Pistoiese – Cesena 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pistoiese – Cesena del 12 marzo 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentunesima giornata di Serie C 2021/2022

PISTOIA – Sabato 12 marzo, alle ore 14.30, allo Stadio “Melani”, si affronteranno Pistoiese e Cesena per la trentesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I toscani sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro il Montevarchi e sono diciassettesimi con 28 punti, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e quattordici sconfitte, con ventinove gol fatti e quarantaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta siglando sette reti e incassandone cinque. Gli ospiti vengono dal successo casalingo per 2-0 contro il Teramo e sono terzi, a quota 55 punti e con un cammino di quindici partite vinte, dieci pareggiate e cinque perse; quarantuno reti segnate e ventidue incassate. Il bilancio del Lecco nelle ultime cinque partite giocate é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con sette gol fatti e tre subiti. All’andata, lo scorso 31 ottobre, finì 0-0. In Coppa Italia i bianconeri hanno battuto la Pistoiese per 3 a 1 accedendo al secondo turno dove sono stati eliminati dall’Entella. E’ negativo per il Cesena il bilancio delle sfide giocate sul campo della Pistoiese. La squadra toscana si è infatti aggiudicata sette dei diciotto precedenti a fronte delle cinque vittorie del Cesena. A dirigere il match sarà Andrea Ancora di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Andrea Barcherini di Terni e Michele Rispoli di Locri; quarto ufficiale Luca Tagliente di Brindisi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PISTOIESE:. A disposizione:



CESENA:. A disposizione:



Reti: al 21' pt Steffe D. (Cesena).



Ammonizioni: al 45' pt Vano M. (Pistoiese), al 11' st Pertica G. (Pistoiese) al 45' pt Ardizzone F. (Cesena), al 19' st Steffe D. (Cesena), al 31' st Brambilla A. (Cesena), al 35' st Berti T. (Cesena).

Formazioni ufficiali

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Moretti, Venturini, Portanova; Mezzoni, Florentine, Marcucci, Folprecht, Martina; Vano, Bocic. A disposizione: Pozzi, Basani, Castellano, Crespi, D’Antoni, Pertica, Nica, Paolini, Pinzauti, Stijepovic. Allenatore: Marco Alessandrini.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Gonnelli, Brambilla, Favale; Pogliano, Steffè, Ardizzone; Caturano, Pierini; Bortolussi. A disposizione: Benedettini, Pollini, Allievi, Lepri, Berti, Ciofi, Frisier, Pittarello, Tonin, Berti. Allenatore: William Viali.

La presentazione del match

QUI PISTOIESE – Alessandrini potrebbe affidarsi al modulo 3-5-2, schierando in porta Seculin e con Portanova, Venturini e Sottini a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Suciu con Marcucci e Pertica; sulle corsie esterne Mezzoni e Martina. Davanti Vano e Di Massimo.

QUI CESENA – Per Viali viste le indisponibilità di Rigoni, Missiroli, Calderoni, Mulé e Zecca. Probabile modulo 4-3-2-1 con Nardi tra i pali e difesa composta da Candela, Gonnelli, Ciofi e Favale. A centrocampo Berti, Steffé e Ardizzone. Sulla trequarti Caturano, di supporto alle punte Bortolussi e Pierini.

Le probabili formazioni di Pistoiese – Cesena

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Portanova, Venturini, Sottini; Mezzoni, Suciu, Marcucci, Pertica, Martina; Vano, Di Massimo. Allenatore: Marco Alessandrini.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Gonnelli, Ciofi, Favale; Berti, Steffè, Ardizzone; Caturano, Pierini; Bortolussi. Allenatore: William Viali.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.