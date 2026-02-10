Pescara-Catanzaro 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pescara-Catanzaro di Martedì 10 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

PESCARA – Martedì 10 febbraio, alle ore 20, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara-Catanzaro, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Il Pescara torna davanti al proprio pubblico dopo il pesante 2‑0 incassato sul campo del Cesena, un risultato che ha aggravato una classifica già molto complicata. I biancazzurri sono ultimi con 15 punti, a sei lunghezze dalla quartultima posizione, con un bilancio di due vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte, 27 gol realizzati e ben 46 subiti. La squadra di Giorgio Gorgone è chiamata a una reazione immediata per non vedere aumentare il distacco dalle dirette concorrenti.

Il Catanzaro arriva invece con il morale alto dopo i primi tre punti del 2026 conquistati al Ceravolo contro la Reggiana. La formazione di Alberto Aquilani occupa il sesto posto con 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e sei sconfitte, con 30 reti segnate e 26 incassate.

All’andata, lo scorso 21 novembre, fu spettacolo puro: 3‑3 al termine di una gara ricca di emozioni.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA-CATANZARO 0-1 (1'T) PRIMO TEMPO 49' si chiude il primo tempo all'Adriatico, 1-0 per il Catanzaro grazie alla rete di Iemmello alla mezz'ora. Piccola pausa, torniamo fra una decina di minuti circa 48' guizzo di Fanne, giallo a Frosinini falloso sulla caviglia del giocatore 47' angolo di Caligara, Iemmello di testa alleggerisce in fallo laterale quindi Fanne commette fallo in attacco 46' tentativo in acrobazia per Caligara in area su lancio di Brugman ma è un passaggio per Pigliacelli 44' assegnati 4 minuti di recupero 42' gol annullato a Di Francesco per una posizione di offside, bella conclusione in area a giro all'angolino destro. VAR in corso di svolgimento. Confermato il fuorigioco 39' punizione di Pontisso per il colpo di testa in area di Antonini tra le braccia del portiere 38' giallo a Fanne, pestone in ritardo su Petriccione che resta dolorante a terra 37' su corner dalla sinistra colpo di testa di Faraoni e bel riflesso di Pigliacelli! 34' angolo di Brugman, traiettoria letta facilmente dal portiere e sul contropiede 4 vs 3 chiusura di Faraoni su Di Francesco ma che rischi ha preso la squadra di Gorgone 32' intervento in ritardo di Nuamah su Gravillon, pestone punito con il giallo 30' Iemmello! 1-0 Catanzaro! Palla con il contagiri di Liberali per il bomber che rapidamente colpisce alla destra di Desplanches 28' intervento ruvido di Antonini su Olzer, il Pescara prova a rimettere la testa avanti dopo aver sofferto in avvio 25' fermato in offside Di Francesco 22' doppia occasione per il Pescara prima Cassandro si immola su Faraoni quindi Antonini sul tap in di Gravillon, c'è corner ma l'arbitro vede un fallo in attacco di Corbo 20 palla gol clamorosa per il Catanzaro con conclusione da due passi di Antonini bloccata da Desplanches, fischiata tardivamente posizione di fuorigioco 19' punizione Catanzaro dal limite dell'area, batte Pontisso sulla barriera 18' contropiede tre contro due per il Catanzaro e conclusione di Di Francesco murata da Desplanches in provvidenziale uscita bassa! 15' fallo di Frosinini su Fanne, prova a guadagnare metri il Pescara 13' buco difensivo, cross di Pontissi per Iemmello che in area dopo un controllo alza la mira a tu per tu con Desplanches! 12' diagonale di Iemmello appena dentro l'area sull'appoggio di Liberali e palla a lato di un paio di metri 10' altra punizione di Pontisso, palla sul secondo palo non agganciata da Antonini 8' punizione di Pontisso, la palla scodella in area, libera il Pescara ma Valzania commette fallo al limite dell'area su Frosinini 6' lancio di Gravillon per Caligara fermato in offside 5' lancio di Iemmello per l'inserimento di Favasuli, sulla traiettoria Letizia ad alleggerire sul Desplanches 4' possesso palla per il Pescara, lungo lancio di Valzania per Faraoni ma impreciso e rimessa dal fondo per Pigliacelli Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Catanzaro in amglia verde, Pescara nella classica biancazzurra Pescara e Catanzaro in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un cordiale saluto da Alessandro Gulizia per Calciomagazine a tutti i lettori e agli amici di Abruzzonews. Benvenuti alla diretta di Pescara-Catanzaro per il primo turno infrasettimanale di Serie B del 2026. Dalle ore 20 seguiremo la gara valida per le 24° giornata. Gorgone conferma la difesa a tre e rinuncia alla punta di ruolo con Olzer falso nove e centrocampo robusto. Aquilani con il 3-4-2-1 e Iemmello terminale offensivo supportato da Nuamah e Liberali. TABELLINO PESCARA (3-5-1-1): Desplanches; Gravillon, Corbo, Capellini, Letizia, Lamine Fanne, Brugman, Valzania, Faraoni; Caligara; Olzer. Allenatore: Gorgone CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Cassandro; Di Francesco, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Nuamah, Liberali; Iemmello. Allenatore: Aquilani Reti: al 30' pt Iemmello Ammonizioni: Nuamah, Fanne, Frosinini Recupero: 4' pt

