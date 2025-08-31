Pianese-Carpi 0-1: diretta live e risultato finale

Diretta Pianese-Carpi di Domenica 31 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C – Girone B

PIANCASTAGNAIO – Domenica 31 agosto 2025 , alle ore 18:00 Il Comunale si prepara ad accogliere una delle partite più attese della seconda giornata di Serie C: Pianese–Carpi, un incrocio tra due squadre ambiziose, reduci da prestazioni incoraggianti all’esordio. Le zebrette di Alessandro Birindelli tornano davanti al proprio pubblico dopo il buon pareggio di Ascoli, mentre i biancorossi di Massimo Bagatti vogliono riscattare il pari beffardo contro la Juventus Next Gen, maturato nei minuti finali. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 22 febbraio 2025 , la Pianese ha ottenuto la vittoria per 0-1 . La squadra toscana ha mostrato solidità difensiva e capacità di colpire nei momenti chiave. Il Carpi, invece, ha faticato a trovare continuità contro le zebrette, pur mantenendo buoni numeri offensivi nel resto della stagione.

A dirigere l’incontro sarà il Sig. Davide Cerea della sezione di Bergamo, arbitro di esperienza e buon polso nelle gare equilibrate. Assistenti: Paolo Cozzuto e Giuseppe Scarpati (Formia); Quarto ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino), Operatore FVS: Federico Linari (Firenze). Pronostico a favore della Pianese con i bookmakers che quotano questo successo a 2.22 mentre il segno X è dato a 3.25 e la sconfitta a 3.05. Entrambe le squadre hanno mostrato buone trame offensive e possono trovare la via del gol.

Tabellino in tempo reale

PIANESE: Bertini T., Amey W., Masetti L., Chesti F. (dal 1' st Gorelli M.), Sussi C. (dal 36' st Vigiani L.), Simeoni L., Bertini M., Proietto F., Coccia L. (dal 20' st Bellini L.), Tirelli M. (dal 1' st Martey C.), Fabrizi L. (dal 36' st Ongaro E.). A disposizione: Balde M., Bellini L., Chiavarino M., Filippis E., Gorelli M., Jasharovski A., Martey C., Nicastro M., Ongaro E., Peli L., Vigiani L., Xhani K., Zambuto A.



CARPI: Sorzi M., Zagnoni D., Lombardi L., Rossini M., Cecotti T. (dal 43' st Verza N.), Rosetti M. (dal 42' st Panelli T.), Amayah P. (dal 10' st Figoli M.), Rigo M., Cortesi M. (dal 34' st Casarini F.), Forte R. (dal 10' st Stanzani L.), Gerbi E.. A disposizione: Arcopinto A., Casarini F., Figoli M., Panelli T., Perta A. A., Pietra N., Pitti E., Sall A., Scacchetti A., Stanzani L., Toure M., Verza N.



Reti: al 44' pt Zagnoni D. (Carpi) .



Ammonizioni: al 7' st Masetti L. (Pianese) al 37' pt Cortesi M. (Carpi).

Mister Birindelli alla vigilia

A presentare la sfida contro il Carpi è stato il tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli, che ha aperto la sua analisi partendo dal pareggio a reti inviolate ottenuto sul campo dell’Ascoli. Il mister ha sottolineato la prova di carattere offerta dai suoi ragazzi in un contesto difficile, elogiando sia i titolari che i subentrati per l’impegno e la tenuta mentale mostrata contro un avversario di livello.

Birindelli ha poi commentato gli ultimi innesti di mercato, Fabrizi e Coccia, evidenziando come il loro arrivo abbia completato la rosa non solo dal punto di vista numerico, ma anche qualitativo. Il tecnico ha espresso soddisfazione per l’inserimento dei due giocatori, già visti in allenamento e apparsi in buona condizione fisica e mentale.

Infine, l’allenatore bianconero ha analizzato le caratteristiche del Carpi, definendolo un avversario esperto e ben organizzato, capace di alternare gioco manovrato e soluzioni dirette nei momenti di pressione. Pur riconoscendo che è ancora presto per giudizi definitivi, Birindelli ha sottolineato come la squadra emiliana abbia già mostrato idee chiare e una precisa identità tattica.

I convocati del Carpi

Portieri: Matteo Sorzi, Alessandro Scacchetti, Alex Perta

Difensori: Nicolò Verza, Mattia Rigo, Davide Zagnoni, Tommaso Panelli, Tommaso Cecotti, Lorenzo Lombardi, Matteo Rossini, Enea Pitti

Centrocampisti: Matteo Figoli, Precious Amayah, Federico Casarini, Mohamed Toure, Manuel Rosetti, Alessio Arcopinto, Niccolò Pietra

Attaccanti: Erik Gerbi, Leonardo Stanzani, Riccardo Forte, Abdoulaye Sall, Matteo Cortesi

Presentazione della partita

QUI CARPI – Dopo il pareggio all’esordio, il Carpi di Cristiano Cassani cerca risposte e punti davanti al proprio pubblico. Il tecnico biancorosso dovrebbe confermare il 4-3-3, con Sorzi tra i pali e una linea difensiva composta da Zagnoni, Lombardi, Rossini e Stanzani. A centrocampo, l’esperienza di Casarini sarà affiancata dalla dinamicità di Rosetti e Cecotti. In attacco, il capitano Cortesi guiderà il tridente con Arcopinto e Gerbi, chiamati a dare profondità e imprevedibilità. Il Carpi ha collezionato 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte realizzando 10 reti e subendone 4 .

QUI PIANESE – Nelle ultime cinque gare disputate la Pianese ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta realizzando 11 gol e subendone 6 . La squadra dell’Amiata, guidata da Alessandro Birindelli, dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 compatto e flessibile. In porta spazio a Bertini, protetto da una difesa composta da Peli, Bellini, Ercolani e Chesti. In mediana, Sussi e Vigiani avranno il compito di schermare e rilanciare, mentre Proietto, Masetti e Martey agiranno alle spalle dell’unica punta, ancora da confermare ma con Bertini possibile riferimento avanzato.

Probabili formazioni

CARPI: Sorzi, Zagnoni, Lombardi, Rossini, Stanzani, Casarini, Rosetti, Cecotti, Cortesi (C), Arcopinto, Gerbi. Allenatore: Cassani.

PIANESE: Bertini, Peli, Bellini, Ercolani, Chesti, Sussi, Vigiani, Bertini, Proietto, Masetti, Martey. Allenatore: Birindelli

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà Sky Sport al canale 255 a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida Pianese – Carpi , valida per la giornata 2 del campionato Serie C – Girone B . Per lo streaming disponibile su Sky go e Now . I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori.