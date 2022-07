La partita Pisa – Palermo di Giovedì 21 luglio 2022 in diretta: i nerazzurri chiudono al meglio il ritiro con un largo successo, in gol anche Berra

ROVETTA – Giovedì 21 luglio, sul terreno del Centro Sportivo Marinoni di Rovetta, in Val Seriana (BG), andrà in scena l’amichevole precampionato Pisa – Palermo: calcio di inizio previsto per le ore 18. Test importante tra due squadre protagoniste del prossimo campionato di Serie B. La formazione toscana, che nella scorsa stagione é stata sconfitta ai playoff dal Monza col risultato di 4-3, chiuderà così il suo ritiro in Val Seriana. Guidata da Maran, esordirà in campionato in trasferta sul campo del Cittadella. Tra le sue fila ci sarà Lorenzo Lucca, che ha militato nel Palermo per una stagione e mezza segnando quattordici gol. I rosanero invece sono neopromossi nel torneo cadetto dopo che a giugno hanno battuto il Padova nella finale dei playoff di Serie C. Sotto la guida del confermato Baldini hanno rifilato un 12-0 al Marineo in occasione della prima amichevole stagionale e il 13 agosto giocheranno la prima partita di campionato allo Stadio Barbera contro il Perugia.

Tabellino

PISA (4-3-1-2): Nicolas (dal 1’ st Livieri), Cisco, Canestrelli, De Vitis (dal 1’ st Leverbe), Jureskin (dal 1’ st Berra), Nagy (dal 1’ st Siega), Tourè (dal 1’ st Piccinini), Marin (dal 17’ st Di Quinzio), Mastinu (dal 17′ pt Giani), Lucca (dal 42′ st Tommasini), Masucci (dal 1’ st Seck). A disposizione: Bernsnjak, Trdan, Coulibaly, Sebastiano, Loria, Langella, Beruatto. Allenatore: Rolando Maran.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo, Buttaro (dal 1’ st Doda, dal 15’ st Somma), Marconi, Lancini (dal 25’ st Buttaro), Giron, De Rose, Dall’Oglio (dal 1’ st Broh), Valente, Fella, Silipo (dal 1’ st Floriano), Brunori (dal 32’ st Corona). A disposizione: Grotta, Maron. Allenatore: Silvio Baldini.

Reti: al 2′ pt Lucca L. (Pisa), al 17′ pt Mastinu G. (Pisa), al 23′ pt Lucca L. (Pisa ), al 29′ pt Mastinu G. (Pisa), al 21′ st Berra.

Formazioni ufficiali di Pisa – Palermo

PISA: 1 Andrade, 2 Cisco, 3 Jureskin, 4 Canestrelli, 5 De Vitis, 6 Nagy, 7 Tourè, 8 Marin, 9 Lucca, 10 Mastinu, 11 Masucci (cap.). A disposizione: 12 Livieri, 13 Berra, 14 Bersnjak, 15 Piccinini, 16 Trdan, 17 Di Quinzio, 18 Giani, 19 Seck, 20 Coulibaly, 21 Sebastiano, 22 Loria, 23 Tommasini, 24 Langella, 25 Siega, 26 Beruatto, 27 Leverbe. Allenatore: Maran.

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 23 Dall’Oglio; 30 Valente, 10 Silipo, 11 Fella; 9 Brunori. A disposizione: 22 Grotta, 5 Marong, 7 Floriano, 14 Broh, 16 Somma, 31 Corona, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

Presentazione del match

QUI PISA – Maran potrebbe inizialmente affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Cisco tra i pali e difesa composta al centro da Leverbe e Canestrelli e sulle fasce da Cisco e Beruatto. In mediana Touré e Mastini. Unica punta Jureskin davanti ai trequartisti Marin, Cohen e Lucca..

QUI PALERMO – Assente Luperini, influenzato. Baldini potrebbe rispondere con un modulo speculare con Massolo in porta e con Buttaro, Lancini, Marconi e Giron a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo De Rose e Dall’Oglio. Sulla trequarti Silipo, Fella e Valente e sostegno dell’unica punta Brunori.

Le probabili formazioni di Pisa – Palermo

PISA (4-2-3-1) – Nicolas; Cisco, Leverbe, Canestrelli Beruatto; Touré, Mastinu, Marin; Cohen, Lucca, Jureskin. Allenatore: Maran.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Silipo, Fella, Valente; Brunori. Allenatore: Baldini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmessa in diretta televisiva su Antenna 50 sul canale 18 del digitale terrestre in Toscana e in streaming sul sito ufficiale dell’emittente (www.50canale.tv) ma anche su RTA-Tele8 (canale digitale terrestre 117 in Sicilia), in streaming audio e video su www.radiotivuazzurra.it sulla pagina Facebook di RTA