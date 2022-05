La partita Pescara – Gubbio del 4 maggio 2022 in diretta: sotto di due gol i biancazzurri trovano il pari con Pompetti e Pontisso

PESCARA – Mercoledì 4 maggio alle ore 15, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara – Gubbio, match valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 2021/2022: calcio di inizio alle ore 20.30. Gara secca, non sono previsti i tempi supplementari. In caso di parità al termine dei 90’ passerà il turno il Pescara in quanto meglio piazzato nella regular season. Vediamo come le due squadre si presentano all’appuntamento. Gli abruzzesi, al primo turno dei playoff non sono andati oltre l’1-1 contro la Carrarese, ma si sono qualificati in quanto avevano chiuso al quinto posto la stagione regolare a quota 65 punti (contro il decimo dei toscani) con un cammino di diciassette partite vinte, quattordici pareggiate e sette perse, con cinquantasei reti segnate e quarantuno incassate. Gli umbri, al primo turno hanno avuto la meglio della Lucchese vincendo per 1-0,e avevano chiuso la regular season al settimo posto in classifica con 52 punti, frutto di dodici vittorie, sedici pareggi e dieci sconfitte, con cinquantatré gol fatti e quarantaquattro subiti. In campionato é finita 2-2 all’andata e 3-2 in favore del Pescara al ritorno.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: PESCARA - GUBBIO 2-2 SECONDO TEMPO 51' è finita!! Il Pescara strappa il pari e conquista il passaggio al turno successivo nei playoff verso il terzo turno. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per i prossimi live 51' si riparte con il rinvio lungo di Sorrentino, tutto ok per Nzita 50' chiude in avanti il Gubbio, palla dentro intercettata dalla difesa quindi fallo in pressione su Nzita che resta a terra 49' punizione d'astuzia conquistata da Nzita in difesa, rilancio lungo di Sorrentino ma direttamente in fallo laterale 48' rimessa del Pescara che gioca con il cronometro in questo finale 47' colpo di testa alto di Sarao su palla scodellata in area verso il secondo palo 46' punizione conquistata da Clemenza in attacco 45' 5 minuti di recupero 44' ripartenza di Di Noia, trattiene Zappella e si prende il giallo anche lui 44' sul rilancio di Sorrentino ennesima punizione conquistata da Ferrari e giallo a Di Noia per proteste 43' il gioco riprende con una palla scodellata in area, sfiora con il tacco Ingrosso e blocca Sorrentino 43' gioco fermo con Di Noia e Memushaj a terra dopo un precedente scontro 42' giallo per proteste a Memushaj 41' altra punizione preziosa conquistata da Ferrari 39' fallo di Cancellotti su Arena, punizione sulla trequarti con palla scodellata in area da Righetti ma ben appostato Ferrari allontana 37' si riprende con un bel tacco smarcante di Ferrari per Memushaj, conclusione in area sul primo palo, ci mette i pugni il portiere in angolo. Sugli sviluppi palla che resta in possesso dalla squadra di casa 36' giallo a Boulevardi, buona copertura palla di Ferrari. Gioco fermo con l'attaccante che ha bisogno dello staff medico, il giocatore non era al meglio 35' palla recuperata da Nzita su Arena, possesso palla per i biancazzurri 34' pallonetto di Clemenza in area ma non riesce a beffare il portiere leggermente fuori dai pali, palla a lato 32' in campo Cancellotti per Pontisso, nel Gubbio entrano Sarao e Righetti per Bonini 30' bolide di Arena quasi dal limite con il mancino, palla a mezz'altezza che costringe agli straordinari Sorrentino, tuffo alla sua destra e respinta di pugni! 29' fallo di mano a centrocampo di D'Ursi! ATTENZIONE il giocatore prende il secondo giallo e lascia i suoi in 10! 