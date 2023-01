Pescara – Viterbese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pescara – Viterbese di Domenica 22 gennaio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023

PESCARA – Domenica 22 gennaio, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara – Viterbese, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, Girone C; calcio di inizio previsto per le ore 14.30.

Nelle ultime cinque sfide gli abruzzesi hanno raccolto soltanto quattro punti, collezionando ben tre sconfitte inclusa quella di lunedì scorso nel big match contro il Crotone. la squadra di Colombo é ancora terza, a -13 dal Crotone, a quota 39 con un percorso di dodici partite vinte, tre pareggiate e sette perse, trentasei reti realizzate e diciassette incassate. I laziali, nelle ultime cinque uscite, hanno portato a casa cinque punti. Domenica scorsa hanno perso in casa per 1-3 contro il Messina e ora sono penultimi, a pari merito proprio con i siculi, con punti, frutto di tre vittorie, otto pareggi, undici sconfitte, ventidue gol fatti e trentasei subiti. All’andata, lo scorso 19 settembre, finì 0-1 in favore del Pescara. .A dirigere il match sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Marco Croce di Nocera Inferiore ed Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia; quarto uomo Fabio Rosario Luongo di Napoli.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA - VITERBESE Domenica 22 gennaio dalle ore 13.30 le formazioni ufficiali, dalle 14.30 la cronaca con il commento della partita.

Le parole di Alberto Colombo alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico biancazzurro Alberto Colombo ha dichiarato che serve soltanto una vittoria. Dopodiché ha evidenziato come la squadra sappia fare buone prestazioni ma sia carente nei dettagli; come crei molto ma manchi nella finalizzazione oltre a pagare episodi negativi in difesa. E tutto questo alla fine pesa. Non sfrutta cioò che crea e dietro paga gli episodi negativi. L’allenatore ha spiegato che Lescano viene escluso da due settimane per tutelare il gruppo, per il bene del Pescara: serve che torni quello di inizio stagione. parlando della Viterbese Colombo ha detto che arriva con un nuovo allenatore e demoralizzata per aver subito la penalizzazione di due punti in classifica: occorrerà attenzione, senza sottovalutare i nuovi acquisti, come Barillà. Marotta e Volpicelli.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Out Brosco per un affaticamento muscolare oltre al lungodegente Pellacani. Colombo dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1 con in porta Plizzari, e con Cancellotti, Ingrosso, Boben e Milani pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Kraja, Aloi e Mora. Unica punta Tupta, supportata da Desogus e Kolaj a svantaggio di Cuppone che partirà dalla panchina.

QUI VITERBESE Il nuovo tecnico Lopez dovrebbe rispondere col modulo 3-5-1-1 con Bisogno in porta e difesa a tre composta da Semenzzato, Ricci e Riggio. In cabina di regia Mbaye con Megelaitis e Mungo mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Pavlev e D’Uffizi. Unica punta Polidori, supportata da Volpicelli.

Le probabili formazioni di Pescara – Viterbese

PESCARA (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 28 Ingrosso, 18 Boben, 2 Milani; 20 Kraja, 8 Aloi, 19 Mora; 21 Desogus, 7 Kolaj; 39 Tupta. Allenatore: Colombo.

VITERBESE (3-5-1-1) 77 Bisogno; 11 Semenzato, 13 Ricci, 14 Riggio; 17 Pavlev, 24 Mbaye, 8 Megelaitis, 10 Mungo, 15 D’Uffizi; 7 Volpicelli; 18 Polidori. Allenatore: Lopez

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.