Serie B, Perugia – Livorno: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Perugia – Livorno: incontro valevole per il posticipo dalle 21° giornata del campionato di Serie B del 27 gennaio 2020, calcio d’inizio alle ore 21

PERUGIA – Si chiude questa sera con Livorno – Perugia la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Appuntamento dalle ore 21 con la diretta del match che sarà arbitrato dal fischietto Valerio Marini della sezione 1 di Roma. Sarà coadiuvato dagli assistenti Sechi di Sassari e Capone di Palermo mentre il quarto ufficiale Sara Bitonti. Intorno alle 20 sapremo le formazioni ufficiali che si daranno battaglia al Curi. Nei 15 precedenti cinque successi del Perugia, 3 del Livorno e 7 pareggi. Il primo incontro tra le due squadre risale al campionato 59’/60′ terminò con il risultato di 2-1. Tra i più recenti scontri ricordiamo quello del 18 dicembre 2015 quando ci fu il successo dei padroni di casa in rimonta dopo la rete di Moscati incassata nel primo tempo, in quell’occasione termino 4-1. Nell’ultimo precedente 3-1 per i Grifoni grazie a una doppietta di Valerio Verre e una rete di Carraro.

Alla vigilia Cosmi ha parlato di grande emozione non ritornare a Perugia: “A livello personale è un bellissimo momento della mia vita, non intendo quella professionale, ma proprio della mia vita”. Quindi riferendosi agli avversari ha sottolineato come sarà un incontro molto difficile dove la squadra è obbligata a vincere e la tensione sarà molto alta. Si gioca una partita molto importante dove sarà fondamentale rispettare l’avversario e mettere in campo coraggio e qualità. In classifica il Perugia è 13mo con 27 punti a pari merito con l’Ascoli mentre il Livorno fanalino di coda a 13.

Le formazioni ufficiali di Perugia – Livorno

Perugia (3-5-2): Vicario; Angella, Carraro, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Konaté, Dragomir, Nzita; Buonaiuto, Falcinelli. Allenatore: Cosmi [ufficiali dalle ore 20.15]

Livorno (4-3-3): Plizzari; Morganella, Bogdan, Gasbarro, Porcino; Del Prato, Agazzi, Rocca; Murilo; Braken, Mazzeo. Allenatore: Tramezzani [ufficiali dalle ore 20.15]