dall’Aston Villa quarto e dal Tottenham quinto.

Spostiamoci in Spagna e in Liga e occhi puntati alle 20 sul recupero 26esimo turno tra Granada e Valencia, match rinviato lo scorso 23 febbraio a causa del grave incendio (e un bilancio da oltre 10 morti e 20 feriti) avvenuto in un condominio del capoluogo della Comunità Valenciana. I padroni di casa hanno collezionato 4 debacle nelle ultime 4 uscite di campionato e sono penultimi in classifica a quota 14. Presentano inoltre la seconda peggiore difesa del torneo, 59 i gol al passivo, con la permanenza in prima divisione diventata ormai a tutti gli effetti una chimera. Gli ospiti, invece, sono in piena bagarre per un posto in Europa League: gli eventuali 3 punti accorcerebbero a 5 lunghezze il gap dal sesto posto della Real Sociedad, ad oggi qualificata.

Spazio anche all’Eredivisie. Tre le sfide in programma volte a completare la 28esima giornata del massimo campionato olandese: FC Volendam-Feyenoord con fischio d’inizio alle ore 18.45, Waalwijk-Almere City alle 20 e il posticipo delle 21 tra Ajax e G.A. Eagles.

Segnaliamo, per concludere la rassegna, che nella notte è di scena un ricco palinsesto di partite in Sud America. Si gioca in Argentina, Brasile, oltre che in Copa Libertadores e Copa Sudamericana dove sono di scena le fasi a gironi di ambedue le massime manifestazioni continentali per club.

FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA

20.30

Fiorentina-Torino

Programma delle partite del 4 aprile 2024

ALGERIA LIGUE 1

Belouizdad – Setif 23:00

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Instituto – Talleres (R.E) 00:00

Huracan – Villa Mitre 02:10

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat-Armenia – Alashkert 14:00

Pyunik – Shirak 14:00

BULGARIA PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia – Botev Vratsa 13:30

Beroe – Botev Plovdiv 16:00

Cherno More – Lok. Sofia 18:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Saprissa – Zeledon 04:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry – Al Ittihad 22:00

Enppi – Pharco 22:00

National Bank Egypt – El Daklyeh 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Real Espana – UPNFM 01:15

Motagua – Genesis 03:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Liverpool – Sheffield Utd 20:30

Chelsea – Manchester Utd 21:15

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Fiorentina U19 – Torino U19 20:30

LETTONIA VIRSLIGA

Tukums 2000 – Grobina 16:00

Riga FC – FK Liepaja 17:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Zacatecas Mineros – Celaya 03:05

Venados – Cancun 05:05

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP

Inter Miami – Monterrey 02:00

Herediano – Pachuca 04:00

OLANDA EREDIVISIE

FC Volendam – Feyenoord 18:45

Waalwijk – Almere City 20:00

Ajax – G.A. Eagles 21:00

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH – PLAY OFF

Akhmat Grozny – Orenburg 18:30

SERBIA SUPER LIGA

Napredak – Javor 17:30

SPAGNA LALIGA

Granada – Valencia 20:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – FASE A GIRONI

Botafogo RJ (Bra) – Junior (Col) 00:00

Huachipato (Chi) – Estudiantes (Arg) 00:00

Nacional (Uru) – Libertad (Par) 00:00

Colo Colo (Chi) – Cerro Porteno (Par) 02:00

A. Lima (Per) – Fluminense (Bra) 02:30

San Lorenzo (Arg) – Palmeiras (Bra) 02:30

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – FASE A GIRONI

Cuiaba (Bra) – Lanus (Arg) 00:00

Rayo Zuliano (Ven) – Danubio (Uru) 00:00

Bragantino (Bra) – Coquimbo (Chi) 02:00

Nacional Potosi (Bol) – Boca Juniors (Arg) 02:00

Sportivo Trinidense (Par) – Fortaleza (Bra) 02:00

Alianza (Col) – U. Calera (Chi) 04:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lausanne – St. Gallen 20:30

Luzern – Yverdon 20:30

Young Boys – Grasshoppers 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Basaksehir – Besiktas 19:30

Samsunspor – Pendikspor 19:30

UCRAINA COPPA DI UCRAINA

Zhytomyr – Vorskla 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Zorya – Dyn. Kyiv 14:30

VIETNAM V.LEAGUE 1

Quang Nam – Gia Lai 12:00

Binh Duong – Viettel 13:00

Khanh Hoa – Hong Linh Ha Tinh 13:00

Cong An – Song Lam Nghe An 14:15

Ho Chi Minh – Hanoi FC 14:15