28' verticalizzazione di Ferrari per D'Ursi che non area non riesce a restituirgli palla, intercettata dalla difesa 27' ci apprestiamo a vivere un finale incandescente con gli umbri che dovranno scoprirsi per cercare il vantaggio e Pescara che cercherà di sfruttare gli spazi per le ripartenze 25' conclusione in area di D'Ursi murata da Pontisso che era sulla traiettoria e finisce in offside. Qualche instante prima brivido in area abruzzese su cross basso dalla destra con una spizzata di Spalluto leggermente larga! 23' PONTISSO!!! PAREGGIO DEL PESCARA!!! Destro chirurgico dal limite dell'area in posizione centrale e palla a giro che si infila nell'angolino destro dove non può arrivare il portiere molto vicino al palo! 23' lascia il campo Doudou Mangni per D'Amico 21' fallo di Signorini su Ferrari ai 25 metri in posizione centrale, alla battuta va Memushaj palla che passa a lato sia della barriera che della porta e si spegne di qualche metro sul fondo alla destra di Ghidotti 19' tocco di Clemenza con un braccio su palla dentro di Pompetti in area e gioco interrotto. Nell'occasione la palla era arrivata sui piedi di Memushaj lesto a concludere in porta ma tutto inutile 18' dentro Memushaj per De Risio mentre Ferrari entra per Cernigoi 17' conclusione al limite di Pontisso murata dalla difesa e qualche istante più tardi De Risio spara alto 16' cross di Zappella verso il secondo palo, difesa un pò a vuota e Pontisso non riesce a colpire verso la porta 13' angolo dalla destra per il Pescara ma Illanes non trova il modo per colpire 12' in campo Bulevardi per Cittadini infortunato 11' palla dentro di Clemenza per Cernigoi, girata con il destro alto da buona posizione in area! 10' cross dalla destra di Formiconi, sul secondo palo libero Doudou Mangni ma alza la mira! 7' lancio in area prevedibile di Pompetti, esce e a fa sua il portiere 5' bella combinazione tra Clemenza e Cernigoi che conclude in area ma trova l'opposizione del portiere 2' passaggio di Nzita per Pontisso, rasoterra con il destro in area da posizione defilata sul primo palo, blocca a terra il portiere si riparte con il calcio d'avvio battuto dal Pescara che deve per lo meno pareggiare per passare il turno un cambio per il Pescara con Nzita per Veroli ben ritrovati con il secondo tempo della partita, attendiamo il rientro in campo delle due squadre PRIMO TEMPO 48' si chiude il primo tempo tra Pescara e Gubbio sul 2-1 per gli umbri. Prima rete ospite su dormita generale quindi raddoppio in contropiede con Drudi che si fa superare da Arena e si infortuna quindi Pompetti prima dello scadere tiene in vita il Delfino. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 48' punizione di Cittadino, in area stacca Redolfi ma alza la mira 47' fallo di Pontisso in ritardo su Arena da dietro, giallo inevitabile per lui 46' bolide dal limite di Clemenza, vola Ghidotti sulla sua destra a salvare di pugni. Molto bella la conclusione con il mancino 45' 3 minuti di recupero 44' Illanes per Drudi 44' POMPETTI!!! ACCORCIA IL PESCARA!!! Scambio a terra con Clemenza, Cernigoi che entra in area e conclude con un rasoterra che beffa Ghidotti 42' SPALLUTO!!! 2-0 GUBBIO!!! Su palla persa da Drudi contropiede di Arena che intelligentemente serve il compagno, conclusione appena dentro l'area in diagonale che si infila alla destra di Sorrentino. Nell'occasione si ferma anche Drudi che aveva desistito dal rincorrere Arena ed esce malconcio dal campo. Problema muscolare 40' buona chiusura di Drudi al limite dell'area su Arena sempre molto temibile nella conclusione come in avvio di match 37' ammonizione per D'Ursi che ha fermato una ripartenza 36' dall'altra parte Signorini devia in angolo un cross di D'Ursi: batte Pontisso, libero Veroli sul secondo palo colpisce di testa a di un paio di metri a lato 35' punizione per il Gubbio sulla trequarti d'attacco: palla dentro di Cittadino, la difesa in area alleggerisce in fallo laterale 31' dalla distanza ci prova con il mancino De Risio ma palla sopra la traversa 29' errore di De Risio, contropiede rapido di Doudou Mangni che arriva a calciare forte ma centrale dal limite, respinge a terra Sorrentino! 