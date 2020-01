Reggio Audace – Sudtirol: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Reggio Audace – Sudtirol del 27 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventreesima giornata del campionato di Serie C girone B 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 20,45

REGGIO EMILIA – Questa sera, 27 gennaio, alle ore 20,45 si giocherà Reggio Audace – Sudtirol, posticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C girone B 2019/2020. La formazione di casa arriva alla gara odierna dopo il pareggio in trasferta per 1 a 1 sul campo del FeralpiSalò ed in classifica occupa la terza posizione con 45 punti. Dall’altra parte ci sono gli ospiti che sono reduci dalla vittoria casalinga per 2 a 0 contro il Vis Pesaro e in classifica si trovano al quarto posto con 42 punti. A dirigere il match del Mapei Stadium sarà il signor Marcenaro della sezione di Genova.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI REGGIO AUDACE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Venturi in porta, pacchetto difensivo composto da Spanò, Martinelli e Rozzio. A centrocampo Rossi e Varone centrali con Libutti e Favalli sulle fasce, poco più avanti agirà Radrezza che supporterà il tandem d’attacco composto da Kargbo e Scappini.

QUI SUDTIROL – La squadra di Vecchi dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Taliento in porta, reparto arretrato formato da Vinetot e Polak centrali con Ierardi e Fabbri sugli esterni. A centrocampo Berardocco in regia con Gatto e Tait mezze ali mentre poco più avanti ci sarà Casiraghi che supporterà la coppia d’attacco composta dal neo acquisto Fischnaller e Mazzocchi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Reggio Audace – Sudtirol, valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C girone B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta su ELEVEN SPORT e su RaiSport canale 57.

Le probabili formazioni di Reggio Audace – Sudtirol

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Martinelli, Rozzio; Libutti, Rossi, Varone, Favalli; Radrezza; Kargbo, Scappini. Allenatore: Alvini

SUDTIROL (4-3-1-2): Taliento; Ierardi, Vinetot, Polak, Fabbri; Gatto, Berardocco, Tait; Casiraghi; Fischnaller, Mazzocchi. Allenatore: Vecchi

STADIO: Mapei Stadium