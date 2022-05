PISA – Sabato 21 maggio, allo Stadio “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani”, andrà in scena Pisa – Benevento, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: calcio di inizio alle ore 18. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei sanniti, formato Lapadula. Ciò significa che ora la squadra di Caserta ha a disposizione due risultati utili mentre quella di D’angelo, per accedere alla finale, deve obbligatoriamente vincere. In caso di parità, anche dopo i tempi regolamentari e i supplementari, sarà il Pisa a staccare il pass per la finale grazie al miglior piazzamento in classifica.

RISULTATO finale: PISA - BENEVENTO 1-0 [AGG. 1-1]

SECONDO TEMPO

50' è finita! Il Pisa grazie a una rete di Benali restituisce l'1-0 dell'andata e conquista la finale! I nerazzurri buttano fuori il Benevento, qualche scintilla nel finale di partita con alcuni giocatori che hanno qualcosa da dirsi. I toscani avranno la gara di ritorno in casa in virtù del miglior piazzamento in campionato. Vi ringraziamo per aver scelto i live di Calciomagazine e alla prossima

50' palla scodellata in area dove allontana Glik a centroarea, dall'altra parte Lucca tiene palla ma era in offside

48' doppio intervento decisivo di Paleari! Filtrante per Masucci che ci arriva in scivolata ma trova il guantone del portiere e sul tap in da due passi di Sibilli ancora il portiere reattivo a tenere i suoi a galla

47' rimessa laterale alta per il Benevento, Elia direttamente in area quindi la difesa riesce a far buon gioco su apertura per Letizia. Copre bene Birindelli e rinvio senza fretta per Nicolas

46' cambio nel Pisa con De Vitis per Marin

44' segnalati 5 minuti di recupero

42' altra buona protezione del pallone questa volta di Lucca e palla che resta sui piedi del Pisa. Batte Beruatto quasi da centrocampo, il giocatore fa finta di aprire il gioco e vedendo fuori dai pali Paleari fa partire un pallonetto di un soffio sopra la traversa!

41' giallo a Viviani in ritardo su Masucci

39' dentro Forte per Calò, spazio anche per Masucci al posto di Puscas

38' conclusione di Viviani su palla quasi dal limite, ci mette un piede Leverbe. Angolo per il Benevento, batte Calò nel mischione, difesa che allontana sui piedi di Insigne che alza la mira da fuoriarea

37' verticalizzazione per Lapadula con Hermannsson costretto a spazzare in fallo laterale quasi al limite dell'area

37' grande prova al momento di Nagy che continua a recuperare palloni preziosi a centrocampo

35' Nagy prova l'imbucata in area dopo 40 metri palla al piede centralmente, intercetta Barba

34' dall'altra parte palla lunga per Tello che non si intende nello scambio

33' verticalizzazione di Siega per Lucca che in area di mette in proprio ma viene fermato da un blocco della difesa con Glik

31' dall'altra parte Lucca tiene troppo palla in area e finisce per perderla

30' errore di Moncini su azione corale del Benevento, riceve l'appoggio di Viviani in area ma conclude frettolosamente sul fondo

28' pennellata in area di Sibilli verso il secondo palo per Lucca, sale bene la difesa che lo lascia in offside

26' conclusione di Lucca murata da Glik bravo a opporsi anche su secondo tentativo dalla distanza

24' in campo Viviani per Acampora, Moncini per Improta ed Elia per Masciangelo

22' buona punizione conquistata da Lucca, protezione del pallone e fallo di Barba. Sugli sviluppi della punizione da Siega a Sibilli che in area da posizione defilata è frettoloso a cercare la porta, palla alta

20' gesto di stizza di Leverbe che non accetta una punizione contro di lui e allontana il pallone, l'arbitro gli mostra il giallo

18' dentro Lucca e Sibilli per Torregrossa e Benali. C'è anche Siega per Mastinu

17' punizione quasi dal fondo affidata a Calò o Insigne, batte il primo morbito sul secondo palo dove allontana la difesa di testa

16' prova a schiacciare il Pisa sulla propria metà campo il Benevento, intervento duro di Beruatto su Letiza e giallo per lui

14' chiusura su Insigne sul fondo, dalla bandierina va Calò con palla a uscire allontanata dalla difesa quindi grande duello tra Benali e Masciangelo con la strega che conquista il suo terzo corner: palla scodellata dentro da Masciangelo ma la difesa ha buon gioco

13' da Benali a Mastinu rapido ad attaccare sulla sinistra, cross in corsa un pò troppo lungo per il secondo palo dove Puscas non ci arriva di testa

11' pescato in offside Masciangelo

10' prova a guadarnare metri la squadra ospite, punizione sulla trequarti dalla sinistra d'attacco: palla dentro di Acampora ma difesa a prolungare sul secondo palo con Improta che non riesce a renderla giocabile

7' apertura di Lapadula su Tello, cross immediato basso in area deviata da Hermannsson che rischia l'autorete! Palla in angolo ma nulla di fatto sui suoi sviluppi

6' in campo Insigne per Ionita la prima mossa di Caserta

5' buona chiusura di Masciangelo a destra su Puscas nell'occasione ben servito da Benali

3' traversone di Mastinu, palla in area allontanata con i pugni da Paleari

1' scambio tra Benali e Puscas con l'attaccante che da posizione defilata non riesce a crossare bene per Torregrossa, intercetta la sfera Paleari

si riparte con il calcio d'avvio questa volta battuto dal Pisa, nessun cambio nell'intervallo

ben ritrovati con il secondo tempo della partita, le squadra fanno il loro ritorno in campo

PRIMO TEMPO

47' duplice fischio dell'arbitro, squadre agli spogliatoi sul punteggio di 1-0 del Pisa sul Benevento. Decide una rete di Puscas legittimando un'ottima prima mezz'ora della squadra di D'Angelo. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo con Voi

