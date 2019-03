Elenco delle partite previste per mercoledì 6 marzo, in primo piano la Champions League con PSG-Manchester United e Porto-Roma.

PARIGI – Champions League in primo piano anche quest’oggi con altre due sfide valevoli per il ritorno degli ottavi di finale. Alle ore 21 PSG-Manchester United con i padroni di casa che vengono dalla comoda vittoria contro il Caen mentre gli inglesi hanno battuto il Southampton tra le mura amiche, si parte dal 2-0 dell’andata in favore della formazione francese. In contemporanea Porto-Roma con i portoghesi che sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Benfica mentre i capitolini hanno perso il derby contro la Lazio, si parte da 2-1 dell’Olimpico in favore della squadra di Di Francesco.

EUROPA: Champions League – Play Off

21:00

FC Porto-Roma [Cronaca Diretta]

Paris SG-Manchester Utd [Cronaca Diretta]

ASIA: AFC Champions League

10:00 Sydney FC (Aus)-Ulsan Hyundai (Kor)

11:00 Jeonbuk (Kor)-Beijing Guoan (Chn)

11:30 Urawa (Jpn)-Buriram (Tha)

12:30 Shanghai SIPG (Chn)-Kawasaki (Jpn)

ITALIA: Serie C – Gruppo B

20:30

Ternana-Sambenedettese

ITALIA: Serie C – Gruppo C

16:30 Viterbese-Monopoli

ITALIA: Coppa Italia Primavera

16:00 Fiorentina U19-Inter U19

18:30 Torino U19-Atalanta U19

SUD AMERICA: Copa Libertadores

01:30

J. Wilstermann (Bol)-Boca Juniors (Arg)

Libertad (Par)-U. Catolica (Chi)

Tolima (Col)-Athletico-PR (Bra)

23:15

Atletico-MG (Bra)-Cerro Porteno (Par)

Palestino (Chi)-Internacional (Bra)

U. De Concepcion (Chi)-Sporting Cristal (Per)