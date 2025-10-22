Diretta Pavia-Piacenza di Mercoledi 22 Ottobre 2025: dopo il botta e risposta tra Quaggio e Mustacchio, decisivo l’errore dal dischetto di Alfiero

PAVIA – Al “Pietro Fortunati” di Pavia va in scena una sfida intensa e combattuta valida per i sedicesimi di Coppa Italia Serie D. Dopo il pareggio nei tempi regolamentari, il Piacenza conquista la qualificazione ai rigori, imponendosi 2-1 grazie alla freddezza dal dischetto e all’errore decisivo di Alfiero. I biancorossi di Franzini proseguono il cammino, mentre la squadra di Filippini esce tra gli applausi per una prestazione generosa.

Tabellino

PAVIA (3-5-2): Bifulco; Mazzolo, Sbardella S., Nucera; Sofio (al 23′ st Giannattasio), Nchama (al 18′ st Natoli), Cecchi, Di Quinzio (al 17′ pt Itraloni), Carbonara; Quaggio, Ardemagni (al 27′ st Alfiero). A disposizione: Cincilla, Perna, Saieva, Sacca, Chmarek. Allenatore: Antonio Filippini.

PIACENZA (4-3-3): Kolgecaj; Arba, Silva, Cabri, Pizzi; Mazzaglia, Putzolu (al 10′ st Lordkipanidze), Campagna; Bianchetti, Pino (al 21′ st Trombetta N.), Garnero. A disposizione: Ribero, Zaffalon, Mustacchio, D’Agostino, Martinelli, Sollini, Poledri. Allenatore: Franzini.

Reti: al 32′ st Quaggio (Pavia), al 41′ st Mustacchio (Piacenza)

Sequenza rigori: Perna (gol), Mustacchio (gol), Alfiero (fuori), D’Agostino (gol), Nucera (gol), Pizzi (gol), Cecchi (gol), Lordkipandize (gol), Itraloni (gol), Silva (gol)

Recupero: 3′ pt, 5′ st

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Cazzavillan di Vicenza, coadiuvato dagli assistenti Omar Bignucolo di Pordenone e Piero Mansutti di Basso Friuli.

La presentazione del match

Mercoledi 22 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio “Pietro Fortunati” di Pavia, andrà in scena Pavia-Piacenza, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D. Una sfida amarcord per l’allenatore del Pavia Antonio Filippini, che da calciatore ha affrontato tante volte i biancorossi con le maglie di Brescia, Palermo, Lazio, Treviso e Livorno. Spesso in Serie A, spesso con il fratello gemello Emanuele.

Il Piacenza arriva all’appuntamento di Coppa con il bisogno di voltare pagina dopo il pesante ko rimediato sul campo della Pro Palazzolo, un 2-0 che ha frenato le ambizioni dei biancorossi e allontanato la squadra dalla vetta della classifica. Una prestazione sottotono, con poche occasioni da gol e scarsa incisività offensiva, che mister Franzini vorrà subito archiviare puntando su una pronta reazione. In vista del prossimo impegno di campionato contro il Tuttocuoio, fanalino di coda del girone, e considerando il fitto calendario con tre gare in sette giorni, il tecnico è orientato a un ampio turnover anche in Coppa, proprio come nel turno precedente con il Progresso. L’obiettivo è duplice: ritrovare fiducia e ritmo, ma anche dare spazio a chi finora ha avuto meno minuti, mantenendo alta la competitività interna e cercando quella continuità di risultati che al Piace è finora mancata.

Sfida dal sapore particolare quella di Coppa Italia tra Pavia e Piacenza, due formazioni che vivono momenti opposti ma accomunate dalla voglia di riscatto. I lombardi, reduci da un avvio di stagione complicato, vogliono ritrovare entusiasmo e certezze dopo il cambio in panchina e il debutto con pareggio di mister Filippini, che contro i biancorossi concederà spazio a chi finora ha giocato meno per testare nuove soluzioni. A dare una scossa all’ambiente pavese ci pensa però il ritorno di Claudio Poesio, l’ex capitano e simbolo della promozione in Serie D con 23 reti lo scorso anno, pronto a rimettersi al servizio della squadra e dei tifosi in un momento delicato. Il Piacenza, dal canto suo, arriva anch’esso da un passo falso in campionato e punta a sfruttare la Coppa come occasione di rilancio. Ne nascerà un confronto intenso, tra due club storici che cercano attraverso questa competizione una scintilla per rilanciarsi anche in campionato.

COME ARRIVA IL PAVIA – Il Pavia di Filippini si schiera con un 3-4-3 aggressivo e votato alla costruzione offensiva. Tra i pali c’è Cincilla, protetto dal trio difensivo Mazzolo, Sbardella e De Simone, chiamati a garantire solidità e copertura sulle fasce. In mediana, Natoli e Itraloni presidiano il centrocampo, supportati da Nucera e Chmarek sugli esterni, pronti a spingere e creare superiorità numerica. Il tridente offensivo vede protagonisti Sacca, Alfiero e Perna, incaricati di finalizzare le azioni e dare dinamismo alla manovra. Una squadra strutturata per un calcio propositivo, con grande attenzione alla fase di possesso e alla rapidità in attacco.

COME ARRIVA IL PIACENZA – Il Piacenza di Franzini scende in campo con un classico 4-3-3 improntato sull’equilibrio e l’intensità. Tra i pali Kolgecaj, difesa a quattro con Arba e Pizzi sugli esterni, mentre Silva e Cabri presidiano il cuore dell’area. In mezzo al campo agiscono Campagna, Lordkipanidze e Mazzaglia, pronti a dare ritmo e copertura. In attacco spazio al tridente formato da Bianchetti, Garnero e Trombetta, con l’obiettivo di dare profondità e sfruttare la velocità sulle corsie. Una formazione compatta e organizzata, pronta a imporre il proprio gioco con solidità e determinazione.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Pavia-Piacenza, valida per i sedicesimi di Coppa Italia Serie D , non si potrà seguire in diretta tv o streaming. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori.