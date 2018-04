Pescara – Cesena: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Cesena: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentanovesima giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 15.

PESCARA – Martedì 1 maggio alle ore 15 andrà in scena Pescara – Cesena, incontro valido per la trentanovesima giornata del campionato di Serie B. Incontro che si preannuncia fondamentale perché le due squadre, a quattro turni dal termine, cercano punti per tirarsi definitivamente fuori dai guai. Da una parte ci sono gli abruzzesi che stanno vivendo un buon periodo di forma con le due vittorie consecutive contro Spezia e Ternana e in classifica sono risaliti fino al quattordicesimo posto con 45 punti. Dall’altra ci sono i romagnoli che, nella scorsa giornata, hanno ottenuto un successo di fondamentale importanza battendo 1-0 il Frosinone tra le mura amiche. In classifica la squadra di Castori occupa la sedicesima posizione con 42 punti.

La cronaca minuto per minuto Dalle 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca live.

QUI PESCARA – Pillon non dovrebbe grandi problemi in vista del match e potrebbe schierare per 10/11 la formazione che ha ben figurato a Terni quindi 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, pacchetto difensivo composto da Perrotta e Gravillon centrali mentre sulle fasce Fiamozzi e Crescenzi. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Machin e Valzania mezze ali mentre in attacco tridente composto da Mancuso, Pettinari e Capone.

QUI CESENA – Lo stesso discorso è applicabile per Castori che potrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Fulignati tra i pali, pacchetto arretrato composto da Perticone e Fazzi sulle fasce mentre al centro Suagher e Scognamiglio. A centrocampo Schiavone in regia con Di Noia e Fedele mezze ali mentre in attacco Laribi e Kupisz a supporto dell’unica punta Jallow.

Le probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Fiorilo; Fiamozzi, Gravillon, Perrotta, Crescenzi, Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Mancuso. Allenatore: Pillon

CESENA (4-3-3): Fulignati; Perticone, Suagher, Scognamiglio, Fazzi, Di Noia, Schiavone, Fedele, Kupisz, Jallow, Laribi. Allenatore: Castori

Stadio: Adriatico