46' punizione battuta da Calò, respinge il muro e tentativo di Acampora ma palla alta sopra la traversa

45' segnalati 2 minuti di recupero

45' spunto di Lapadula che viene steso quasi al limite da Marin, inevitabile il giallo per lui

44' ottimo intervento di Nicolas sui piedi di Improta in area su assist di Calò leggermente lungo

42' quarto offside segnalato al Benevento, sta lavorando bene la linea difensiva nerazzurra

41' contrasto di gioco tra Glik e Torregrossa con quest'ultimo che ha preso una capocciata involontaria ma nessun problema, si rialza prontamente

37' cartellino giallo all'indirizzo di Ionita per un intervento falloso a centrocampo. Forse un pò severa nell'occasione la decisione di Sozza

35' palla recuperata su Acampora, contropiede innescato da Benali che serve Puscas in area ma conclusione murata dalla difesa sul fondo. Nulla di fatto sul corner con Beruatto che svirgola il pallone

34' allontanato un membro della panchina ospite per proteste

32' segnalata posizione di offside a Lapadula sulla verticalizzazione da centrocampo. L'attaccante aveva preso il tempo a Leverbe che lo aveva steso. L'arbitro in un primo momento aveva indicato il dischetto ma il guardalinee gli ha segnalato un preventivo intervento, fuorigioco millimetrico dell'attaccante

30' tiro cross di Masciangelo con palla che scende alla fine ma supera seppur di poco la traversa

28' fallo di Masciangelo su Torregrossa che protegge ottimamente la sfera con il corpo sulla trequarti destra di gioco del fronte d'attacco: punizione battuta verso il primo palo Benali e difesa di testa che si rifugia sul fondo: corner corto di Mastinu, allontana la difesa

27' cross di Masciangelo a tagliare in area ma sale bene la linea difensiva e palla che sfila sul fondo senza trovare nessun compagno

24' copertura di esperienza di Glik su Puscas che provava a infilarlo sulla destra d'attacco all'altezza della trequarti offensiva

22' bolide molto insidioso di Mastinu con il mancino dai 25 metri a incrociare alla sinistra del portiere e di poco a lato!

19' rete annullata al Pisa per fuorigioco! Su punizione di Benali dai 25 metri, palla che rimbalza davanti a Paleari reattivo nel respingere quindi una carambola con Hermannsson a toccare per ultimo da due passi nella porta sguarnita. VAR in corso per vedere se c'è stato un ultimo tocco di Puscas praticamente sulla linea di porta a correggere la traiettoria. Confermato l'offside del giocatore!

18' verticalizzazione un pò frettolosa di Benali per Torregrossa, buona copertura di Barba

15' retropassaggio un pò rischioso della difesa che costringe Nicolas a uscire al limite dell'area per anticipare con i piedi Improta

15' stop di petto e conclusione debole di Improta dai 25 metri, blocca senza problemi Nicolas

13' conclusione spettacolare di Puscas da oltre 25 metri con il destro e palla che gira un pò troppo e si spegne di un soffio a lato alla destra del portiere!

12' cambia lo scenario, adesso è il Pisa con questo risultato a qualificarsi

11' BENALI!!!! VANTAGGIO DEL PISA!!! Grande spunto di Birindelli che da un pallone d'esterno a sinistra per Puscas, cross dal fondo in area verso il primo palo dove irrompe il compagno con il piatto e nonostante una deviazione la palla si infila alla destra di Paleari!

9' buona giocata di Acampora che si fa "tamponare" da Marin sulla trequarti d'attacco: batte Calò, palla in area lavorata da Masciangelo ma tutto fermo perchè viene ravvisata una posizione di offside al momento della battuta della punizione

8' verticalizzazione di Benali per Torregrossa partito un pò in ritardo e ottima copertura di Barba ad agevolare l'uscita di Paleari

7' fallo di Mastinu su Ionita, può guadagnare metri in avanti la squadra di Caserta

5' grande entusiasmo sugli spalti gremiti per seguire questo match decisivo per l'accesso alla finale playoff

2' non si chiude uno scambio tra Puscas e Benali al limite dell'area intercettato dalla difesa ospite

1' conclusione dalla distanza di Puscas, rasoterra murato. Qualche istante prima un le traversone di Beruatto intecettato dalla difesa

Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Benevento in maglia a sfondo bianco, Pisa in quella tradizionale nerazzurra

Ci siamo! Pisa e Benevento in campo, siamo pronti a seguire questo match da dentro o fuori

Un saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Pisa - Benevento, valida per il ritorno dalla semifinale playoff di Serie B. Si riparte dall'1-0 per i giallorossi nel match di andata in virtù della rete realizzata da Lapadula.

TABELLINO

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Hermannsson, Leverbe, Beruatto; Mastinu (dal 18' st Siega), Nagy, Marin (dal 46' st De Vitis); Benali (dal 18' st Sibilli); Torregrossa (dal 18' st Lucca), Puscas (dal 39' st Masucci). A disposizione: Livieri, Berra, Cohen, Touré, Gucher, Di Quinzio, De Marino. Allenatore: D'Angelo.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Masciangelo (dal 24' st Elia), Barba, Glik, Letizia; Tello, Calò (dal 39' st Forte), Acampora (dal 24' st Viviani); Improta (dal 24' Moncini), Lapadula, Ionita. A disposizione: Manfredini, Gyamfi, Vogliacco, Petriccione, Foulon, Insigne, Pastina, Brignola. Allenatore: Caserta

Reti: all'11' pt Benali

Ammonizioni: Ionita, Marin, Beruatto, Leverbe, Viviani

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa