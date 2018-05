Serie B, Pescara – Cesena: le formazioni ufficiali

Le squadre che scenderanno in campo alle ore 15 allo Stadio Adriatico. Confermato l’undici della vigilia in casa delfino con Gravillon preferito a Coda

PESCARA – In campo Pescara e Cesena per le 38a giornata del campionato di Serie B. Alle ore 15 il fischio d’inizio del match che potrà essere seguito in cronaca diretta. I due tecnici hanno scelto gli 11 di partenza. Pillon scioglie l’ultimo dubbio in difesa con Gravillon preferito a Coda mentre sulla fascia spazio a Fiamozzi per l’infortunato Balzano. Dall’altra parte Castori nel suo 4-3-3 inserisce Donkor dal primo minuto in difesa mentre in avanti ci sarà Vita con Jallow e Dalmonte.

Le formazioni ufficiali

PESCARA (4-3-3): Fiorilo; Fiamozzi, Gravillon, Perrotta, Crescenzi; Machin, Brugman, Valzania; Capone, Pettinari, Mancuso. A disposizione: Baiocco, Yamga, Bunino, Coda, Elizalde, Fornasier, Cocco, Mazzotta, Carraro, Cappelluzzo, Coulibaly, Baez. Allenatore: Bepi Pillon

CESENA (4-3-3): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Fazzi; Fedele, Emmanuello, Schiavone; Vita, Jallow, Dalmonte. A disposizione: Agliardi, Perticone, Cascione, Laribi, Eguelfi, Chirico’, Moncini, Esposito, Kupisz, Melgrati, Ndiaye. Allenatore: Fabrizio Castori