Le formazioni ufficiali di Pescara-Catanzaro

PESCARA (3-5-1-1): Desplanches; Gravillon, Corbo, Capellini, Letizia, Lamine Fanne, Brugman, Valzania, Faraoni; Caligara, Olzer. Allenatore: Gorgone

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Cassandro; Di Francesco, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Nuamah, Liberali; Iemmello. Allenatore: Aquilani

Convocati

Pescara

Portieri: Desplanches, Saio, Profeta.

Difensori: Faraoni, Oliveri (ex), Letizia, Cagnano, Altare, Corbo, Capellini, Gravillon.

Centrocampisti: Valzania, Lamine Fanne, Brugman, Brandes, Caligara, Acampora, Berardi, Meazzi, Graziani.

Attaccanti: Russo, Insigne, Di Nardo, Olzer, Merola.

Catanzaro

Portieri: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli

Difensori: 3. Esteves, 4. Antonini, 5. Bashi, 6. Fellipe Jack, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro

Centrocampisti: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 30. Alesi, 32. Rispoli, 98. Buglio

Attaccanti: 9. Iemmello, 19. Nuamah, 39 Koffi, 77. D’Alessandro, 94. Di Francesco

L’arbitro e squadra arbitrale

La partita sarà diretta da Simone Galipò della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo di Bari e Andrea Bianchini di Perugia. Quarto ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà Federico Dionisi dell’Aquila mentre l’AVAR sarà Niccolò Baroni di Firenze.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PESCARA – Gorgone dovrebbe confermare il 4‑3‑2‑1. In porta Desplanches, con una linea difensiva composta da Faraoni a destra, Gravillon e Capellini al centro e Cagnano sul lato mancino. A centrocampo agiranno Lamine Fanne, Brugman e Caligara, mentre sulla trequarti Meazzi e Olzer avranno il compito di supportare l’unica punta Russo.

COME ARRIVA IL CATANZARO – Aquilani dovrebbe affidarsi al 3‑4‑2‑1. Tra i pali Pigliacelli, protetto dal terzetto difensivo formato da Frosinini, Brighenti e Cassandro. Sulle corsie esterne spazio a Rispoli e Favasuli, mentre in mezzo dovrebbero esserci Pompetti e Pontisso. Sulla trequarti D’Alessandro e Cissé agiranno alle spalle del terminale offensivo Iemmello.

Probabili formazioni di Pescara-Catanzaro

PESCARA (4-3-2-1): Desplanches, Faraoni, Gravillon, Capellini, Cagnano, Lamine Fanne, Brugman, Caligara, Meazzi, Olzer, Russo. Allenatore: Gorgone

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli, Frosinini, Iemmello, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Brighenti, Favasuli, D’Alessandro, Cisse, Cassandro. Allenatore: Aquilani

Dove vedere la partita in TV e streaming

