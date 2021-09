La partita Pescara – Grosseto del 15 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per il secondo turno della Coppa Italia Serie C

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

Successo del Pescara che passa il turno di Coppa Italia di Serie C grazie alla reti di Zappella al 40′ del primo tempo e D’Ursi al 6′ della ripresa. I biancazzurri con questo risultato approdano agli ottavi di finale della competizione. Dopo 4 minuti chance per Nzita ma Fallani reattivo a deviare in angolo quindi risponde al 13′ il Grosseto con Moscati su assist di Ghisolfi ma Sorrentino è attento. Il portiere abruzzese fa gli straordinari al 32′ su Moscati che non riesce a superarlo nell’uno contro uno quindi è D’Ursi pericoloso su cross di Zappella ma palla che passa vicino al palo. Finale di tempo tutto biancazzurro prima con Zappella che sblocca il match: verticalizzazione di D’Ursi per Nzita bravo con un rasoterra a vedere l’inserimento del compagno sul secondo palo e gioco da ragazzi depositare nella porta sguarnita. Quindi al 44′ c’è il salvataggio sulla linea di Artioli su corner dalla destra con Illanes bravo a colpire di testa sottomisura.

Nella ripresa diversi cambi in avvio e Delfino che trova il raddoppio alla prima occasione: diagonale rasoterra battuto da Rasi e respinto da Fallani che nulla può sul tap in di D’Ursi. Al 28′ il Grosseto ha l’occasione di rientrare in partita con Sorrentino che atterra in area Moscati ma dal dischetto lo stesso Moscati si fa neutralizzare la conclusione dal portiere. Al 33′ Verducci non inquadra lo specchio della porta e al 35′ grande intervento di Fallani su conclusione di testa da due passi di Illanes. Il portiere salva dal terzo gol pochi istanti più tardi sul bolide di Galano dal limite dell’area indirizzato sotto l’incrocio dei pali alla sua sinistra.

Tabellino

PESCARA: Sorrentino, Illanes, Ingrosso, Veroli, Zappella, Diambo(30’ st Sanogo), Rizzo, Nzita, Galano, Ferrari (35’ st Valdifiori), D’Ursi (17’ st Delle Monache). A disposizione: Radaelli, Di Gennaro, Rasi, Drudi, Pompetti, Cancellotti, De Marchi, Frascatore, Clemenza. Allenatore: Auteri.

GROSSETO: Fallani, Biancon (26’ st Raimo), Ciolli (12’ st Siniega), Salvi, Verduci, Fratini, Artioli, Piccoli (1’ st Serena), Ghisolfi (12’ st Cretella), De Silvestro (1’ st Marigosu), Moscati. A disposizione: Barosi, Semeraro, Vrdoljak, Salvadori, Tiberi. Allenatore: Magrini.

Reti: 39’ Zappella, 6’ st D’Ursi.

Recupero: nessuno nel primo tempo, 3 nella ripresa

NOTE: al 27’ st Sorrentino para un rigore a Moscati

Formazioni ufficiali

PESCARA: 1 Sorrentino, 5 Illanes, 28 Ingrosso, 27 Veroli, 13 Zappella, 16 Diambo, 91 Rizzo, 29 Nzita, 9 Ferrari, 11 Galano, 7 D’Ursi. A disposizione: 1 Radaelli, 33 Di Gennaro, 6 Valdifiori, 79 Sanogo, 21 Pompetti, 30 De Marchi, 23 Cancellotti, 18 Drudi, 38 Frascatore, 3 Rasi, 97 Clemenza, 40 Delle Monache. Allenatore: Gaetano Auteri

GROSSETO: 22 Fallani, 5 Collie, 8 Fratini, 9 Moscati, 14 Piccoli, 15 Verduci, 16 Salvi, 18 De Silvestro, 20 Biancon, 25 Artioli, 77 Ghisolfi. A disposizione: 1 Barosi, 2 Raimo, 3 Semeraro, 4 Cretella, 7 Marigosu, 10 Vrdoliak, 17 Serena, 19 Singel, 23 Salvadori, 29 Tiberi. Allenatore: Lamberto Magrini

La presentazione del match

PESCARA – Questa sera alle ore 20:30 andrà in scena Pescara–Grosseto, sfida valida per il secondo turno della Coppa Italia Serie C. Si tratta di uno scontro ad eliminazione diretta, in caso di parità sono previsti i supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi passa incontra la vincente di Teramo-Siena. Nel primo turno il Delfino ha eliminato l’Olbia per 2-0, sempre all’Adriatico-Giovanni Cornacchia. I toscani, invece, hanno avuto la meglio sul Campobasso per 2-1. Entrambe le compagini fanno parte del Girone B di Serie C, motivo per cui questo sarà un incontro utile a misurare il valore effettivo delle forze in campo. Il Pescara, in campionato, occupa la prima posizione insieme al Siena a quota 7 punti, mentre il Grosseto è fermo a 3, complici i tre pareggi in altrettante uscite. Data la vicinanza temporale delle varie partite, ci si aspetta una girandola di cambi d’ambo le parti rispetto all’ultimo turno di campionato. Ci sarà spazio per chi ha giocato meno, ma non diminuirà lo spettacolo, in una sfida affascinate e sulla carta equilibrata. Chi la spunterà?

QUI PESCARA – Auteri confermerà il suo 3-4-3, seppur con qualche modifica negli interpreti iniziali. In porta spazio a Sorrentino. In difesa Ingrosso, Drudi ed Illanes. A centrocampo Cancellotti, Rizzo, Diambo e Nzita. In avanti Galano, Ferrari e Marilungo.

QUI GROSSETO – Magrini opta per il 4-3-1-2. Fra i pali Fallani, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Biancon, Ciolli, Salvi e Verduci. A centrocampo Piccoli, Fratini e Artioli. Sulla trequarti Ghisolfi alle spalle di Scaffidi e De Silvestro.

Le probabili formazioni di Pescara – Grosseto

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Ingrosso, Drudi, Illanes; Cancellotti, Rizzo, Diambo, Nzita; Galano, Ferrari, Marilungo. Allenatore: Auteri

GROSSETO (4-3-1-2): Fallani; Biancon, Ciolli, Salvi, Verduci; Piccoli, Fratini, Artioli; Ghisolfi; Scaffidi, De Silvestro. Allenatore: Magrini

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per questa sera alle ore 20:30, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming in esclusiva su Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.