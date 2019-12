Serie B, Pescara – Trapani: le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Pescara e Trapani, gara valida per la 17ma giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020

PESCARA – All’Adriatico va in scena il sfida di campionato valida per la 17ma giornata dalle ore 15 Pescara – Trapani. Dalle 14 i due tecnici scioglieranno gli ultimi dubbi e indicheranno le formazioni ufficiali del match diretto da Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Con lui i biancazzurri hanno ottenuto questa stagione un successo per 4-2 contro il Pordenone mentre agli ospiti ha fruttato un 2-2 casalingo con l’Empoli. Ricordiamo che l’incontro si potrà seguire in tempo reale con la nostra webcronaca a partire dell’ingresso in campo delle due squadre. Così il tecnico Zauri alla vigilia: “Il Trapani ha raccolto punti non giocando male, ora ha cambiato allenatore che sicuramente cambierà atteggiamento alla squadra. Sarà una battaglia anche per via delle caratteristiche di Castori che da alle sue squadre quel tipo di atteggiamento“. Per Castori la prima con la nuova panchina: “In questi giorni ho cercato di dare la mia mentalità e l’atteggiamento che rappresenta il mio calcio. Ho già visto dei passi in avanti, ma la strada è ancora lunga. L’importante è averla intanto tracciata, poi si comincerà a ragionare”.

Le formazioni ufficiali di Pescara – Trapani

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Drudi, Scognamiglio, Del Grosso, Memushaj, Palmiero, Busellato, Machin, Galano, Borrelli. Allenatore: Zauri

TRAPANI (4-4-2): Carnesecchi; Standberg, Fornasier, Scognamillo, Grillo, Luperini Taugourdeau, Moscati, Colpani, Biabiany, Pettinari. Allenatore: Castori