Elenco delle partite previste per oggi lunedì 4 novembre 2019: in primo piano i posticipi di Serie A e Serie B con SPAL-Sampdoria e Cosenza-Cremonese.

FERRARA – Posticipi in primo piano in questo lunedì. In Serie A c’è SPAL-Sampdoria con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna col Milan mentre i liguri hanno pareggiato con il Lecce. In Serie B andrà in scena Cosenza-Cremonese con i calabresi che vengono dalla sconfitta esterna con l’Entella mentre i lombardi hanno perso a Benevento.

ITALIA: Serie A

20:45 Spal – Sampdoria [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B

21:00 Cosenza – Cremonese [CRONACA DIRETTA]

FRANCIA: Ligue 2

20:45 Le Havre – Nancy

GERMANIA: 2. Bundesliga

20:30 Bochum – Norimberga

INGHILTERRA: Championship

21:00 Stoke – West Brom

ITALIA: Serie C – Girone B

20:45 FeralpiSalò – Triestina

PORTOGALLO: Primeira Liga

20:00 Belenenses – Ferreira

22:00

Portimonense – Santa Clara

Setubal – Boavista