26' incredibile palla gol divorata da Clemenza a centroarea su tiro di Pontisso respinto dalla difesa, tap in da dimenticare da ottima posizione! 23' conclusione dal volo di Doudou in area da posizione defilata ma svirgola la palla che termina abbondantemente a lato 21' guadagna metri il Delfino sempre sulla sinistra d'attacco quindi un sinistro tentato senza precisione da Clemenza 20' ricordiamo che dalle ore 21 sarà possibile seguire live anche la diretta di Real Madrid - Manchester City per scoprire la seconda finalista di Champions League 19' pressione alta ed efficace per il Pescara che prova a cambiare marcia contro un avversario che predilige giocare molto basso 18' cross insidioso di Veroli in area che non trova nessuno ma apprezzabile azione palla a terra che a portato a liberare il giocatore in area 17' quarto corner per il Delfino dalla sinistra d'attacco: scarico per D'Ursi che quasi dal limite dell'area calcia molto alto 14' bolide di Pompetti dal limite dell'area, palla a mezz'altezza respinta in tuffo dal reattivo Ghidotti! Reazione immediata dei biancazzurri colpiti a freddo su dormita generale della difesa 12' GUBBIO IN VANTAGGIO! FORMICONI!! Incredibile errore difensivo su corner dalla destra il giocatore si trova solo in area e con il piatto da due passi fredda Sorrentino! 11' tentativo da fuori area di Arena, palla a mezz'altezza respinta in tuffo da Sorrentino distendosi sulla sua sinistra e corner! 9' lancio di Drudi per Cernigoi che sbraccia sul marcatore e commette fallo in attacco 7' filtrante di Ingrosso per Cernigoi, tentativo in area deviato in angolo dalla difesa ma nulla di fatto. Vuole subito prendere la gara in pugno la squadra di Zauri 6' si riprende a giocare, con il Pescara che prova ad attaccare con D'Ursi che arriva fino in area e calcia ma trova una deviazione di Redolfi in angolo: batte Pompetti, allontana la difesa 3' prima interruzione, a terra De Risio dopo uno scontro di gioco. Staff medico in campo con una borsa del ghiaccio sulla nuca. Approfittiamo per ricordare che è possibile seguire live tutta la Serie C con i playoff nell'apposita sezione 2' lungo lancio per Zappella che non riesce a tenere la sfera in campo, rimessa laterale per gli ospiti Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Gubbio in maglia scura, Pescara nella tradizionale biancazzurra Ci siamo! Pescara e Gubbio in campo, tutto pronto all'inizio della sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews e benventui alla diretta di Pescara - Gubbio valida per il 2° turno di playoff promozione. Dalle ore 20.30 seguiremo assieme le fasi salienti del match. TABELLINO PESCARA: 22 Sorrentino, 7 D’Ursi, 11 Cernigoi (dal 19' st 9 Ferrari), 13 Zappella, 18 Drudi (dal 44' pt 5 Illanes), 19 De Risio (dal 18' st 8 Memushaj), 20 Pontisso, 21 Pompetti, 27 Veroli (dal 1' st 29 Nzita), 28 Ingrosso, 97 Clemenza. A disposizione: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 16 Diambo, 17 Rauti, 23 Cancellotti, 40 Delle Monache, 52 Chiarella, 68 Ierardi. Allenatore: Luciano Zauri GUBBIO: 1 Ghidotti, 2 Formiconi, 4 Bonini, 5 Redolfi, 8 Cittadini (dal 12' st 27 Bulevardi), 11 Spalluto, 15 Signorini, 19 Malaccari, 28 Di Noia, 30 Arena, 99 Doudou Mangni (dal 23' st 29 D’Amico). A disposizione: 21 Sergiacomi, 22 Meneghetti, 6 Migliorini, 7 Fantacci, 9 Sarao, 17 Francofonte, 20 Sainz Maza, 23 Tazzer, 25 Lamanna, 33 Righetti. Allenatore: Vincenzo Torrente Reti: al 12' pt Formiconi, al 42' pt Spalluto, al 44' pt Pompetti, al 23' st Pontisso Ammonizioni: D'Ursi, Pontisso, Memushaj, Di Noia, Zappella Espulso al 29' st D'Ursi per doppia ammonizione Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Pescara – Gubbio

