Pisa-Verona: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pisa-Verona di Sabato 18 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

PISA – Sabato 18 ottobre alle ore 15 allo Stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”, andrà in scena Pisa-Verona, gara di apertura della settima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

In palio punti pesantissimi in chiave salvezza. Entrambe le squadre sono ancora a secco di vittorie in questo campionato e cercano disperatamente una svolta.

Il Pisa di Gilardino è fanalino di coda con appena due punti raccolti in sei giornate. Dopo aver mostrato segnali incoraggianti contro Atalanta e Fiorentina, e aver tenuto testa a Roma, Udinese e Napoli, l’ultima uscita prima della sosta ha lasciato il segno: un pesante 4-0 incassato a Bologna, che ha evidenziato limiti e fragilità.

Non se la passa meglio il Verona, terzultimo a quota tre. Gli scaligeri hanno collezionato tre pareggi e tre sconfitte, e come il Pisa sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Il reparto offensivo è il più sterile della Serie A, con appena due gol all’attivo. I toscani hanno fatto leggermente meglio, segnandone tre, ma la differenza in classifica è minima: un solo punto separa le due formazioni.

Il Verona ha strappato un pari all’Udinese nella prima trasferta stagionale, ma ha poi ceduto nettamente sia alla Lazio che alla Roma. L’ultima sconfitta, quella interna contro il Sassuolo, è arrivata su rigore, con Pinamonti abile a ribadire in rete dopo la parata di Montipò.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti di Verona eGiuseppe Perrotti di Campobasso; quarto uomo: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano; AVAR: Daniele Paterna di Teramo.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PISA – Touré è squalificato, mentre restano indisponibili Denoon, Esteves e Stengs.dovrebbe confermare il 3-5-2 per cercare la prima vittoria stagionale. Tra i pali ci sarà Semper, protetto dalla linea difensiva composta da Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. Sulle fasce spazio all’esperienza di Cuadrado e alla spinta di Leris, mentre in mezzo al campo agiranno Akinsanmiro, Marin e Vural, chiamati a dare equilibrio e intensità. In attacco, fiducia al tandem Tramoni–Nzola, con quest’ultimo a caccia del primo gol in maglia nerazzurra.

COME ARRIVA IL VERONA – Nessun squalificato per gli scaligeri, ma l’infermeria resta affollata: out Al-Musrati, Harroui, Oyegoke e Suslov.Anche Zanetti dovrebbe affidarsi al 3-5-2 per il suo Verona. Montipò sarà il titolare tra i pali, con Nunez, Nelsson e Frese a comporre il pacchetto arretrato. A centrocampo, Belghali e Bradaric presidieranno le corsie esterne, mentre Serdar, Gagliardini e Bernede formeranno il trio centrale. In avanti, spazio a Giovane e Orban, chiamati a dare profondità e concretezza alla manovra offensiva.

Probabili formazioni di Pisa-Verona

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Cuadrado, Akinsanmiro, Marin, Vural, Leris; Tramoni, Nzola. Allenatore: Gilardino.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.