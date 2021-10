Pisa – Ascoli: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pisa – Ascoli del 1 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 11a giornata della Serie B

PISA – Lunedì 1 novembre, alle ore 18:00, si terrà il match Pisa – Ascoli, incontro valido per l’11a giornata di Serie B. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa toscani allenati da Luca D’Angelo. Che attualmente sono al comando della classifica della Serie B con 21 punti, a sole due lunghezze dai rivali del Benevento. Dall’altra parte del campo invece troviamo la formazione marchigiana allenata da Andrea Sottil, che attualmente occupa invece la 9a posizione in campionato con 14 punti. Ma è reduce di una serie negativa di ben due sconfitte, seguite ai due pareggi precedenti: si tratta quindi di una prova difficile, per l’Ascoli, che dovrà affrontare la capolista con la mentalità giusta per recuperare punti.

La presentazione del match

QUI PISA – La capolista allenata da Luca D’Angelo potrebbe adottare il modulo 4-3-1-2, con Beruatto, Leverbe, Caracciolo e Birindelli in posizione arretrata. A centrocampo troviamo Touré, De Vitis e Marin, alle spalle del trequartista Gucher. Coppia d’attacco formata da Sibilli e Lucca.

QUI ASCOLI – La squadra di Sottil potrebbe adottare lo stesso modulo 4-3-1-2, con Salvi, Quaranta, Avlonitis e D’Orazio in posizione arretrata. A centrocampo Buchel, Eramo e Maistro, alle spalle di Sabiri sulla trequarti. Tandem offensivo con Dionisi e Bidaoui.

Le probabili formazioni di Pisa – Ascoli

PISA ( 4-3-1-2): Nicolas; Beruatto, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Touré, De Vitis, Marin; Gucher; Sibilli, Lucca. Allenatore: Luca D’Angelo

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Quaranta, Avlonitis, D’Orazio; Buchel, Eramo, Maistro; Sabiri; Dionisi, Bidaoui. Allenatore: Andrea Sottil

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Pisa – Ascoli verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.