PESCARA: 22 Sorrentino, 7 D’Ursi, 11 Cernigoi, 13 Zappella, 18 Drudi, 19 De Risio, 20 Pontisso, 21 Pompetti, 27 Veroli, 28 Ingrosso, 97 Clemenza. A disposizione: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 5 Illanes, 8 Memushaj, 9 Ferrari, 16 Diambo, 17 Rauti, 23 Cancellotti, 29 Nzita, 40 Delle Monache, 52 Chiarella, 68 Ierardi. Allenatore: Luciano Zauri

GUBBIO: 1 Ghidotti, 2 Formiconi, 4 Bonini, 5 Redolfi, 8 Cittadino, 11 Spalluto, 15 Signorini, 19 Malaccari, 28 Di Noia, 30 Arena, 99 Mangni. A disposizione: 21 Sergiacomi, 22 Meneghetti, 6 Migliorini, 7 Fantacci, 9 Sarao, 17 Francofonte, 20 Sainz Maza, 23 Tazzer, 25 Lamanna, 27 Bulevardi, 29 D’Amico, 33 Righetti. Allenatore: Vincenzo Torrente

I convocati del Pescara

14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 33 Di Gennaro Raffaeke, 23 Cancellotti Tommaso, 18 Drudi Mirko, 68 Ierardi Mario, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 13 Zappella Davide, 16 Diambo Amadou, 19 De Risio Carlo, 8 Memushaj Ledian, 21 Pompetti Marco, 20 Pontisso Simone, 19 De Risio Carlo, 43 Blanuta Vladislav, 11 Cernigoi Iacopo, 52 Chiarella Marco, 97 Clemenza Luca, 7 D’Ursi Eugenio, 9 Ferrari Franco, 17 Rauti Nicola. 40 Delle Monache Marco

L’arbitro

A dirigere il match sarà Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Stefano Galimberti e Davide Conti, entrambi della sezione di Seregno. Quarto uomo Claudio Petrella della sezione di Viterbo

La presentazione del match

QUI PESCARA – Zauri dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Zappella, Drudi, Ingrosso e Veroli. A centrocampo Pompetti, Pontisso e Di Risio; sulla trequarti Clemenza e D’Ursi, a supporto all’unica punta Ferrari.

QUI GUBBIO – Out l’infortunato Aurelio ma Torrente ritrova Migliorini, che ha scontato il turno di squalifica. Torrente dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Ghidotti in porta e difesa composta al centro da Signorini e Redolfi e sulle fasce da Formiconi e Bonini. A centrocampo Bulevardi, Cittadino e Malaccari. Tridente offensivo composto da Arena, Spalluto e Mangni.

Le probabili formazioni di Pescara – Gubbio

PESCARA (4-3-2-1): Sorrentino; Zappella, Drudi, Ingrosso, Veroli; De Risio, Pompetti, Pontisso, Clemenza, D’Ursi, Ferrari. Allenatore: Auteri

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti, Formiconi, Signorini, Redolfi, Righetti, Bulevardi, Cittadino, Sainz-Maza, Arena, Spalluto, Fantacci. Allenatore: Torrente.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Biglietti

Biglietti in vendita su: tutti i circuiti VIVATICKET; Punto vendita The Official Store Pescara Calcio di via Carducci 69, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; Punto vendita Botteghino Stadio, aperto nel solo giorno gara a partire dalle ore 10 fino al termine del primo tempo di gioco. I costi sono i seguenti:

COSTO BIGLIETTO

CURVA NORD: Intero 10,00 euro – ridotto 7,00 euro + 1,80 euro diritto di prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero 18,00 euro – Ridotto 14,00 euro + 1,80 euro diritto di prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE: Intero 14,00 euro – Ridotto 10,00 euro + 1,80 euro diritto di prevendita.

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: Intero 35,00 euro – Ridotto 25,00 euro + 1,80 euro diritto di prevendita.

TRIBUNA MAJELLA LATERALE: Intero 25,00 euro – Ridotto 14,00 euro + 1,80 euro diritto di prevendita.

TRIBUNA MAJELLA VIP: Intero 45,00 euro – Ridotto 30,00 euro + 1,80 euro diritto di prevendita.

CURVA SUD SETTORE OSPITI: Intero 10,00 euro – Ridotto 7,00 euro + 1,80 euro diritto di prevendita e chiusura vendite fissata per le ore 19 di Martedì 3 Maggio.

( Ridotti: Donna, Over 60, Under 18, Div. Ab.)